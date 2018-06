UGOSTITELJI OGORČENI NA POLICIJU: ‘Utišavali su nas i pola sata prije kraja, ne možemo se ovako baviti turizmom!’

Autor: Dnevno.hr

Zadarski lokali neće pamtiti baš po dobru prvi udarni sezonski radni vikend, piše Zadarski.hr.

Naime, nakon što je odlukom Grada Zadra u sezoni od 1. lipnja stupila na snagu postojeća uredba kojom se radno vrijeme restorana i barova propisuje od 6 do 1.30 sati, već prve večeri vikenda ugostiteljske objekte na Poluotoku odmah iza ponoći pozatvarala je policija.

“Ovo se nije dogodilo već zadnje dvije godine. Već u 1 sat iza ponoći policija je krenula redom – od rive, preko Varoši, Četiri kantuna, Narodnog trga, Kalelarge… i redom gasila muziku u svim lokalima, tražeći da se radno vrijeme okonča, čak i prije regularnog isteka do 1.30 sati. Ne znam čiji je nalog bio da se ureduje tako strogo, ali razloga za to nije bilo. Nikakvi ekscesi ili neubičajene situacije nisu se dogodilo da bi se tako djelovalo. S druge strane, gosti su došli u grad i bili su potpuno iznenađeni, da ne kažemo i preplašeni, nakon što su uniformirane osobe banule u lokale i hitno zatražili gašenje glazbe i zatvaranje, kao da smo država s nekim policijskim satom. Otkud sad takvo što, nije mi jasno, niti tko je to naredio i zašto? Ako mi na takav način mislimo razvijati turizam, onda nemamo nikakve šanse. Oni koji donose takve odluke i provode ih, moraju znati da gosti ljeti do 21 sat budu na plaži i tek oko 23 sata izlaze vani. Tek što popiju piće ili nešto pojedu, policija ih tjera iz lokala. To nigdje nema u turističkim zemljama”, izjavio je za Zadarski.hr jedan iskusni barmen koji je opisao kako je prvi udarni vikend u sezoni izgledao “u praksi” na Poluotoku.

“Uobičajeno je, s obzirom da je sada turistička sezona, da jedan od naših poslova bude i paziti na sigurnost, a u tom smislu i na održavanje javnog reda i mira, što znači i na dozvoljenu razinu buke koju proizvode lokali svojim radom. Nema ništa u tome sporno da policijski djelatnici upozore djelatnike lokala da se pridržavaju komunalnog reda, odnoso propisanih odluka o dužini radnog vremena ugostiteljskih objekata”, ustvrdio je glasnogovornik policije Elis Žodan.

Glasnogovornik policije Elis Žodan rekao je policija nije dobila nikakve posebne pritužbe građana za remećenje javnog reda i mira iz lokala, osim običajenih pritužbi na buku kojih ima i zimi, a ljeti naravno još i više.

“Znajući da je to problem koji se uvijek javlja u ljetnoj sezoni, vodimo računa o tome na način da preventivno obiđemo lokale i upozorimo na pridržavanje propisa kako bi upozoriti vlasnike lokala o poštivanju javnog reda i mira. Kako bi oni mogli nesmetano raditi, a i građani kako bi mogli nesmetano živjeti. Nikakvog posebnog postupanja policije niti posebnih akcija u tom smislu nije bilo. Treba li se radno vrijeme produžiti ili ne, o tome ne odlučujemo mi, ali pravila koja su donešena moraju se poštivati. Mi radimo svoj posao, ne zatvaramo lokale niti donosimo odluke o dužini radnog vremena, ali smo dužni osigurati provođenje odluke o dužini radnog vremena i provođenje propisa o buci. Nisu samo ugostitelji na Poluotoku već tamo žive i ljudi, a policija mora voditi računa o svima. Sve drugo vodi u anarhiju”, rekao je glasnogovornik.

“Nemam stvarno što sad reći jer nisam upoznat s tom informacijom. Moram vidjeti o čemu se tu radi. Mi kao Turistička zajednica nemamo što niti tu posebno komentirati jer to nije u našoj ingerenciji. Ali moram vidjeti, nemam tu informaciju što se događalo. Sve ovisi o odluci o radnom vremenu i ona se mora poštivati. Hvala na informaciji pa ćemo se čuti”, rekao je direktor zadarske Turističke zajednice o nastaloj situaciji.

Stipe Knežević, predsjednik zadarske Obrtničke komore i sam ugostitelj, Stipe Knežević, ističe kako se reda ipak treba pridržavati jer mnogi vlasnici lokala znaju pretjerivati s glasnom glazbom iz vanjskih zvučnika kako bi privukli goste.

“Odredba o radnom vremenu je jedno, ali postoji uredba koja nalaže da se vanjska glazba na štekatima smije puštati samo do pola noći, dalje ne. A svi smo svjedoci da glazba zna treštati, toliko da se stakla tresu. Ako u 1.30 sati stakla pucaju od jačine, onda neka ih zatvore. Pa reda mora biti! Što s gostima koji su unajmili apartmane, kako će oni spavati pored sve te buke? A neki ljudi idu ujutro raditi. Da su to neke zone zabave izvan grada pa da ne smetaju ljudima, to je druga stvar. Reda ipak mora biti, na javnoj površini u strogoj gradskoj jezgri ne možete raditi što hoćete i u tom smislu pozdravljam postupanje policije”, zaključuje Knežević, piše Zadarski.hr.