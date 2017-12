Tijekom blagdana vojni su helikopteri prevezli 12 pacijenata

Autor: Hina

Tijekom produženog božićnog vikenda, od 23. do 27. prosinca, posade helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezle su s hrvatskih otoka i priobalja 12 pacijenta čije je stanje zahtijevalo hitni zračni medicinski prijevoz, priopćeno je u srijedu iz Ministarstva obrane

U subotu, 23. prosinca dva pacijenta prevezena su s otoka Raba te jedan s otoka Lošinja do helidroma Delta u Rijeci. S otoka Lastova prevezen je jedan pacijent do KBC Firule u Splitu. Na Badnjak, 24. prosinca iz Metkovića su prevezena dva pacijenta do KBC Firule, dok je na sam Božić jedan pacijent prevezen s otoka Hvara, također na helidrom KBC Split.

U utorak, 26. prosinca jedan je pacijent s otoka Lošinja prevezen do helidroma Delta te dva pacijenta s otoka Hvara i jedan s otoka Korčule do KBC Split. Do helidroma na Firulama prevezen je i ozlijeđeni lovac u čijem je spašavanju, u organizaciji HGSS-a, sudjelovao i helikopter 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.

Eskadrila višenamjenskih helikoptera 91. zrakoplovne baze stacionirane na Krku te Eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze iz Divulja, tijekom 2017. godine prevezle su do sada 850 pacijenata i 1548 pratitelja, za što je utrošeno nešto više od 780 sati naleta, stoji u priopćenju MORH-a.