Todorić se obratio novinarima: ‘Vrlo brzo ću sam doći u Hrvatsku’

Autor: dnevno.hr

Ivica Todorić obratio se medijima nakon što mu je britanski Westminster Magistrates Court objavio prvostupanjsku odluku o izručenju Hrvatskoj. Podsjetimo, sud je odredio da će konačnu odluku o izručenju Todorić čekati na slobodi, ali i da se svaki dan mora javljati na policiju.

“Došao sam u Englesku s određenim ciljem. Ovo je još jedna moja pobjeda. Sve sam svoje ciljeve ostvario. To je jedna pravna država i dalje ću koristiti zakonske mogućnosti da u okviru njih formiram svoje planove”, rekao je Todorić okupljenim novinarima, piše N1.

“Bio sam ovdje na sudu samo zbog azila. Ja se nisam branio. Očekivao sam ovakvu odluku i meni je potpuno razumljiva u skladu s engleskom pravnom praksom i tako sam se i ponašao”, kazao je Todorić.

“Čekajte, čekajte. Ja ću sam doći u Hrvatsku vrlo brzo. Nisam došao ovdje da bih ovdje ostao”, rekao je Todorić.

Ivica Todorić ostat će na slobodi uz strože mjere opreza do pravomoćnosti odluke o izručenju Hrvatskoj. Mjere opreza su nešto postrožene u odnosu na one kojima je Todorić bio podvrgnut do danas. Umjesto dvaput tjedno, Todorić će se u nadležnu londonsku policijsku postaju morati javljati svaki dan, a nakon 21 sat ne smije napuštati kuću.