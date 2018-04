Smije li Cvitanov nasljednik ‘dirnuti’ u ove najkontroverznije hrvatske afere?

Autor: Iva Međugorac

Mora da djelatnici Državnog odvjetništva u svojim uredima imaju velike ormare, koje prekriva prašina, jer priče o onima koji bi se trebali suspendirati nerijetko padaju u drugi plan, uslijed dnevno-političkih obračuna koji objektivno ne koriste nikome. Aktualiziralo se ovih dana napokon pitanje glavnog državnog odvjetnika koje je u fokus javnosti donijelo i njegov rad u protekle četiri godine.

Poznato je kako su se vladajući odrekli Dinka Cvitana te umjesto njega na rukovodeću funkciju u ovoj krucijalnoj instituciji imenovali Dražena Jelića, no, kako proteklih godina u Saboru nismo imali prilike čuti ocjenu Cvitanova rada mnoga pitanja ostala su visjeti u zraku. Prije svega, nejasno je li DORH u njegovoj eri adekvatno obavljao posao ili su najveće korupcijske afere, posebice iz političkog spektra ostale ispod tepiha? Ostavlja li se time prostor za ucjene na političkoj sceni te koliko je u tome slučaju ova institucija neovisna?

Nikada primjerice Cvitan nije pročešljao Mihaela Zmajovića i njegovo preseljenje Ministarstva zaštite okoliša, iako se o tome u javnosti naveliko lamentiralo, jednako tako lišo je prošao i Vrdoljak o čijim se aferama s vjetroelektranama vodila žustra rasprava, a od bilo kakvih istraga i provjera pošteđen je i Tihomir Jakovina. Dakako, potrebno je u kontekstu ove priče spomenuti i svježe afere koje su obilježile vladu premijera Plenkovića, od kojih posebno treba istaknuti onu Martine Dalić i njezinih djelovanja oko Agrokora, radi čega je nedavno saborska oporba ustala protiv ministrice gospodarstva.

Oporba je prilično glasno zborila i o šefici diplomacije Pejčinović-Burić te se spominjao njezin sukob interesa u projektu TE Peruća, u kojem je sudjelovao suprug Burić. Naravno da niti jednu od ovih tema Cvitan nije niti okrznuo, a kada je u pitanju suzbijanje korupcije, riječi na to ne treba trošiti jer i obični smrtnici znaju kako je Hrvatska korupcije puna, kao šipak košpica. A vjerovali, ili ne DORH u njezinu suzbijanju ima najznačajniju ulogu. Je li novi državni odvjetnik nezavisan i koliko je to u Hrvatskoj uopće moguće tek treba provjeriti, no na prvi pogled reklo bi se ništa novo. Jer sve ovo što se događa doima se kao već viđena predstava.