Tomac za Dnevno: Hrvatskoj trebaju izbori, ali…

Profesor Tomac o pozadini slučaja Dalić.

Ostavku ministrice Martine Dalić, ali i pozadinu cijele te priče za naš je portal prokomentirao ugledni profesor Zdravko Tomac. Kako kaže, puno je teških pitanja oko slučaja Agrokor, a za neke konačne odgovore nedostaje dovoljno informacija.

”Sada je važno da se spasi Agrokor i da ipak dođe do nagodbe. I da svi nestrpljivi koji traže nove izbore, ostavku Vlade i premijera malo pričekaju iako njihovi zahtjevi nisu neopravdani. Sada bi ipak trebalo usmjeriti sve snage da se spasi Agrokor. Sadašnji kaos koji se stvara, sukobi ne samo vezano za Agrokor nego i za druga pitanja jako destabiliziraju Hrvatsku. Bio sam nesretan jučer kada sam vidio da je hrvatski narod doveden u poziciju da mu se oduzimaju prava koja imaju ubojice i zatvorenici osuđeni na smrt. I oni imaju pravo da dobiju hranu i vodu, a jučer su Austrijanci tretirali Hrvate gore nego zatvorenike i teroriste”, smatra Tomac podsjećajući da je ljudima zabranjeno imati hranu i vodu na suncu, mnogi autobusi nisu niti stigli do Bleiburga, a sve to strašno je poniženje jednoga naroda.

”Kada sam još kasnije slušao Ivu Goldsteina na koji način je govorio o žrtvama i na koji način je objašnjavao da je Vladino povjerenstvo po njegovom nalogu rehabilitiralo crvenu zvijezdu petokraku, kada je on presuđivao o povijesti onda sam, bio ogorčen i rekao sam da je to isto razlog da se propita povjerenje Vladi, jer vladajući su krivi što su doveli u takav položaj veliki dio hrvatskog naroda. Zatim, treba uzeti u obzir i sve ovo što se događalo oko Istanbulske konvencije gdje je nametnuto nešto što hrvatski narod ne želi. Zbog ta dva razloga, i drugih razloga iz tjedna u tjedan padaju rejting i Plenkovića i Vlade, a Agrokor je samo točka na i”, misli Tomac.

No, unatoč tome imajući u vidu situaciju u kojoj se danas nalazimo dok nas napadaju srpski političari poput Vulina, nije vrijeme za izbore.

”Hrvatski narod ne slaže se s rehabilitacijom crvene zvijezde petokrake i tvrdnjom da je komunizam manje zlo od fašizma. Hrvatska je na strani osude svih totalitarnih sustava. Jedan i drugi tako su veliko zlo da nitko ne može biti manje zlo. Kada se govori o izborima u Hrvatskoj onda se treba uzeti u obzir i druge stvari i pokušati smiriti situaciju. Jesam za nove izbore i zbog toga što se događaju apsurdi. Kako je moguće ga gradonačelnik Rijeke zabrani ustavno pravo ljudi da se izjašnjavaju i da skupljaju potpise za referendum? Kako je moguće da imamo Gong kojega plaća ova država a koji je protiv referenduma i izjašnjavanja volje ljudi? Puno je razloga zbog kojih se može reći da smo ušli u krizu. Međutim, ja sam oprezan jer ovi koji sada traže izbore, koji napadaju HDZ što oni nude? Oni nude još gore od ovih. Ovo je jedna rušilačka kritika. Želio bih da se stanje smiri, da se otvore ozbiljne rasprave da onda procijenimo situaciju. Volio bih da se pozovu ljudi i da im se dozvoli na referendumu izreći mišljenje o bitnim pitanjima pa da onda idemo ne izbora. Ne umanjujem krivnju sadašnje vlasti, ni njihovu odgovornost dapače, ali ona se ne može sresti samo na Agrokor već treba otvarati raspravu i o mnogim drugim bitnim pitanjima pa treba vidjeti što ćemo dalje. Ne daj Bože da nam se dogodi ono što nudi Živi zid, ne daj Bože da nam se dogodi što nude Beljak i Bernardić. Lako je sada srušiti, ali kada nešto rušiš moraš nešto ponuditi što je barem manje loše nego što je danas. Nisam za brzoplete ultimatume, ja sam za odgovornost, za rasprave. Da vidimo gdje smo i gdje je izlaz za Hrvatsku, a ja ga vidim u narodu. To sam i rekao. Ona energija koju je narod pokazao na prosvjedima u Zagrebu i Splitu, mladi ljudi, obitelji, poduzetnica sa šestero djece koja je rekla ja ne želim ići iz Hrvatske. To je rješenje. Hrvatski narod zna što želi, samo mu treba to dozvoliti”, zaključuje Tomac naglašavajući da su doista problemi Agrokor i Dalić. No, problem u našoj zemlji mnogo je dublji: nema nacionalne politike i strategije da se zemlja izvede iz krize.