Slaven Letica za Dnevno: ‘Karamarkov povratak ne može ugroziti Plenkovića’

Uvijek zanamljiv i stručan politički analitičar Slaven Letica u intervjuu za naš portal prokomentirao je društveno-politička zbivanja u našoj zemlji te analizirao budućnost pojedinih političkih opcija, ali i potencijal predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Godinama promatrate hrvatsku političku scenu, možete li povući paralelu između Plenkovićeve vlade s onima njegovih prethodnika? Je li se Plenković dobro snašao, ima li liderske manire te vodi li Hrvatsku u dobrom smjeru?

Svaku, pa i ovu, Plenkovićevu vladu, treba ocjenjivati ili vrednovati – po rezultatima. U prvom redu gospodarskim, ali ne samo gospodarskim. Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da je hrvatsko gospodarstvo na razini „standardne pogreške“ gospodarstva EU. Ukupni je BDP Europske unije 20.000 milijardi dolara, a hrvatski je BDP 51 milijardu, oko 2.55%. Dakle, hrvatski pozitivni ili negativni ekonomski pokazatelji u velikoj mjeri zavise od europskih trendova.

Druga je važna napomena da je svaka vlada dio kontinuiteta dobre ili, kad je Hratska u pitanju, loše vladavine. Dakle, teško je ocijeniti u kojoj su mjeri Andrej Plenković i njegova vlada odgovorni, primjerice, za sadašnja ludovanja Slovenaca u Savudrijskoj vali, njihovih novih ucjena oko hrvatskog članstva u OECD-u i ulaska u „Schengenski prostor“. Međutim, i tu dolazim do vašeg pitanja o „liderskim manirama“, upravo na tim i takvim izazovima testrira se petlja ili karakter vođe. Plenković je, kako se narodski kaže, zatekao brojne probleme koji su se akumulirali godinama ili su posljedica „grijeha“ propusta, neznanja, kukavličuka, ili svega toga zajedno, prethodnih vlada i vladara: granični problemi i sukobi, Slučaj INA, skandalozna presuda Haškog suda „šestorici“, ali, simbolički, i prvom hrvatskom predsjedniku Tuđmanu, silni dugovi u zdravstvu (oko dvije milijarde eura), dužničko ropstvo, zarazni iseljenički val, suoćavanje s traumatičnom i zločinačkom prošlošću dvaju ljudožderskih režima, Agrokor itd.

Ova 2018. godina bit će pravi ispit vodstvenih, ali u upravljačkih pa i diplomatskih sposobnosti Andreja Plenkovića. Do sada je stvari „riješavao“ osnivanjem povjerenstava i strategijom „staloženosti“. Ovo godine bi morao početi DONOSITI ODLUKE! Dakle, početkom 2019. moći ću vam argumentirano odgovoriti na vaše pitanje je li Plenković „državni dužnosnik“ ili – vođa.

Koga biste od ministara posebno istaknuli, čini li Vam se da netko posebno odskače u obavljanju svojega posla?

Ako ponovno za kriterij uzmemo postignute rezultate, kao one koji „odskaču“ mogao bih spomenuti ministra financija dr. Zdravka Marića i to zbog dva razloga: boljeg stanja državne riznice od stanja koje je naslijedio i zbog – dobrih živaca. Bio je i još je uvijek pod silnim psihološkim pritiskom zbog Agrokora, a ipak se nije slomio. Ne ulazeći u srž tog slučaja, imponira mi činjenica što se ne da slomiti. Rezultati su i na strani ministra turizma Garija Cappellija, a samozatajnost i upornost u poslu pokazuje i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković pa i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.

Volio bih da vrijeme pokaže da je ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić bila dobar Plenkovićev izbor i da će u sporu s agresivnim i posesivnim Slovencima – uz potporu predsjednika VRH-a i predsjednice Republike – izvojevati pobjedu „na bodove“, jer je „nokaut“ tu nemoguć. Osobne simpatije imam i prema ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, a navijam i za ministra zdravstva Milana Kujundžića kojemu je možda i najteže jer su financijski problemi koje je „baštinio“ doista ogromni.

Ovih dana mediji su se raspisali o krizi unutar HDZ-a. Vidite li Vi te obrise krize? Uspijeva li po Vama Plenković balansirati sa stanjem u stranci obzirom na obveze u Vladi?

Kad je stranka na vlasti onda su „obrisi krize“ i „kriza“ lakše rješivi. Gledajući izdaleka, čini mi se da Plenković pokušava provesti svojevrsno KAPILARNO POMLAĐIVANJE HDZ-a. Taj pokušaj, logikom stvari, čini brojne starije vođe stranke, posebice stranačke osnivače i seniore, frustriranim i nezadovoljnim. HDZ kao stranka-pokret koja ima HIBRIDNU ideologijsku podlogu – narodnjačku, pravašku, haesesovsku, kršćansko-demokratsku, pa i zavnohovsku-antifašističku – uvijek ima latentni konfliktni potencijal. Međutim, koliko, opet izdaleka, vidim, dok je Milijan Brkić s njegove desne strane, Plenković je na konju. Dakako, na konju je i zbog toga što je Davor Bernardić predsjednik SDP-a.

Može li gospodina Plenkovića ugroziti eventualni Karamarkov povratak u politiku?

Ne može! Prije otprilike dvije godine napisao sam Facebook zapis pod prvovokativnim naslovom „Može li Karamarko postati hrvatski Charles de Gaulle?“ Aludirao sam na situaciju u kojoj je de Gaulle 1944. demonstrativno odbio sudjelovati u „neprirodnoj“ koaliciji komunista, socijalista i kršžanskih demokrata. De Gaulle je svjesno izabrao opoziciju i na velika se vrata, kao pobjednik, vratio u svibnju 1958. godine. Trostranačka vlada trajala je od 1944. do 1947. i nije bila previše uspješna. Tomislav Karamarko napravio je suprotno: pristao je da mu MOST nametne premijera Tihomira Tima Oreškovića, a da on, kao vođa parlamentarno najveće stranke bude njegov „pobočnik“. Zatim je osobno inicirao rušenje te vlade. Dakle, Tomislav Karamarko ipak nije de Gaulle. Bliža mi je prispodoba s drugim stranačkim renegatima, primjerice s dr. Ivićem Pašalićem, koji se nikada nije maknuo s metaforičke Elbe.