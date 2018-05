(UŽIVO) U tijeku je sjednica Predsjedništva HDZ-a: Uskoro će biti objavljeno ime novog ministra gospodarstva

Autor: Hina

Vodstvo HDZ-a okupilo se poslijepodne na sjednici stranačkog Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća nakon koje bi, kako se očekuje, trebala biti objavljena imena novog ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade nakon što su ta mjesta ostala upražnjena odlaskom Martine Dalić.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u ponedjeljak nakon sastanka u Vladi kako će se danas znati ime novog ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade. Nije želio otkriti o kome je riječ, ali je rekao da informacije koje iznose mediji otprilike idu u tom smjeru.

U medijima se naime nagađa da bi novi ministar gospodarstva mogao biti Darko Horvat, a kao potpredsjednik Vlade spominje se ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Jandroković je, upitan je li uzdrmana pozicija premijera Andreja Plenkovića u HDZ-u, odgovorio da će Sabor HDZ-a u subotu pokazati zajedništvo i snagu i očekuje snažnu potporu Plenkoviću.

Martina Dalić je prije tjedan podnijela ostavku zbog afere Hotmail u kojoj se našla nakon što je portal Index objavio komunikaciju između nje i autora “lex Agrokora”.

Prema neslužbenim informacijama, novi dužnosnici u utorak će biti predstavljeni koalicijskim partnerima, a u petak se očekuje glasovanje u Hrvatskom saboru. Potpredsjednica HDZ-a Ivana Maletić izjavila je uoči sjednice da sumnja u scenarij po kojem bi se išlo na iskazivanje nepovjerenja premijeru zbog afere mailova.

“Mislim da će ostati sigurno premijer”, rekla je Maletić. Upitana je li zbog afere poljuljano povjerenje HDZ-a u predsjednika Plenkovića, rekla je kako vjeruje da je imao dobre namjere i ciljeve te da nije u to upleten. Tri institucije to istražuju i pokazat će se je li bio ili nije u to upleten, zaključila je Maletić.