SLUČAJ SINKOPA: Sud u Zadru bez najave i u tajnosti danas odlučuje o Horvatinčiću

Autor: dnevno.hr

Vijeće Županijskog suda u Zadru danas u 13 sati odlučuje o žalbi na presudu sutkinje Maje Šupe u slučaju Tomislava Horvatinčića koji je svojim brodom prije 6 godina usmrtio talijanske supružnike, Francesca Salpietra i Marinelu Patellu Salpietro. Njihov sin Federico Salpietro nezadovoljan je, kako kaže, činjenicom da je cijeli slučaj obavijen velom tajnosti.

“Sutra se u Zadru sudi Tomislavu Horvatinčiću, ubojici mojih roditelja, sutra ćemo vidjeti je li hrvatsko pravosuđe zrelo i odgovorno da ubojici dosudi odgovarajuću kaznu. Ono što me brine je činjenica da je sve u tajnosti. Mediji nisu alarmirani, javnost ne zna, ja sam preko posebnih kanala u talijanskom konzulatu u Rijeci doznao da je suđenje sutra. I to me plaši! Istina je, ja nisam stranka u postupku, sude se, zapravo, državno odvjetništvo i počinitelj radnje Horvatinčić, ali mi nije drago da je slučaj obavijen velom tajnosti”, kazao je jučer za Telegram Federico Salpietro.

Kako je objasnio Veljko Miljević, Horvatinčićev odvjetnik, Županijski sud u Zadru danas može učiniti 3 stvari, mogu vratiti predmet na ponovno suđenje, jer broj vraćanja nije ograničen. Mogu potvrditi presudu općinskog suda, ili je, pak, mogu preinačiti i tada će donijeti svoju presudu. Ukoliko vrate na ponovno suđenje tada će donijeti rješenje, rekao je odvjetnik Miljević i dodao kako ne zna koliko će cijeli proces trajati, ali vjeruje da će to biti dvadesetak dana.

Podsjetimo, prvo suđenje bilo je u studenom 2015. godine i sudsko vijeće Horvatinčića je proglasilo krivim te ga je nepravomoćno osudilo na uvjetnu kaznu zatvora od 20 mjeseci uz rok kušnje od tri godine, u što se uračunava pritvor od mjesec dana. Prilikom izricanja tadašnje kazne u obzir su uzete olakotne okolnosti žaljenja, spremnosti na isplatu odštete, činjenica da okrivljeni Horvatinčić nije prethodno osuđivan i da ima zdravstvene probleme, piše Telegram.

Kazneno djelo sutkinja je bila prekvalificirala iz neizravne namjere u nehat, odnosno, uzela je blaži oblik djela, za koje je predviđena kazna u trajanju šest mjeseci do pet godina zatvora. U zatvor bi, po toj prvoj nepravomoćnoj presudi, Horvatinčić išao ukoliko bi u roku od tri godine ponovio kazneno djelo.

Nakon toga je predmet otišao na Županijski sud u Zadru gdje je u studenom 2016. godine ukinuta presuda, a predmet je vraćen na prvostupanjski sud, na ponovno suđenje, i to zbog „formalno-pravnih pogrešaka tijekom sudskog postupka“.

Onda je, u listopadu 2017. godine Horvatinčić na šibenskom sudu oslobođen uz obrazloženje da je u trenutku nesreće doživio iznenadan kratkotrajan gubitak svijesti, takozvanu sinkopu. Opčinsko državno odvjetništvo uložilo je žalbu tražeći da se Horvatinčiću ponovno sudi zbog izazivanja pomorske nesreće. Danas bi o tome Županijski sud u Zadru trebao donijeti odluku.

“Za mene je ovo iznimno važan dan, ali, usudio bih se reći da je važan i za hrvatsku javnost. Dogodi li se da se uvaži opravdanje kako je sinkopa uzrokom nesreće, te počinitelj bude zbog toga oslobođen, to će biti nevjerojatno pogubno za Hrvatsku. Možete li zamisliti, svaki puta kada se dogodi bilo koje ubojstvo, počinitelj će se moći vaditi na tu famoznu sinkopu. To nije dobro ni za hrvatske građane, ni za imidž Hrvatske”, poručio je Federico Salpietro koji ističe da je izvlačenje na sinkopu tragikomičan potez i da se nada da će hrvatski sud donijeti pravednu odluku.