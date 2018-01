Udruge dioničara Koncerna Agrokor: ‘Opet se LOVI U MUTNOM’

Autor: Hina

Iz Udruge dioničara Koncerna Agrokor (KA) u subotu su ocijenili kako je Rješenje o utvrđenju razvrstavanja vjerovnika u skupine prema prijedlogu izvanrednog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka “još jedan dokaz eklatantnog pokušaja ekstenzivnog tumačenja Lexa Agrokor od strane izvanredne uprave tamo gdje tome nema mjesta jer su zakonske odredbe potpuno jasne i nedvosmislene”.

U tom rješenju, objavljenom u petak na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova, skupina B (iz rješenja o utvrđivanju skupina po Lex Agrokoru) je prazna, a skupina C u sebi sadrži pogrešno razvrstane subjekte, istaknuli su iz Udruge dioničara KA.

U priopćenju su podsjetili kako je i sutkinja Nevenka Siladi Rstić u izjavi za medije naznačila tko ima pravo birati članove vijeća: “O članovima vjerovničkog vijeća izjašnjavaju se samo vjerovnici utvrđenih tražbina. To su one tražbine koje je priznao izvanredni povjerenik a nije osporio nitko od drugih vjerovnika. Takvih je 31 mlrd…”

Međutim, dodali su, to Ramljaka nije spriječilo da pokuša “podmetnuti skupine” uz obrazloženje da su vjerovnici koji će imati pravo birati članove vjerovničkog vijeća oni vjerovnici čije su tražbine utvrđene, kao i vjerovnici kojima će osporavanje njihovih tražbina biti otklonjeno.

Toj Ramljakovoj tvrdnji suprotstavljene su ranije spomenuta izjava sutkinje Rstić i vrlo jasne zakonske odredbe, naveli su dioničari.

“Dakle, članak 30. Lex Agrokora propisuje da se pozivaju vjerovnici utvrđenih tražbina 5 dana iza Rješenja o utvrđenim tražbinama, a ne nakon pravomoćnosti i/ili eventualnih parnica. To je jasno i samo po sebi jer ne smije se dogoditi situacija u kojoj za par mjeseci odjednom postoje samo 3 ili 4 člana/skupine jer ostale nisu popunjene. Osim toga, Ramljak se nije pridržavao ni odredbi Stečajnog zakona o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu (čl. 308), a koje se podredno primjenjuju u postupku izvanredne uprave.

Načelo ‘različitih ekonomskih interesa tražbina’ odnosi se na različit ekonomski položaj prije otvaranja postupka, a ne naknadne izmjene ekonomskog položaja, nakon što je postupak otvoren, potezima izvanredne uprave. Tako primjerice kasnije odobreni roll-up kredit nikako ne može biti temelj za bilo kakvo razvrstavanje sudionika u posebne skupine”, obrazložili su u priopćenju.

Iz Udruge dioničara KA ocijenili su kako je “evidentno da se opet ‘lovi u mutnom'”.

“Iz predloženih skupina je razvidno da su temeljni kriterij grupiranja dana uzvodna jamstva koja su osporena iz čega proizlazi i pogrešno razvrstavanje pojedinih tražbina u skupinu C. Tako se držateljima jamstava pokušavaju omogućiti 3 glasa u vjerovničkom vijeću (!?) od čega čak 2 glasa roll-up kreditorima (jedan glas kroz obveznice i još jedan glas kroz posebnu skupinu, a koja uopće ne bi trebala egzistirati kako je ranije navedeno jer se temelji na različitosti ekonomskog položaja nakon otvaranja postupka). Potrebno je istaknuti i kako naglašena različitost skupine B u smislu podvrgnutosti inozemnom materijalnom pravu uopće ne stoji jer je i skupina C dominantno izložena inozemnom materijalnom pravu uslijed činjenice da se pretežito radi o sindiciranim klupskim kreditima za koje je mjerodavno pravo Velike Britanije i New Yorka”, istaknuli su.

Iz Udruge dioničara KA ocijenili su i kako je daljnjom analizom medijske izjave na Internet stranicama Agrokora moguće zaključiti i kako je tvrdnja da su obveznice uvrštene na uređeno tržište “potpuno neistinita”.

“Naime, obveznice Agrokora ne trguju na uređenom tržištu. Pojam uređenog tržišta je jasno zakonski definiran i reguliran tzv. MIFID direktivom Europskog parlamenta i Vijeća, a kotacije u kojima trguje Agrokorova obveznica to nisu. Da jesu, vjerojatno bi nastupila ranija reakcija regulatora u svezi insider tradinga Knightheada.

Dodatno, predložene skupine su posložene tako da skupina B trenutno ima 0 kn, a A-D imaju zajedno ukupno manje nego skupina E.

Paralelno iz Agrokora pokušavaju javnost uvjeriti da je sve u redu i da je ovakvo kuhanje skupina normalno naglašavajući kako sve to skupa nije bitno jer da glasaju tražbine, a ne predstavnici u vijeću. Pri tome se zaboravlja da su upravo predstavnici vijeća ti koji će odobriti nacrt nagodbe”, naglasili su iz Udruge dioničara KA koje je potpisao zamjenik predsjednika udruge Miroslav Jeličić-Purko.

Dioničari su pitali i što je s tražbinama ovisnih društava iz regije čije su tražbine u iznosu od preko 600 milijuna kuna svrstane u skupinu E iako povezane osobe ne bi trebale imati pravo glasa.

Pitali su i imaju li hrvatski konzultanti poticajne ekonomske interese zbog pogodovanja savjetnicima pa su zatražili da se javno iskažu njihove naknade.