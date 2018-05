Tolušić je moćniji od Plenkovića: Doznajemo detalje o njegovom novom angažmanu

Vijest koju je HDZ-ovcima obznanio premijer Andrej Plenković da bi Tomislav Tolušić mogao biti potpredsjednik Vlade, ne samo da je iznenadila hrvatsku javnost već i šire članstvo ove stranke. Tim više što se zna da odnosi između ovoga dvojca nisu blistavi. Nije tajna da je Tolušić političar velikih ambicija, koji pripada HDZ-ovoj struji koja nije naklonjena Plenkoviću.

No, upravo u toj niši mogao bi ležati razlog njegova imenovanja na ovu prilično značajnu funkciju. Pokazatelj je to kako Plenković nije posve siguran u svoju poziciju u stranci te da ponovno pokušava kalkulirati i balansirati ne bi li zadovoljio pobunjenike u svojim redovima. Tolušić je blizak Josipu Đakiću te ga smatraju jednim od stupova snažne slavonske linije u vladajućoj stranci. Njegovu sposobnost na čelu Virovitičko-podravske županije prepoznao je Tomislav Karamarko na čiju je inicijativu u Vladi Tihomira Oreškovića imenovan ministrom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. No, Tolušić se danas definitivno ne može opisati kao Karamarkov čovjek. Jer kada je bivši šef HDZ-a počeo posrtati, mudro i spretno promijenio je stranu.

Iako je na sva zvona hvalio premijera Oreškovića, ubrzo po njegovom odlasku vješto se priklonio Plenkoviću. Njihov odnos daleko je od idealnog, no reklo bi se u narodu, – što se mora, mora se. Tolušić se Plenkoviću ponajprije zamjerio zbog rejtinga, jer u javnosti uživa veće simpatije nego li sam premijer. Štoviše, HDZ-ovci ga smatraju najuspješnijim ministrom u Plenkovićevoj vladi, a jednako tako u njemu vide potencijalnog šefa stranke.

Da Tolušić zna što želi, dalo se vidjeti i u nekoliko navrata kada je kao ministar vukao poteze bez da se konzultirao s Plenkovićem pa se tako svojem šefu zamjerio donoseći Pravilnik kojim je Ministarstvo poljoprivrede povećalo naknadu za fitosanitarni nadzor voća i povrća koje nije iz EU, čime se zamjerio Srbima, Makedoncima i ostalim susjedima. Na kraju se u priču involvirao Plenković osobno te je to povučeno na njegovu inicijativu. A da je to premijeru zamjerio, pokazao je time što je izostao sa saborske rasprave o ovoj temi. Ondje je, naime, poslao tajnicu.

Pamte HDZ-ovci i priču o tome da se Tolušić spominjao kao jedan od Plenkovićevih protukandidata, a iako se to nije realiziralo, premijer se očito odlučio držati one prijatelje drži blizu sebi, a neprijatelje još bliže.