Skrivena pozadina slučaja Dalić: Ni ne slutite tko je čovjek koji ‘iza kulisa’ drma hrvatskom politikom

Nakon što je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac s političke pozornice zagrmio da Martina Dalić mora otići, ministrica gospodarstva stala je pred predstavnike medija i u pratnji premijera Andreja Plenkovića podnijela ostavku. Jasno je kao dan, da je premijer promptno reagirao, nakon sastanka s koalicijskim partnerima, među kojima se dakako nalazi i Pupovac te je mičući Dalić spašavao vlastitu kožu i Vladu kojom rukovodi, hineći da čvrsto drži sve konce u rukama. Godinama se u Hrvatskoj pokušavalo odgonetnuti tko je onaj veliki netko tko uistinu upravlja našom zemljom, a promptna reakcija na Pupovčeve prijetnje u slučaju Dalić otkrila je kako se iza tog misterioznog netko krije upravo čelni čovjek SDSS-a, koji je nedvojbeno najmoćniji političar u našoj državi.

Političar je to koji na tjednoj bazi kuvertira zahtjeve na adresu premijera Andreja Plenkovića, a kud’ Milorad okom, tud’ Andrej skokom, tako bi se nekako rezimirati mogla politika koja se vodi posljednjih mjeseci. Pupovac premijera vrlo vješto, i strateški drži u šaci pa je tako na njegov zahtjev ratificirana Istanbulska konvencija. Naime, Odbor kojim rukovodi Pupovac, koji tvori saborsku većinu jednoglasno je zaključio i predložio vladi da u što kraćem roku, najkasnije do ljetne stanke uputi u saborsku proceduru zakon o ratifikaciji sporne konvencije, što Plenkoviću baš i nije bilo jednostavno. No, kao političku pojavu posebno je zanimljivo promatrati moćnog srpskog saborskog zastupnika. On je tvrde nam to dobro upućeni poznavatelji zbivanja u Vladi najveća prijetnja premijera Plenkovića. Neformalni vođa saborskih ‘manjinaca’ premijeru se svako malo sa saborske govornice obrati u šiframa, a baš od njegovih riječi prvi čovjek hrvatske Vlade najviše strahuje, jer manjine su ključan faktor za opstanak Vlade zahvaljujući nakaradnom hrvatskom izbornom zakonodavstvu. U više navrata u posljednjih nekoliko tjedana Pupovac je kritički progovarao o ministrici Dalić, a epilog njegovih govorkanja i prijetnji još je jednom po tko zna koji put pokazao tko vlada hrvatskom Vladom.

Pupovac hadezeovce ‘drži na lancu’ još od 2003. godine, kada je Ivo Sanader popustio briselskim pritiscima i demontirao pravaše, te se priklonio manjincima s kojima je realizirao koaliciju.

Pupovac je leđa HDZ-ovcima držao do kraja vladavine, usprkos svim aferama koje su u to doba izlazile u javnost. Leđa sada vrlo promišljeno i kalkulantski drži Plenkoviću, a premijer je ponajviše na njegov zahtjev bio primoran ukloniti HOS-ovu ploču iz Jasenovca.

Naravno da Pupovac nije naivac i da su ploče u njegovom djelovanju tek dio dramaturgije pa tako premijer svako malo financijski potpomogne srpsku zajednicu, a zbog odlučne suradnje sa Srbima HDZ-ovce hvale čak i međunarodni krugovi.

”Takvi se plaćaju suhim zlatom”, ovim riječima komplimentirao je prije dolaska na vlast Pupovac premijera Plenkovića koji njegovu slatkorječivost danas skupo plaća.

Da je Pupovac ”etnobiznismen”, ustvrdio je svojedobno bivši predsjednik Ivo Josipović, koji je usprkos toj opasci u zadnjoj kampanji za predsjedničke izbore s njime ipak surađivao. Mora da je to bilo stoga što Josipović nije imao previše izbora, jer kada se sve zbroji i oduzme, ispada da je baš Pupovac najmoćniji čovjek hrvatske političke arene.

Osim što mu je tu poziciju osiguralo nakaradno izborno zakonodavstvo koje predstavnicima manjine omogućava da odlučuju o sudbini većine, u taj položaj dovela ga je i činjenica da svi hrvatski premijeri spuštaju glavu pred njime i njihovim ultimatumima. A takva nas pak politika hrvatskih premijera dovodi do toga da se zapitamo je li ljudima koji nas vode stalo do interesa naroda, ili do vlastitih fotelja i pozicija. Odgovor na to pitanje većina vjerojatno i sama zna pa ga nije potrebno pretjerano isticati.

Ono što u priči valja istaknuti jest način na koji Pupovac ulazi u hrvatski medijsko-politički prostor, skupljajući jeftine bodove na destabilizaciji države, hineći istodobno kako mu je stalo do političkog mira i stabilnosti. Politički mir i stabilnost pokušao je Plenković postići dogovarajući se s HOS-ovcima oko spomenika u Jasenovcu i baš kada se ponadao da je našao kompromis, Pupovac ga javno proziva kao da je baš on, a ne Plenković, šef ove države i ove Vlade. Ponižavajuća je to pljuska premijeru diplomatskih manira, od kojega se očekivalo da će biti drugačiji od svojih prethodnika. Plenković, koji nije htio popustiti pred ucjenama Mosta i smijeniti ministra Marića, pada pred Pupovčevim ucjenama, jer doveo se u poziciju da ga ovaj može srušiti s vlasti, a rezervne opcije nema.

Milorad Pupovac evidentno je jedan od najvažnijih hrvatskih političara u zadnjih dvadeset godina. Zanimljivo, u tom vremenskom intervalu, od kako iz prikrajka kroji sudbinu hrvatskog naroda, bolje je odnose imao s HDZ-om, negoli s lijevim strankama, koje su imale vlastite predstavnike srpske manjine. Primjerice, Pupovčev glas bio je od presudnoga značaja ne tako davne 1997. godine kada se glasalo o ustavnim promjenama, zastupnici su na njegovo ”da” čekali sat vremena, što su HDZ-ovci dočekali s gromoglasnim pljeskom. Protivnici iz oporbe i srpskih organizacija nazivali su ga ”Tuđmanovim Srbinom”.

U vrijeme pokojnog premijera Ivice Račana, odnosno od 2000. do 2003. godine, Pupovac je bio politički marginaliziran. No, zato je sa svoja tri saborska mandata bio ključan koalicijski partner HDZ-ove vlade. Isprva je surađivao s premijerom Ivom Sanaderom, a koliko su prisan i kvalitetan odnos imali svjedoči činjenica da je iz SDSS-ovih redova bio potpredsjednik Vlade Slobodan Uzelac. Kada je Sanader ”odlepršao”, kormilo Vlade preuzima Jadranka Kosor. Važnu ulogu Pupovac je odigrao u njezinoj političkoj karijeri u vrijeme kada je Sanader pokušavao izvesti puč u HDZ-u, rušeći je s čela te stranke. U svojem istupu na javnoj televiziji Pupovac staje uz Jadranku Kosor, dajući bezrezervnu podršku predsjednici Vlade i HDZ-a. Druge srpske stranke i organizacije optuživale su Pupovca da je suradnju s HDZ-om iskoristio kako bi SNV-u i sebi osigurao materijalnu korist, ali sva se priča svela na onu staru ”tresla se brda, rodio se miš”.

U eri Zorana Milanovića ovaj se SDSS-ovac skoro domogao Europskog parlamenta, a kada mu to nije pošlo za rukom, ovdje u Hrvatskoj nastavio je svoju politiku, politiku na kojoj vrlo dobro živi dugi niz godina. Milorad Pupovac najmoćniji je čovjek hrvatske politike! Do kada? Dok god on to bude htio biti.