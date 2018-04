Velika obmana HDZ-a: Opasno su vas zavarali čak i protivnici Konvencije

Prosvjedi, velike javne rasprave i prepirke, mimoilaženja unutar HDZ-a, svemu tome svjedočili smo posljednjih nekoliko tjedana, nakon što je premijer Andrej Plenković najavio, a potom uz potporu saborskih zastupnika i ratificirao Istanbulsku konvenciju. Pitanje koje se tih dana u javnosti između ostaloga nametnulo slijedom događanja bilo je i ono trebaju li članovi vladajuće stranke glasovati po savjesti, a odgovor na njega pokušao je ponuditi u razgovoru za naš portal jedan od stranačkih doajena Drago Krpina.

”Desetak zastupnika je glasovalo protiv i neće snositi nikakve posljedice, ali na žalost u svemu ostalom opet će oni provoditi odluke koje su u ovom slučaju nametnute od strane SDP-a, i to je nešto što obeshrabruje. Čvrsto sam uvjeren da je nekoliko zastupnika HDZ-a svojim principijelnim i čvrstim stavom moglo spriječiti izglasavanje ovog dokumenta koji će za Hrvatsku dugoročno imati štetne posljedice. Nije bilo dovoljno pristati na dodijeljeno pravo da se glasuje protiv. To može umiriti nečiju pojedinačnu savjest, ali na žalost za ono temeljno što je trebalo postići, a to je bilo sprječavanje ove Konvencije nije bilo dovoljno zadovoljiti se ovim dodijeljenim političkim pravom”, rekao je Krpina i uistinu nametnuo još jedno vrlo važno pitanje.

Koliko uistinu ima smisla ostati u stranci s čijim se svjetonazorom ne slažeš i koliko doista ima smisla podupirati Vladu koja nije dio tvojeg političkog svjetonazora. Nakon glasovanja o Istanbulskoj konvenciji na kojoj je 14 zastupnika vladajuće stranke izreklo svoje protivljenje njezinoj ratifikaciji postalo je jasno kako u Saboru postoje dvije stranke lijevo-liberalnog spektra, ali i da se HDZ odriče demokršćanskih vrijednosti na kojima je godinama bazirao i gradio vlastitu politiku. Teza je to koja se posljednjih tjedana izrekla u mnogo navrata, a koja nije previše dirnula ni zagovornike, ali ni protivnike Konvencije.

HDZ je po svemu sudeći postao sestrinska stranka SDP-a, nije sporno da u toj stranci sjedi horda onih čija su stajališta konzervativna, ali ti članovi vrlo rijetko isplivaju u javnost, a još rjeđe uspijevaju d0ći na kakvu vladajuću poziciju. Mali, obični članovi mjesecima potiho demonstriraju nad Plenkovićevom politikom, što uostalom dokazuje i masa okupljena na splitskoj Rivi.

Plenković stranačku ideologiju i HDZ mijenja još od trenutka kada je potpisao koaliciju s HNS-om, a ratifikacija u Saboru pretvorila se u veliku farsu u režiji vladajuće stranke i njezina predsjednika Plenkovića. Naivci su očigledno povjerovali u Plenkovićevu demokraciju prilikom glasovanja o Konvenciji, no nije problem stranke samo Plenković već i ostali koji su pognuli glave i ostali sjediti u svojim foteljama, ignorirajući poruke naroda. Svi, pa i oni koji su digli ruku protiv Konvencije, jer nitko od njih nije spreman mijenjati ni stranku, ni državu povesti u boljem smjeru, već se svi žustro bore isključivo za vlastite fotelje i bolje političke pozicije.