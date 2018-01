Vesna Pusić nagrađena za stručno i političko djelovanje: Doznajte od koga

Autor: Iva Međugorac

Bivša ministrica vanjskih poslova, nekadašnja šefica HNS-a te aktualna saborska zastupnica Glasa Vesna Pusić primila je odličje Viteza Nacionalnog reda Legije časti kojega joj je uručio francuski veleposlanik u našoj zemji Philippe Meunier. Nagrada je dodijeljena zbog njezina stručnog, političkog, diplomatskog i društvenog rada, a na druženju s moćnim Francuzom našli su se i Milorad Pupovac te Goran Beus Richemberg.

Kako saznajemo, na ugodnom druženju ispijala se domaća hrvatska rakija, a Pusić će ova nagrada sasvim sigurno dobro doći, budući da se iz politike, suprotno ranijim najavama ne misli povući.

Naime, nedavno je formirana Amsterdamska koalicija, koju uz stranku Glas, čine i IDS i stranka Pametno, a cilj im je etablirati se među liberalima i to već na skorašnjim europarlamentarnim izborima. Baš u tim izborima bivša šefica diplomacije i nesuđena glavna tajnica UN-a, vidi priliku za realizaciju svoje dugogodišnje želje i ostvarenje inozemne karijere, jer se, naime, namjerava upustiti u utrku za Europski parlament.

Da unutar Glasa doista ozbiljno slažu kockice, u čijem slaganju sudjeluje i Pusić može se zaključiti i iz javnih nastupa bivše ministrice koja je dala do znanja da odnosi između njene stranke i SDP-a, u čijoj je Vladi i bila ministrica nisu bajni i to ponajviše zbog mladog predsjednika te stranke Davora Bernardića, koji se ne doima kao lider. ”Ja ga ne vidim kao lidera, kao nekoga tko je uspio oko sebe okupiti ljude koji nisu nužno samo najuži suradnici, nego ljudi koji su možda različitog mišljenja, ali su dobri i treba im naći prostora”, kritizirala je bivša ministrica mlađahnog Beru dajući naslutiti da njena stranka, koju uglavnom tvore bivši haenesovci odmiče od Partije, čijim su zaslugama i postali dijelom parlamenta.

Baš u tom agitiranju za novu koaliciju Pusić vidi svoju priliku za povratak u političke vode i to, kako saznajemo, kao kandidatkinja na skorašnjim izborima za Europski parlament. Bivša šefica diplomacije smatra kako joj je to dobra prilika, vjeruje u vlastiti uspjeh na tom političkom putu te je uvjerena kako baš ona ima sve kvalifikacije za kvalitetno obnašanje toga posla. Prilika je to, koja bi joj se uistinu i mogla realizirati, jer što god je do sada u politici zacrtala, Pusić je i ostvarila. Iako nikada do sada u svojoj političkoj karijeri nije dobila niti jedne izbore, a neslavno je okončana i njezina utrka za tajnicu u UN-u, ona je uvijek visoko kotirala u hrvatskoj politici.