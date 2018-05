ŠOK U TROGIRU! Ponovo izgradili most koji se zove JNA

Autor: Dnevno.hr

Most će biti u funkciji od srpnja ove godine

Na sjednici Gradskog vijeća na kojoj je gradonačelnik Ante Bilić podnoseći izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine istaknuo je lobiranje aktualne vlasti za realizaciju toga projekta s investitorom i predstavnicima Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture, kao uspješno obavljenu zadaću, piše Slobodna Dalmacija.

“Konačno smo, nakon gotovo pet desetljeća otkako se pokazala potreba za izgradnjom nove povezanosti kopna s Čiovom, dočekali realizaciju toga povijesnog infrastrukturnog projekta važnog za gospodarski razvoj cijelog otoka. Bilo je puno iščekivanja i problema, posebno kada je došlo do zastoja radova, ali se na kraju uspjelo i novi most bit će u funkciju početkom srpnja”, rekao je.

Međutim, zastupnike je šokiralo kada su saznali da u službenim dokumentima postojeći most izgrađen 1964. godine zove Most JNA.

Naime, Ivica Baturina, ujedno i predsjednik trogirske Hvidre, podsjetio je na inicijativu te udruge od prije dvije godine da se novi most nazove Most hrvatskih branitelja dok je predsjednik Vijeća Ante Piteša kazao je kako se na tome ne bi trebala lomiti politička koplja, međutim nitko nije očekivao informaciju koju im je rekao Tonči Barada kako se most koju su toliko željeli zove JNA.

Zastupnici HDZ i SDP složili su se kako je to nedopustivo i kako se ime mora promjeniti. Podsjetili su javnost na inicijativu da se novi most nazove imenom Vinka Coce