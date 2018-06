UJEDINJUJU se DOMOLJUBNE stranke: ‘Kada nestane Slavonija, NESTAT ĆE I ZAGREB! Hitno uvodimo demografske mjere!’

Autor: D. K.

Dok se Plenkovićeva Vlada i HDZ-ova većina u Saboru svakim novim potezom sve više udaljavaju od volje onih koji su ih izabrali, trojica čelnika domoljubnih stranaka intenzivno dogovaraju ujedinjenje i zajednički nastup suverenističke i demokršćanske političke opcije na slijedećim izborima!

Tu vijest, o kojoj se dosad šuškalo u uskim političkim krugovima, za Dnevno.hr potvrdili su Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik Hrast-a, kao i Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatske konzervativne stranke.

”Točno je da smo Marijan Pavliček (HKS), Karlo Starčević, predsjednik HSP-a i ja, uime stranke Hrast, više puta razgovarali. Zdušno već neko vrijeme radimo na objedinjavanju suverenističkih, domoljubnih te istinskih demokršćanskih snaga u Hrvatskoj. Otvoreni smo i svim ostalim suverenističkim strankama i pojedincima”, potvrdio je Hrvoje Zekanović te dodao da kod sve trojice postoji dobra volja za suradnjom.

”I Starčević i Pavliček prepoznaju potrebu za zajedničkim nastupom ujedinjenje domoljubne opcije, a i mnogi drugi nam se javljaju i govore o toj potrebi. Nadam se da ćemo uskoro postići dogovor te izaći u javnost s detaljima”, objašnjava Zekanović.

Dodaje potom da su pružili ruku i Zlatku Hasanbegoviću te Bruni Esih, odnosno Neovisnima za Hrvatsku, no da se oni o inicijativi još nisu izjasnili.

Narod žudi za istinskom domoljubnom opcijom

”Dva su osnovna razloga za ovu inicijativu: prvo, u Hrvatskoj imamo nasušnu potrebu za jakom i vjerodostojnom demokršćanskom, odnosno domoljubnom opcijom, kakve sada nema. Drugi razlog je činjenica da smo svi mi – koji se nalazimo na jednoj strani političkog spektra – svjesni da smo protivnici jedni drugima, ako ne nastupamo zajednički. Svjesni smo da niti jedan izborni zakon neće radikalno doprinijeti kvatitetnijem zastupanja građana u Saboru, jer će vođe velikih stranaka uvijek stavljati svoje ljude na izborne liste. Postojanje alternative, odnosno političke platforme koja će biti vjerodostojna i za koju se može glasovati – a da ti glasovi ne propadnu – jedini je način da birači dobiju zastupnike koji će ih kvalitetno zastupati. Zato i želimo stvoriti ujedinjenu domoljubnu snagu, koja će biti relevantan politički čimbenik u državi. Ljudi žude za takvom opcijom, a ja se nadam da mi radimo upravo to za čim oni žude”, naglašava upečatljivi saborski zastupnik Hrasta.

Objašnjava zatim da ne može još ništa prejudicirati te već sada govoriti o načinima funkcioniranja vjerojatne buduće koaliciji. Treba, kaže, prvo postići konačni dogovor s partnerskim strankama, pa će onda zajednički izaći u javnost…

A na pitanje: mogu li pojedinačne taštine, razna podmetanja i različiti interesi onemogućiti zajednički nastup ujedinjene domoljubne opcije, kao i mnogo puta do sada, Zekanović odgovara da je siguran da ih ništa ne može spriječiti.

”Uvijek postoje oni kojima ovo neće biti pravo. Zna se o kome se radi. No, svatko onaj tko ne pristane na zajedništvo ovog tipa, samim tim činom govoriti će o svojoj političkoj agendi. Želim naglasiti da je svaki politički put legitiman i da svatko ima pravo na svoj izbor, no mi smatramo da je zajedništvo ovog tipa najbolji put”, tumači zastupnik Hrasta.

Uskoro zajedničko obraćanje javnosti

Ističe potom da ih slijedećih dana čeka još mnogo razgovora, jer puno detalja još trebaju utanačiti, prije nego postignu konačni dogovor te prije nego se zajednički obrate javnosti.

Otkrio nam je na kraju da je prije dva dana podvrgnut operaciji slijepog crijeva, da se zahvat zakomplicirao te da je još uvijek na bolničkoj njezi… No, uvjeren je da će se brzo oporaviti te nastaviti pregovore od kojih puno očekuje.

”Neće grom u koprive! Nek’ se ne nadaju neki da me bolest može onemogućiti u ovoj važnoj akciji”, optimistično zaključuje Zekanović.

Vrlo slične stavove i dojmove iznio nam je i Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatske konzervativne stranke te dogradonačelnik Vukovara.

U središtu obitelj, vjera te pravo na slobodno izjašnjavanje

”Dobro ste informirani, razgovori su u tijeku i očekujem da ćemo nakon 15. lipnja, po prvi puta nakon 15 godina, ujediniti rascjepkane domoljubne političke stranke te ponuditi zajedničku listu. Nakon toliko godina, imat ćemo istinsku suverenističu opciju!”, uzbuđeno nam je kazao čelnik HKS-a.

Dodao je da će u središtu interesa te političke snage biti obitelj, vjera, te pravo da se ‘građani mogu izjasniti da su to što jesu, a ne da to moraju skrivati’.

”Vjerujem da će to vrlo pozitivno odjeknuti. Zbog dosadašnje rascjepkanosti suverenističke političke scene, ljudi su se bili okrenuli velikim strankama. Da im ne propadne glas. No, glas za ujedinjenu domoljubnu opciju, koju upravo dogovaramo, sigurno neće propasti. Otvoreni smo i za ostale slične stranke i pojedince. Osjećamo, naime, da je Hrvatskoj hitno potrebna istinska politika, politika koja će se baviti običnim ljudima, koja će istinski zastupati građane i koja neće biti otuđena od naroda, a sljubljena s oligarhijom u Bruxellesu”, naglašava, s osjetnom dozom entuzijazma, Marijan Pavliček.

Zvona na uzbunu zbog Slavonije odavno su morala zvoniti!

Nastavlja riječima da stanje u polupraznoj Slavoniji nije ‘samo katastrofalno’, već i puno gore od toga.

”Nije mi jasno kako sva zvona u Hrvatskoj još ne zvone na uzbunu, uz ovakvo pustošenje Slavonije i Baranje?! Zalagat ćemo se za formiranje zasebnog ministarstvo demografije te za uvođenje ministarstva iseljeništva, jer smo se prelako odrekli naših ljudi koji živa vani. Pustoš u Slavoniji postaje i veliki sigurnosni problem, pa smiješno zvuče tobože demografske mjere koje predlaže ministrica Murganić. Kaže da će povećati dječji doplatak! Kao da je to dovoljno u ovako alarmantnoj situaciji. Demografska obnova mora biti prioritet broj jedan! Žali Bože ako ispadne da smo uzalud pobijedili u Domovinskom ratu, ako zemlja bude opustošena u miru”, uzrujano govori dogradonačelnik Vukovara.

Vladajući se potpuno otuđili od građana

Napominje zatim kako ima osjećaj da su se vladajući političari odnarodili, te potpuno otuđili od građana, pa ne vide da je stanje u zemlji alarmantno.

”Imam dojam da misle samo na svoju korist te na korist ovih kojima služe, a kojima odlaze po savjet u Bruxelles. Nužno nam stoga treba drugačija politika. Na tragu Viktora Orbana, koji radi za svoj narod, a ne za Bruxelles. I mađarski narod je na izborima rekao da je to politika kakvu žele”, tumači Pavliček.

Podvlači potom da članovi njegove stranke itekako podržavaju spomenutu inicijativu, ali i da svi ostali, sličnog političkog opredjeljenja, podržavaju ideju na kojoj rade.

”Ljudi moraju biti svjesni da će, kada nestane Slavonija, nestati i Zagreb. To je neminovnost, a to želimo spriječiti. U Slavoniji je mnogo sela koja su se od 2001. godine, kada je bio popis stanovništva, prepolovile! Tako mjesta koja su imala 1300 stanovnika prije 17 godina, danas broje tek 700 duša. Imaju dvadesetak sprovoda godišnje, a u dvije godine ne rodi im se ni jedno dijete! Dodamo li tome i masovno iseljavanje, onda je jasno da je stanje u Slavoniji prestrašno. Grad Vukovar nastoji zaustaviti takve trendove pa sufinanciramo obitelji s troje i više djece mlađih od 15 godina. Pomažemo plaćati račune za struju, vodu, grijanje, odvoz smeća… Sufinanciramo 120 vukovarskih obitelji, za koje godišnje izdvajamo po 6300 kuna. No to je samo kap u moru. Gradovi imaju ograničene budžete pa ne možemo izdvajati više, ali država bi mogla znatno izdašnije pomoći takvim obiteljima”, kaže čelnik Hrvatske konzervativne stranke.

Pavliček: Nitko nas neće moći kupiti

Zaključuje kako je uvjeren da, za razliku od ranijih neuspjelih pokušaja, ovaj put ne postoji način da netko potkupi ili na druge načine razjedini lidere stranaka koji rade na ujedinjenu domoljubne političke scene u Hrvatskoj.

”Stranački vođe ranije su imali preveliki ego i zato ujedinjavanje nije uspjevalo. Siguran sam do to ovaj puta nije slučaj te vas uvjeravam da nas trojicu nitko neće moći kupiti”, zaključuje Marijan Pavliček, lider HKS-a.