‘Sudjelovao sam u napadu na desničarske stranice. Očistit ćemo cijeli Facebook od ustaša!’

Autor: Mia Mitrović

Kroz razgovor s aktivistima, online novinarima i urednicima te digitalnim stručnjacima, pokušali smo rekonstruirati što se zapravo događa u hrvatskom Facebook prostoru i je li hibridni rat u tijeku.

Hrvatskim Facebook prostorom već nekoliko mjeseci bjesni cyber rat koji ima obilježja hibridnog, specijalnog, asimetričnog i građanskog sukoba. Žrtvom su pali mnogi Facebook profili, kako pravnih, tako i fizičkih osoba. Na udaru su se našli news portali oba pola političkog spektra, prvo Lupiga i Antifašistički vjesnik, a potom i Narod.hr Željke Markić te portal Dnevno.hr, a prije nekoliko dana srušen je i Povijesni portal. Uz portale, blokirani su i privatni Facebook računi njihovih administratora pa se u jednom trenu znatan dio hrvatske medijske scene našao onemogućen u obavljanju svakodnevnih zadataka. Neki od njih, još uvijek su pod blokadom.

Bilo je i kolateralnih žrtava pa je tako ban zaradila i administratorica politički neobojene Seksoteke koja je zasmetala nekom puritancu iz desnog tabora. Razlog blokade administratorice Seksoteke posebno je bizaran. Naime, zaradila ga je zbog objave citata iz romana “Pokoravanje” francuskog pisca Michela Houellebecqa. Facebooku je trn u oku ovoga puta bilo spominjanje seksa u troje u spornom citatu.

Sporni post kojeg je Facebook uklonio i @marinakrleza dobila BAN. Dakle, na Facebooku u umjetnosti NIJE sve dopušteno. Ajmo odstraniti i sve knjižnice svijeta koje sadrže knjige s takvim tekstovima. Ajmo se igrati bogova i moralizatora. Tužno, tužno. 😞📕 pic.twitter.com/q6ZoESt0xH — Seksoteka (@seksoteka) 25 December 2017

Facebookovog novo uvedenog treniranja strogoće nije pošteđena ni satirička stranica ‘Di su pare’ pa je sve izvjesnije da društvenu mrežu tresu korjenite promjene te da na news feedu više ništa neće biti kao prije.

Otkako je počeo rat na našem Facebooku, naslušali smo se svega i svačega – od bizarne teorije o Saši Cvetojeviću kao zlom gospodaru Facebooka u ‘Rvata, balkanskim administratorima koji imaju protuhrvatske namjere, uroti bosanskih muslimana zbog reakcije Hrvata na presudu Praljku, Markićkina apela Plenkiju pa sve do nevjerojatne debate na Hrvatskome radiju u kojoj je Željka Markić ispala kozmopolitska žena i velika govornica u usporedbi s neartikuliranim predsjednikom HND-a koji je, umjesto da se očituje o problemu, ulazio u polemiku na osobnoj razini. Najnovija vijest je inicijativa grupe Urbana desnica koja je pisala sjedištu Fejsa u Londonu da zabrani Tita, no to im neće poći za rukom. Tito neće i ne može biti zabranjen jer se u Drugom svjetskom ratu borio na strani Saveznika.

‘Na Facebooku treba okončati zakon džungle’

U pokušaju da doznamo što se zapravo događa, pročitali smo hrpu na netu dostupnih članaka te popričali s velikim brojem novinara, urednika portala, stručnjaka za digitalni marketing i s jednim radikalno lijevim aktivistom.

-Sudjelovao sam u napadu na Facebook stranice portala Narod.hr i stranice Priznajem, Hrvat sam. I dalje ćemo napadati desničarske stranice sve dok potpuno ne očistimo hrvatski Facebook od veličanja ustaštva i nacizma! – rekao nam je u telefonskom razgovoru aktivist koji je, zbog bojazni za vlastitu sigurnost, želio ostati anoniman, a mi ćemo ga za potrebe ovog teksta nazvati Ernesto (podaci poznati redakciji).

Svaki rat pa tako i ovaj ima svoj uzrok i svoj povod. Uzroci ovoga rata, sve je izvjesnije, leže u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore u Njemačkoj koji su održani u jesen 2017. U vrijeme kampanje, stranke poput ultradesničarskog AFD-a koristili su Fejs kao platformu za negiranje holokausta i antiimigrantsku propagandu što je naljutilo Angelu Merkel. Kako doznajemo, Njemačka je Facebooku i ostalim društvenim mrežama zaprijetila ogromnim novčanim tužbama ako ne reguliraju govor mržnje na svojim stranicama.

Da u ovome ima istine potvrđuje i informacija da je s 1. siječnjem u Njemačkoj na snagu stupio zakon po kojemu su sve društvene mreže dužne u roku od 24 sata ukloniti sadržaje s govorom mržnje, lažne vijesti i ilegalni materijal. Ovome zakonu podložne su društvene mreže i web stranice s više od dva milijuna korisnika. Onima koji zakon ne budu poštivali, slijede novčane kazne u iznosu od 5 do 50 milijuna eura.Administratori imaju 24 sata da uklone ili blokiraju sadržaje i sedam dana da riješe sporne slučajeve uz obvezu da izvijeste osobu koja je uložila žalbu o tome kako je slučaj riješen.

Heiko Maas, njemački ministar pravosuđa izjavio je kako je to predugo čekana mjera ‘kojom se treba okončati zakon džungle na Facebooku’. Put u pakao dobrim je namjerama popločen, kaže stara poslovica. U želji da se spriječi govor mržnje, na Facebooku je potiho ukinuta sloboda govora.

‘Fejs je tretirao djecu iz Jasenovca kao dječju pornografiju’

Facebook se budućoj njemačkoj zakonskoj regulativi i mogućim višemilijunskim tužbama počeo prilagođavati mjesecima ranije. Naš sugovornik, ljevičar Ernesto i sam je administrator jedne popularne antifašističke Facebook stranice. Zbog svog sadržaja također je imao problema s pravilima korištenja.

-Blokirali su mi stranicu jer sam objavio arhivske fotografije izgladnjele djece iz Jasenovca i dječjeg logora u Sisku. U objašnjenju je stajalo da objavljene fotografije promoviraju dječju pornografiju! Napisao sam im pismo i otada moju stranicu nisu više dirali – objasnio nam je te dodao kako je sada puno lakše rušiti stranice nego ikad prije.

-Uvjeti korištenja Facebooka su zbog izbora u Njemačkoj promijenjeni pa je sada lakše prijavama srušiti stranice. U napadu na Narod.hr sudjelovalo je oko stotinu ljudi, zapravo i manje jer smo svi koristili svoju vojsku lažnih profila. No, sada je dovoljna i jedna prijava da se neka stranica sruši – objašnjava nam Ernesto.

Je li naš sugovornik u pravu, provjerila je autorica ovog teksta jednostavnim eksperimentom. U Facebook je utipkala nekoliko stranica (a ima ih više desetaka) koje u svom imenu sadrže ustaški pozdrav Za dom spremni te ih prijavila zbog govora mržnje. Za neke od njih, Facebook je javio da je pronašao sporne sadržaje te ih uklonio. Ne čitave stranice, ali sporne sadržaje. Stoga, teorija o jednoj prijavi donekle drži vodu.

Kako su kozojebi započeli rat na Facebooku?

Uzroke Facebook sukoba u hrvatskoj pronašli smo u predizbornoj kampanji u Njemačkoj, no povod ratu još je još čudniji.

– Sve je počelo kozojebom – tvrdi Ernesto. Naime, početkom studenog 2017. blokirano je više stotinjaka korisnika zbog upotrebe te riječi koja se u internet žargonu koristila kako bi se diskreditirao protivnik na ad hominem razini. Sporni atribut bio je dio vokabulara mnogih pripadnika crnog i crvenog tabora kada bi nekoga htjeli proglasiti primitivnim, na vjerskoj (muslimani) ili zbog geografskoj i političkoj osnovi (Hercegovci, ustaše). Među prvima koji su blokirani zbog ‘kozojeba’ bio je naš ‘ljevičar’ Ernesto, no i kolumnist portala Dnevno.hr, Marcel Holjevac.

-Nije poznato radi li se o algoritmu koji traži nepoćudne riječi, o konkretnim prijavama ili je možda, uslijed masovnog egzodusa mladih stručnjaka, posao nižeg administratora na Facebooku dobio netko od vjerskih ekstremista – pisao je tada o neobičnom slučaju kozojeb vodeći hrvatski news portal koji je izgleda, i sam popušio spiku o desničarskim ekstremistima administratorima fejsa (a kasnije se rugao Narod.hr-u).

Isto su pomislili i svi zbog kozojeba blokirani. Izgon s Fejsa uzburkao im je strasti i okrenuo ih jedne protiv drugih. Ljevičari su mislili da je to djelo ‘administratora Facebooka koji su vjerski ekstremisti, kako je napisao Index, a desničari kako funkciju Fejs administratora obavljaju klete im Antife.

Uslijedilo je masovno prijavljivanje ‘lijevih’ portala od strane ‘desničara’ i ‘desnih’ portala od strane ‘ljevičara’ što je rezultiralo cyber kaosom koji je i dalje u tijeku.

‘Zuckerberg da želi, može kuptit čitavu Hrvatsku za siću’

Kako se zaštititi od napada, postoje li administratori Facebooka za Balkan i kako Facebook uopće odlučuje o tome koje sadržaje banirati, pitali smo stručnjaka za informatičku sigurnost, Lucijana Carića.

-Facebook nije sredstvo javnog priopćavanja već privatna kompanija koja ima svoja pravila na koja pristajemo kada otvorimo korisnički račun. Upravi je bitna samo lova i generiranje profita te izbjegavanje tužbi. U pravilima korištenja koja vjerojatno nitko nije pročitao jasno piše da “Facebook ne tolerira veličanje ratnih zločina i rasizam”. Što se slobode govora tiče, s tim argumentom bolje biste prošli na sudu nego što ćete proći na Fejsu jer su pravila jasno zadana – objašnjava Lucijan Carić. Postojanje administratora za Facebook zaduženih za Hrvatsku demantira.

-Hrvatska nema administratore za Facebook, niti svoju podružnicu u našoj zemlji. Google ima četiri zaposlena u Hrvatskoj, Facebook niti jednog. Zuckerberga za Hrvatsku nije briga. Uostalom, kad bi želio, mogao bi kupiti čitavu zemlju i to za sitne pare – hladno će naš sugovornik.

-Pružanje potpore osuđenim ratnim zločincima koji je još k tome pred kamerama svijeta digao ruku na sebe, nije u skladu s pravilima korištenja Facebooka i to bi svim Facebook korisnicima trebalo biti jasno – objašnjava te dodaje:

-Djetinjasto je i suludo promatrati Facebookovu reakciju na Praljkovu presudu i samoubojstvo kao na urotu svjetskih sila protiv Hrvatske. Nema nikakve urote. Hrvatska je i dalje jako neobjektivna u sagledavanju svoje povijesti. “Man’ got to know his limits”, rekao bi Prljavi Harry.

Protiv Facebooka i njegovih pravila, dakle, borbe nema. Osim borbe s vjetrenjačama.

-Oni koji se osjećaju pogođenima, nabolje će se Facebooku ‘osvetiti’ tako da im oduzmu korisnike. Korporaciju poput Facebooka gubitak profita će najviše zaboljeti pa ako nekome pođe za rukom da s Fejsa skine milijun ili dva korisnika, to će im biti velik udarac- zaključuje Carić.