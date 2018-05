Sutkinja ŠUPE bitno povrijedila zakon, sankcija nema; Petričić: POSTOJE TARIFE ZA SVE PRESUDE, za Ustavni sud – milijun eura!

Autor: Damir Kramarić

”Hrvatsko pravosuđe nije cirkus, a ovo suđenje nije sprdačina, kako se to prikazuje u medijima. Ja nisam bijesna sutkinja, kako me se naziva po raznoraznim portalima, nisam korumpirana, ovaj sud nije korumpiran, svoj posao radim odgovorno i profesionalno”, poručila je Maja Šupe, sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, prije pola godine, uoči početka ponovljenog suđenja Tomislavu Horvatinčiću.

Sva zajapurena, govorila je tada da su ju novinari neutemeljeno proglasili najkorumpiranijom sutkinjom u državi, kroz medije ju optužili da je u ovom sudskom slučaju s nekim podijelila milijun eura…

”Mojom osobom bave se televizijske kuće i raznorazni portali te izmišljaju svašta o meni. S ovog sudskog postupka izvještavalo se neobjektivno i novinari se uglavnom nisu bavili pravnim činjenicama. Sve to se događa jer vi novinari koji pratite ovo suđenje niste educirani i ne poznajete odredbe Zakona o kaznenom postupku. Novinari i medijske kuće nemaju pravo procjenjivati moje donesene sudske presude”, poučavala je sutkinja Šupe.

No, ista sutkinja u međuvremenu je dobila veliku profesionalnu i moralnu ”packu”, i to ne od strane ‘nepismenih novinara’, već od strane sudaca višeg suda, točnije Županijskog suda u Zadru, koji je ukinuo njezinu oslobađajuću presudu Horvatinčiću i to zbog bitnih povreda kaznenog postupka, koje je počinila sutkinja Šupe!

Zadarsko je vijeće u obrazloženju odluke navela da su razlozi za oslobađajuću presudu u znatnoj mjeri proturječni zbog čega je nisu mogli ni preispitivati, a posebno je proturječna sutkinja bila kad je prihvatila sinkopu, odnosno privremeni gubitak svijesti kao razlog zbog kojeg je Horvatinčića oslobodila krivnje za smrt supružnika Salpietro…

Petrina osuđen, a napisao istinu!

Ispada, dakle, da je sutkinja Šupe tijekom suđenja bila i neodgovorna i neprofesionalna te prema svemu sudeći – i vrlo pristrana. Suci Županijskog suda u Zadru tako su, de facto, potvrdili ono što je ranije govorio Stipe Petrina, načelnik Primoštena i bivši član Saborskog odbora za pravosuđe. On je, da podsjetimo, u više navrata upozoravao na upitnu profesionalnost i čestitost sutkinje te je na Facebooku napisao da će Maja Šupe osloboditi Horvatinčića, jer je – kako je napisao – ‘riječ o nečasnoj sutkinji’.

Poznato je da je Stipe Petrina zbog tog posta na Facebooku osuđen na visoku novčanu kaznu, iako se njegovo predviđanje o oslobađajućoj presudi kasnije pokazalo točnim. Sutkinji Šupe se, s druge strane, baš ništa neće dogoditi, iako je viši sud utvrdio da je bitno povrijedila zakon, te da je sudila suprotno činjenicama i zdravom razumu!

Dodamo li svemu tome činjenicu da je Ustavni sud RH nedavno donio odluku prema kojoj je sporni Lex Agokor zakonit i u skladu s Ustavom(!), iako se ovih dana na portalima možemo uvjeriti da je taj zakon poslužio prvenstveno tome da se osobe iz kruga minstrice Martine Dalić besramno obogate na račun velike posrnule tvrtke, bjelodano je da hrvatsko pravosuđe velikim dijelom jest i cirkus i sprdačina.

I još nešto.

Nitko i ne zna da postoji Inspekcija koja nadzire rad sudaca

Nevjerojatno zvuči činjenica da uslijed sve te močvare od sudstva, Pravosudna inspekcija Ministarstva pravosuđa ne vidi baš nikakvoga povoda za djelovanje, zbog čega gotovo nitko u Hrvatskoj i ne zna da pri Ministarstvu postoji tijelo kojemu je zadatak provoditi inspekcijski nadzor nad sudovima, preispitivati sporne presude i rad sudaca te predsjednika sudova, pogotovo onih iza kojih se vuku brojni sumnjivi repovi!

Jer, da Pravosudna inspekcija utvrdi nepravilnosti i nezakonitosti u radu suca ili predsjednika sudova, ministar pravosuđa može zatražiti razrješenje tih sudaca! No, bit će da u hrvatskom sudstvu sve savršeno funkcionira, pa nema potrebe da inspektori bilo koga nadziru.

O svim tim skandaloznim činjenicama razgovarali smo s autorom knjige ‘Pravosudna mafija‘ politologom i istraživačkim novinarom mr. sc. Darkom Petričićem.

”Upravo istražujem tematiku o kojoj me pitate. Nedavno sam iz odvjetničkih krugova došao do informacija o iznosima za koje se može kupiti presuda. Tako je na općinskim sudovima potrebno platiti od 10 do 20 tisuća eura, na županijskim sudovima radi se iznosima od 100 do 200 tisuća eura, na Vrhovnom sudu valja, kako sam doznao, izdvojiti od 250 do 500 tisuća eura za povoljnu presudu, dok na Ustavnom sudu takva presuda stoji milijun eura! U tom kontekstu treba gledati i oslobađajuću presudu Tomislavu Horvatinčiću”. ističe Darko Petričić.

Petričić: Hitno uvesti kaznenu odgovornost za suce!

Kaže potom da ga slobodno možemo citirati, jer se, kako reče, radi o pouzdanim izvorima. Dodaje, međutim, da je zbog veliko pritiska javnosti, i hrvatske, ali i talijanske, došlo, prema svemu sudeći, do poništenja oslobađajuće presude Tomislavu Horvatinčiću.

”Prema informacija koje imam, sutkinja Šupe je bila honorirana u toj parnici. No, lobi koji određuje kome se određuju predmeti, sada se vjerojatno tog slučaja želi riješiti, jer je zbog oslobađajuće presude Horvatinčiću izbio ogromni skandal. No, ako i bude istraga oko toga, ništa, prema svemu sudeći, neće pronaći, jer akteri jako paze da ne ostave trag novca”, objašnjava Petričić.

Napominje da je udruga Korektiv, u kojoj djeluje, organizirala dosad više okruglih stolova na kojima su pravni stručnjaci, sami suci, aktivisti te drugi eksperti raspravljali o činjenici da jedino suci u Hrvatskoj ne snose baš nikakvu odgovornost za svoje pogreške i propuste. Donijeli su zaključak da je nužno pod hitno uvesti kaznenu odgovornost i za nesavjesne suce.

‘Ovako pozivaju suce da suda kako god hoće’

”Njihov nedodirljivi status glavna je tema knjige ‘Pravosudna mafija’. Ne postoji, naime, niti jedna druga profesija, koja je tako zaštićena kao što su suci u Hrvatskoj. Kao da su svete krave! I novinari, i policajci i liječnici te pripadnici drugih profesija snose odgovornost za svoje pogreške. No, suci ne! Maji Šupe ništa se neće dogoditi, iako je sudila neprofesionalno, mimo propisa i zdravog razuma. A to što neće biti sankcija, poziv je, na neki način, svim sucima da sude kako god žele, ne mareći za zakone i pravdu! Da stvar bude gora, vrlo često se događa da ne možete izuzeti suca za kojega vidite da ne sudi pravedno, koji odbija sve prijedloge dokaza i svjedoke. Predsjednici sudova takvog suca često ne žele izuzeti”, podsjeća Petričić.

Osvrnuo se potom i na višegodišnje vješto skrivanje Pravosudne inspekcije od javnosti i od svih onih koji su nezadovoljni sudovima i sudskim presudama.

”Do današnjeg dana nisam čuo niti pročitao da je Pravosudna inspekcija išta otkrila, išta poduzela, ikoga opomenula! Pitam se čemu onda uopće služi. Vjerujem da šira javnost niti ne zna da takvo tijelo postoji. To najbolje govori koliko je inspekcija učinkovita”, zaključuje Darko Petričić, član udruge Korektiv, koja se aktivno bavi razotkrivanjem korupcije u Hrvatskoj.

Čemu služi Pravosudna inspekcija, ako ništa ne radi? Ministarstvo bez odgovora

Čemu, dakle, služi Pravosudna inspekcija, ako nitko i ne zna da postoje, pokušali smo doznati u Ministartvu pravosuđa:

”Je li Pravosudna inspekcija provela nadzor nad radom sudaca Općinskog suda u Šibeniku, nakon velikog međunarodnog skandala s dva puta ukinutim spornim presudama sutkinje Maje Šupe te nakon što je viši sud utvrdio da je sutkinja Šupe učinila bitne povrede kaznenog postupka u suđenju Tomislavu Horvatinčiću? Je li utvrdila zbog čega je predsjednica tog suda ponovno dala istoj sutkinji taj predmet, nakon što je i nakon prošle presude bilo mnogo nelogičnosti koje su izazvale skandal u javnosti te je li inspekcija istražila i ostale (navodne) nepravilnosti na tom sudu, na koje učestalo javno upozorava bivši saborski zastupnik Stipe Petrina, ali i drugi građani?

Koliko je nadzora nad sudovima u Hrvatskoj provela Pravosudna inspekcija tijekom 2017. godine, a koliko tijekom ove godine? Zbog čega Pravosudna inspekcija ne radi intenzivnije svoj posao, kada je poznato koliko je sudstvo i sporo i neučinkovito, a nerijetko i nepravedno, kada je sve više sumnji u korupciju u sudstvu, kada su sve brojnije tužbe sudstvom ogorčenih hrvatskh građana Europskom sudu za ljudska prava?

Zašto se u javnosti može steći dojam da se Inspekcija skriva od javnosti, kako nitko ne bi ni znao da postoje, u zemlji u kojoj je toliko kritika na račun pravosuđa?”, upitali smo u četvrtak ujutro odgovorne u Ministarstvu pravosuđa, no do objavljivanja ovog teksta nikakav odgovor nismo dobili – iako nas je djelatnica s kojom smo razgovarali, uvjeravala da će zamoliti glasnogovornicu da nam tijekog dana pošalje odgovore.

U Šibeniku ne odgovaraju na pitanja o spornim presudama

O čudnovatim presudama, raspitali smo se i na Općinskom sudu u Šibeniku:

”Kako sutkinja Šupe i predsjednica suda, sutkinja Iris Živković, komentiraju činjenicu da je Županijski sud u Zadru ukinuo presudu Horvatinčiću zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka?

Kako sutkinja Šupe i predsjednica suda komentiraju obrazloženje te odluke, u kojem stoji da je sutkinja Maja Šupe počinila bitne povrede kaznenog postupka jer su razlozi za oslobađajuću presudu u znatnoj mjeri proturječni zbog čega je nisu mogli ni preispitivati? Kako pak komentiraju tvrdnju da je posebno proturječno bilo prihvaćanje sinkope, odnosno privremenog gubitka svijesti kao razloga zbog kojeg je Horvatinčića oslobodila krivnje za smrt supružnika Salpietro?

Je li sutkinja Šupe govorila neistinu, kada je na početku ponovljenog suđenja Horvatinčiću novinarima govorila da svoj posao radi odgovorno i profesionalno? Hoće li gospođa Šupe snositi bilo kakvu odgovornost zbog neodgovornog obavljanja svog posla, odnosno zbog bitnih povreda kaznenog postupka i, prema svemu sudeći, pristranog suđenja te zbog skandala u kojega je gurnula i Općinski sud u Šibeniku (mnogi hrvatski, ali i talijanski mediji već mjesecima pišu o velikom pravosudnom skandalu u čijem središtu se nalazi sutkinja Šupe i Općinski sud u Šibeniku)?”, upitali smo glasnogovornicu Općinskog suda u Šibeniku.

No, nikakvog odgovora na naša pitanja ni na sudu nismo dobili!