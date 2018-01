Štromar: ‘Mi kao država nismo spremni za porez na nekretnine’

Autor: Hina

'Mislim da treba napraviti analize i vidjeti je li pametnije smanjiti PDV ili neke druge namete našim poslodavcima, recimo namete na plaću', izjavio je HNS-ovac

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja, HNS-ov Predrag Štromar u nedjelju je izjavio kako nije isključivo za najavljeno smanjenje PDV-a već da treba napraviti analizu i vidjeti je li pametnije smanjiti PDV ili neke druge namete poslodavcima.

Upitan koliki bi po njemu trebao biti PDV, s obzirom na najave premijera Andreja Plenkovića i ministra financija Zdravka Marića da će PDV biti smanjen, Štromar je u razgovoru za Dnevnik Nove tv odgovorio: “Mislim da treba napraviti analize i vidjeti je li pametnije smanjiti PDV ili neke druge namete našim poslodavcima, recimo namete na plaću”.

Na dodatno pitanje znači li to da nije isključivo za smanjenje PDV-a, ministar Štromar je potvrdno odgovorio.

“Nisam isključivo za smanjenje PDV-a. Mislim da treba dobro napraviti analizu i vidjeti što je najbolje za našu državu. Ne treba uvijek ići na ono ‘netko je rekao da bi možda nešto bilo dobro’. Treba napraviti dobru analizu”, ocijenio je.

Na pitanje što bi on napravio kazao je kako se to ne može “samo tako reći”. “Ali, sigurno treba smanjiti još rasterećenje na plaće te od poduzetnika odmaknuti stvari kao što su porezi koji se obračunavaju, a nisu veliki, no stvaraju probleme”, dodao je.

Potpredsjednik Vlade Štromar kazao je i da neće biti uvođenja poreza na nekretnine. “Mi kao država nismo spremni za taj porez. Siguran sam da ga u ovom mandatu neće biti. Nema ga ni u Zakonu u komunalnom gospodarstvu. Tamo su komunalna naknada i doprinos koji su isti kao i do sada”, rekao je.

Dinamika rada Vlade, naglasio je potpredsjednik Vlade Štromar, u ovoj godini treba biti brža, kako bi se provele sve reforme.