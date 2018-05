Svečana sjednica Gradske skupštine: Grad Zagreb i Vlada partneri na projektima

Autor: Hina

Na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja, u Staroj gradskoj vijećnici održana je svečana sjednica zagrebačke Gradske skupštine, na kojoj je premijer Andrej Plenković poručio da Vlada stoji i stajat će uz projekte Grada Zagreba, gradonačelnik Milan Bandić mu je zahvalio na partnerskom odnosu, a predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić izrazio zadovoljstvo što je Plenković jedini predsjednik Vlade koji je u zadnjih 20-ak godina nazočio svečanoj sjednici u povodu Dana grada.

Plenković je za govornicom u Staroj gradskoj vijećnici podsjetio kako su i Bandić i Mikulić rekli da imaju izvrsnu suradnju s Vladom.

Vlada RH i sa našim najvećim gradom koji ima jednaki status kao i naših 20 županija razvija od prvoga dana iskreno partnerstvo koje je političko, projektno i razvija suradnju ravnomjernog regionalnog razvoja Hrvatske, rekao je Plenković.

Rekao je da je Zagreb sa svojih preko 800.000 ljudi grad s “vibrantnom dinamikom”.

“Ovaj grad pulsira. To se osjeti i osjeti se njegov razvoj zadnjih 20-ak, 25, 30 godina u puno većoj mjeri nego što je to bilo ranije. Zagreb je i sveučilišno središte i grad kulture, grad sporta, grad gospodarstva, grad znanosti, grad u kojem turistička postignuća koje je doživio Zagreb u proteklih nekoliko godina vjerojatno svi mi skupa nismo mogli ni sanjati. On je grad u kojem su svakodnevno turisti iz cijeloga svijeta, u kojem grad dobiva priznanja za sve ono što je učinio u smislu atraktivnosti i Hrvatske kao destinacije i grad jednog modernog srednjoeuropskoga karaktera. Grad u kojem je ugodno živjeti, grad u kojem se objektivno govoreći najbolje živi u Hrvatskoj, prosječna plaća u Gradu Zagrebu veća je skoro tisuću kuna nego prosječna plaća u drugim dijelovima Hrvatske, kada se gleda prosjek”, istaknuo je premijer Plenković.

Naglasio je da je Zagreb grad u kojem se vodi računa i o socijalnoj politici, o školstvu, o dječjim vrtićima, o demografskoj revitalizaciji i obnovi zemlje.

“Kad god postoji važan projekt od interesa za Grad Zagreb, onda je naš prvi refleks da je to sigurno od interesa za Hrvatsku. I zato partnerstvo koje imamo njegujemo i na njemu ćemo svi skupa zajedno raditi još i više”, poručio je.

Plenković je istaknuo da Zagreb u kojem živi praktički skoro petina stanovnika Hrvatske mora i dalje imati svoju predvodničku ulogu. Rekao je da kao predsjednik Vlade vodi računa da i na simbolički ali i vrlo konkretan financijski način pomažu i druge gradove, te je naveo kako su u zadnjih sedam mjeseci bili uoči blagdana Sv. Duje u Splitu, na Dan grada Osijeka bili su u Osijeku kao Vlada, poslali su poruke i Slavoniji i Dalmaciji te će na taj način to raditi i u drugim dijelovima Hrvatske.

Obećao je da će Vlada učiniti sve da glavni grad zauzme pravo mjesto koje ima i u Hrvatskoj ali i ono koje ima u Europi. Čestitao je gradonačelniku Bandiću na jedinstvenih 18 godina na čelu Zagreba.

Bandić: Imamo problema, ali ih zajedno rješavamo

“Kamo sreće da ovih mojih 18 godina, sutra (1. lipnja) će 18 godina kad sam ušao u Trg Stjepana Radića 1, ovo mi je šesti mandat, kamo sreće da smo imali više kontakata sa ministrima svih Vlada, koliko bi više mogli napraviti mi u Zagrebu i hrvatska Vlada”, rekao je Bandić.

Poručio je da “Grad Zagreb treba biti lokomotiva, treba biti poticatelj gospodarstva i Hrvatske. Ne može gradonačelnik Zagreba kvalitetnije ili još kvalitetnije upravljati gradom bez korektnog i partnerskog odnosa s Vladom RH u zadnjih godinu dana, rekao je te dodao da ima određenih problema, ali da sjednu i zajedno ih riješe, “a to će biti praksa i ubuduće”.

Čestitao je svim svojim sugrađankama i sugrađanima Dan grada Zagreba te ih pozvao večeras u 21,30 sati na koncert simbola grada – Prljavog kazališta na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici. Poručio je da se taj stadion neće rušiti, jer se u javnosti čuju svakakve priče. “Ja im poručujem – ostat će taj spomenik športa u Kranjčevićevoj”, istaknuo je.

“Mi smo sretni da u Zagrebu živimo multikulturalnost, multietničnost i multikonfesionalnost. I ovo sve što se događa sa referendumom – poruka je moja njima – nemojte dirati nacionalne manjine. Stupanj razvoja jedne zemlje se bazira na zaštiti prava nacionalnih manjina. Mi moramo unutar većinskog naroda riješiti svoje stvari koje imamo, ali nacionalne manjine čuvati jer je to simbol ove zemlje”, poručio je Bandić.

Mikulić: I Zagreb je suočen s odlaskom mladih

Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić pozvao je gradonačelnika Bandića i predsjednika Vlade Plenkovića da nađu rješenje da Zagreb dobije i najveću bolnicu za djecu, ali i glavni centar za mlade ljude koji će biti zadužen za sve glavne projekte, ‘start-up’- ove, usmjeravanje struka i znanstveno praćenje. “Drago mi je da se o tim projektima javno govori i da se o njima razmišlja, no imam iskrenu želju da pokažemo i volju da se čim prije to dovrši – jer, našim mladima treba poticaja i iskrenih pokazatelja volje za rješavanjem problema i to s ove političke razine”, poručio je Mikulić.

“Zagreb za mene je grad srdačnih ljudi, snažnog identiteta, bogate tradicije i kulture. U Zagrebu svatko može pronaći svoj dom i svoju budućnost. Po svojoj razvijenosti daleko je iznad hrvatskog prosjeka. Međutim, želim i moram kao predsjednik ovog gradskog parlamenta naglasiti da su temeljni problemi ovoga grada problemi koji traju određeno vrijeme, i da u budućnosti oko glavnih odrednica razvoja, pitanja prometa, infrastrukture i otpada trebamo brže i učinkovitije nalaziti rješenja”, istaknuo je Mikulić.

Mikulić je istaknuo kako je i glavni grad suočen s odlaskom mladih, te poručio kako u ovom parlamentu želi da se svi zauzmu da se novim projektima njima otvore mogućnosti da budu u svome gradu, svojoj zemlji. “Jer kako je to rekao naš istaknuti književnik i političar Ivan Kukuljević Sakcinski u svom znamenitom govoru: Tko svoj može biti, tuđ neka ne bude”, kazao je.

Zaželio je Zagrepčankama i Zagrepčanima sretan Dan Grada Zagreba i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata te poručio neka ih prate zdravlje i sreća i Božji blagoslov.