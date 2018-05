Troskot: ‘Nacionalne manjine ne bi trebale odlučivati o formaciji Vlade i proračunu’, Bandić: ‘Ne dirajte manjine, to je moj najveći projekt!’

Autor: dnevno.hr

Građanska inicijativa Narod odlučuje nedavno je predstavila referendumska pitanja za promjenu izbornog sustava. Prema riječima glavnog koordinatora građanske inicijative Zvonimira Troskota, uvođenje 3 preferencijska glasa bez praga od 10% osigurat će da isključivo preferencijski glasovi birača određuju poredak na kandidacijskoj listi stranaka. Druga promjena koju donosi referendum za pravedniji izborni sustav je omogućavanje dopisnog i elektroničkog glasovanja – koje će osigurati veću slobodu u korištenju biračkog prava te veću izlaznost birača – i u Hrvatskoj i izvan nje.

Drugo pitanje jesu li građani za to da zastupnici nacionalnih manjina odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Hrvatskoga sabora, osim o povjerenju Vladi i donošenju državnog proračuna.

Potpisi za referendum prikupljat će se tijekom dva tjedna, između 13. i 27. svibnja 2018., a potrebno je prikupiti oko 380.000 potpisa.

Inicijativa kod Bandića

U srijedu 9. svibnja u 9:45 sati, u palači Dverce, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, sa suradnicima, primio je predstavnike građanske inicijative.

Gradonačelnik je pritom istaknuo politički stav svoje stranke Stranka rada i solidarnosti oko prve i druge točke.

“Svaka inicijativa koja demokratizira Hrvatsku u smislu da dobijemo istinske predstavnike hrvatskog naroda u najvećem predstavničkom domu – Hrvatskom saboru – ima podršku Stranke rada solidarnosti.

Što se tiče prvog referendumskog pitanja, ja bih da se svi biraju preferencijalno. Onog momenta kada predsjednik stranke bude inferioran u smislu da dobije manje glasova od 13. ili 2. ne može više biti na čelu stranke. Ja bih da se bira svih 14 na listi. Onaj tko pobijedi Bandića u Stranci rada i solidarnosti, Bandić više nije predsjednik. Svaka inicijativa na tom tragu vrijedi”, kazao je Bandić.

Što se tiče drugog referendumskog pitanja, Bandić kaže da je apsolutno protiv toga da se prava nacionalnih manjina minimaliziraju i umanjuju. Smatra da trebaju glasati kao svaki zastupnik u Hrvatskom saboru.

“Multietičnost, multikulturalnost Grada Zagreba s bogastvo dvije zajednice su condicion sine qua non europskog Zagreba i europske Hrvatske. Prema tome, ne dirajte nacionalne manjine! To je bogatstvo ovog grada i ove države, to je moj najveći projekt u 18 godina godina. Nisu problem hrvatske nacionalne manjine nego smo mi problem. Nacionalne manjine su bogatstvo. Oni trebaju odlučivati i o Vladi i o proračunu i o svim stvarima o kojima odlučuju saborski zastupnici.”

Troskot: ‘Nacionalne manjine ne bi trebale odlučivati o formaciji Vlade i proračunu’

“Došli smo ovdje i upoznali smo gradonačelnika s programom građanske inicijative Narod odlučuje, koja započinje s prikupljanjem potpisa od 13. do 27. svibnja ove godine. Zatražili smo javna mjesta izjašnjavanja na referendumu koja su nam odobrena sukladno propisima”, kazao je koordinator građanske inicijative Zvonimir Troskot.

Na referendumu će biti dva pitanja, kao što su i predstavljali tijekom cijele kampanje.

Gospodin Bandić rekao je da se politički slaže s preferencijalnim glasanjem, no da se ne slaže sa smanjenjem prava manjinskih zastupnika.

“Mi i dalje smatramo da s obzirom na legitimitet koje nacionalne manjine zapravo nemaju s obzirom na broj glasova s kojim ulaze u Sabor i osnovnim argumentima s kojima smo izlazili u javnost, ne bi trebale odlučivati o formaciji Vlade i proračunu”, istaknuo je Troskot

Novinari su koordinatori upitali brine li ga slučaj štandova s obzirom na to da se pojavljuju ista imena uz činjenicu da gospodin Bandić ima optužnicu zbog dodjele štandova zbog slične inicijative.

“Zato i kažem da su javna mjesta izjašnjavanja odobrena sukladno propisima, tako da je sve u skladu sa zakonom”, zaključio je.