ŠOKANTNA PRIČA O VUKOVARSKOM BRAČNOM PARU: Ratovali na strani Srba, od Hrvatske dobili poticaje i obnovili kuću, ali TU NISU STALI!

Autor: S.V.

Priču vukovarskih Srba Ksenije i Milana Oreščanina, teško je klasificirati. Jer ona je kriminalna, bizarna i istovremeno šokantna, a ono što je možda najzanimljivije – do sada je neispričana.

Ksenija i Milan 2005. godine su, po pričanju Vukovaraca, bili aktivni prosvjednici na “Protestu u Vukovaru protiv terora”, a tom prilikom tražili su svoja prava javno optužujući hrvatsku vlast za “protjerivanje i rušenje kuća tijekom rata”. Pritužbe ovog para nisu bile uzaludne, jer je sve rezultiralo obnovom njihove kuće.

U tom trenutku baš nikome nije palo na pamet provjeriti bračni par koji je za vrijeme rata, a i dugo nakon njega, živio u Vukovaru. Naš portal u posjedu je dokumenta koji potvrđuje da je Ksenija Oreščanin u Vukovaru aktivno ratovala sve do samog pada grada 18.11.1991. godine i to u TO Vukovar – Odred Petrova gora. Uz dokument, prilažemo i njezino osobno priznanje ratovanja protiv Hrvatske koja joj je obnovila kuću.

Jednako tako, protiv Hrvatske je ratovao njezin suprug Milan, koji je u čak dva navrata evidentiran kao vojnik tkz. Republike Srpske Krajine:

Nakon ratovanja u Hrvatskoj, ovaj srpski bračni par koji je bio u redovima srpske vojske, ostaje u našoj zemlji u kojoj ostvaruje mnoga prava, kao što su već navedena obnova kuće, bespovratna sredstva i različiti poticaji, a uskoro su bez ikakvog problema otvorili privatnu tvrtku.

No, čini se kako bračnom paru Oreščanin sve što su dobili od Hrvatske nije bilo dovoljno, pa su se dosjetili da bi, kao srpski veterani, nešto mogli dobiti i od Srbije. Ubrzo su se i tamo aktivirali u različitim prosvjedima za prava ratnih vojnih invalida, a poznavajući njihovu upornost, vrlo je velika vjerojatnost da danas kao stanovnici Novog Sada primaju srpske vojne mirovine.

Iako je ovaj par spominjan u kontekstu ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj, njihove namjere da Hrvatsku posjete iz bilo kojeg razloga, postale su očigledne u trenutku kada su poslali upite o njihovom statusu pred hrvatskim pravosudnim tijelima. Hrvatski pravosudni organi tada su potvrdili kako se par ne nalazi na spisku traženih ili osumničenih, te im tako ponovno otvorio vrata u Republiku Hrvatsku.

Ksenija i Milan danas žive u Novom Sadu, a kroz statuse i fotografije koje dijele po društvenim mrežama, rado se prisjećaju ratnog Vukovara.