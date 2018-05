TEDESCHI OZBILJNO ISKRITIZIRAO PRIJATELJA MILANOVIĆA: ‘Prespavao je mandat, a kad se probudio počeo je vući krive poteze’

Autor: dnevno.hr

Emil Tedeschi, osnivač i vlasnik Atlantic Grupe gostovao je u emisiji Romana Bolkovića 1 na 1 gdje se osvrnuo na trenutne ekonomsko-političke odnose u Hrvatskoj. Tedeschi je između ostalog kazao kako vjeruje da će do nagodbe Agrokorovih vjerovnika doći i da je to moguće ostvariti u zakonskom roku do 10. srpnja.

Posebno zanimljivo je Tedeschi pričao o svom prijatelju, bivšem predsjedniku Vlade, Zoranu Milanoviću.

“On je izuzetno inteligentan, obrazovan čovjek koji je sigurno u politiku i stranku uveo neke bitne novine – jedan član – jedan glas, više kandidata za predsjednika stranke, a s druge strane sam njegov dolazak… Imao je velike mogućnosti, no mislim da ni približno nije realizirao svoje potencijale. Nedostaje mu čitav niz znanja i vještina, kao kadrovik se nije proslavio, mislim da je trebao imati više hrabrosti”, rekao je Tedeschi.

U prvoj godini, dodaje Tedeschi, Milanović je neke stvari napravio.

“Ali iduće dvije godine je praktički prespavao, koliko god to njemu bilo teško čuti. A onda, kad se probudio, vukao je poteze koje ja osobno ne bih nikada. Ipak, njegov odnos prema izbjeglicama bio je sjajan. Pokazao je i humanost i državničku crtu. S druge strane, stvorio je previše konflikata, mislim da je često bio žrtva svog temperamenta. Žao mi je što nije bio hrabriji u odabiru barem dijela nestranačkih ljudi i da se nije usudio, a imao je tada političke karte, značajnu većinu, poziciju predsjednika Sabora, naklonost predsjednika Republike, da nije značajnije krenuo u reforme. A onda vas snađe, jer postoji čitav niz političkih stvari koje morate uzeti u jednadžbu, pa morate donositi kompromise. Mislim da Zoran nije iskoristio generacijsku šansu. Da li će se vratiti u politiku? Mislim da za njega mjesta ima i mislim da takav format u našoj politici nedostaje“, kazao je Tedeschi, prenose 24sata.

On smatra da ovo što se trenutno događa u SDP-u sigurno nije dobro, ali, s druge strane, on sam se ne planira baviti politikom jer smatra da je bolji u ovom što trenutno radi.