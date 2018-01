Skandal u zagrebačkoj policiji: Kriminalist za Dnevno otkriva pozadinu slučaja Petrović

Suspenziju Zvonimira Petrovića, voditelja Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, koja se odvila prije nekoliko dana zbog sumnje da je počinio povrede službene dužnosti kršeći Zakon o policiji, jer je navodno sredinom prosinca prošle godine stopirao svoje kolege da osobu iz kriminalnog miljea, koja je koristila automobil čiji su papiri bili krivedeni predaju pritvorskom nadzorniku za naš su portal prokomentirali ugledni kriminalist Željko Cvrtila te pravnik Pero Kovačević. Inače, kako se neslužbeno doznaje, osoba kojoj je Petrović navodno izlazio u susret jest Ivan Ico Mateković osuđen za sudjelovanje u otmici maloljetnog sina Vladimira Zagorca. Jednako tako, Petrović se u političkim kuloarima spominje kao kadar bivšeg Mostova ministra policije Vlahe Orepića.

”Ova sumnja je osnovana, ali obzirom na stanje u državi i razne afere koje smo imali, na koje pravosuđe nije reagiralo, a u pravosuđe normalno ubrajam i institucije sustava pa i krim policije, to me ne čudi. Izgleda da to nije sporno, tu postoji jedan dio osoblja u samoj policiji koji se bavi sumnjivim poslovima. Imali smo nedavno onu krađu u Heinzelovoj, ali i niz drugih afera sličnoga tipa u kojima se u skandalu našla uprava policije. Znači, situacija u institucijama slična je onoj u društvu, ta loša slika preslikala se na one koji bi trebali biti ti koji se bore protiv kriminala i korupcije”, smatra Kovačević. Problem je, prema njegovom mišljenju, što ljudi koji rukovode policijom ovise o politici, a to je po mišljenju pravnika najgora varijanta. ”Uvijek je bila ista situacija u policiji, ali i u svim ostalim institucijama – nova vlast kadrovira po načelu uhljebništva, nema normalnog i opravdanog sustava napredovanja, već su poznanstvo i članska iskaznica ulaznica za sustave. Rješenja ima, zakoni su jasni, ali sve stranke to podržavaju dok su u oporbi, a kada se vrate na vlast, vrate se na staro. Oni koji nama vladaju moraju odgovarati za tu vladavinu”, zaključuje Kovačević te napominje da je i vlast odgovorna prema zakonu.

Za razliku od njega, Cvrtila pak upozorava kako u ovoj priči valja biti oprezan te pričekati da se istraga provede do kraja, kako bi se mogao donositi bilo kakav sud.

”Ne bih se ja tu zaletavao, da je tu sada u pitanju sprega kriminala i policije, jer za sada raspolažemo s premalo podataka da bi donosili takav sud. Dakle, Ivica Mateković je bio priveden policiji – on je koliko je meni poznato uhićen. A da li će biti priveden, odnosno doveden pritvorskom nadzorniku je jedno drugo pitanje. On to može i ne mora biti. Ima nekoliko točaka koje govore o tome kada se osobu privodi pritvorskom nadzorniku, a to je kada postoje razlozi za određivanje pritvora, a uglavnom je u ovom slučaju kod Matekovića to točka koja daje mogućnost diskrecijske odluke voditelja službe Petrovića. A to znači da on neće ponoviti djelo, završiti pokušano djelo, neće utjecati na svjedoke. E sad je pitanje da li on može ponoviti djelo, oni su sve imali kada su ga priveli i nije pušten bez kaznene prijave. Protiv njega je postupak proveden. Dakle, njega se tereti samo za to da on nije priveden u pritvor, odnosno da nije zatražen istražni zatvor”, objašnjava kriminalist.

Na koncu, nakon što je policija podnijela kaznenu prijavu i Državno odvjetništvo je moglo zatražiti istražni pritvor, napominje. ”Ako tu ima neke sprege načelnika i Matekovića u konkretnom slučaju, to je jedna druga priča. Kako to spriječiti? U slučaju da se tu nešto dublje utvrdi i vidi onda je to jedan dublji problem, koji uglavnom leži na rekonstrukciji MUP-a, prije svega sustava unutarnjih kontrola i nadzora koji nisu na zavidnom nivou”, kaže Cvrtila koji se osvrnuo i na medijska povezivanja Orepića s Petrovićem. ”Gledajte, to je jedna od mogućih verzija. Nemojmo zaboraviti da je njegov linijski šef prije dva tjedna suspendiran. Dean Savić. On je isto preživio neke turbulencije, a postavljen je za vrijeme SDP-a. Orepić je manje ljudi dirao, između ostalog je Petrovića ostavio i postavio na mjesto Jandrokovića, kada je ovaj smijenjen. Naravno da postoji i takva mogućnost. Teško je iz ovih podataka reći nešto i ja se tu ne bih zaletavao”, oprezan je Cvrtila, priznajući da građani zbog skandala ovoga tipa gube povjerenje u policiju, ali za razliku od Državnog odvjetništva i sudstva, policija je svoje kadrove oduvijek čistila. ”Mislim da tu leži ključ problema, jer za razliku od Državnog odvjetništva i sudstva, koji nemaju nikakve unutarnje nadzore i kontrole, vi u policiji imate kakav takav unutarnji nadzor i kontrolu, a sustav koji nadzire njihov rad povremeno je i učinkovit, ali je pitanje koliko je on samostalan, a koliko je smokvin list za neke odluke, koje donesu rukovoditelji da se nekog treba ukloniti pa oni idu pronaći tome nekome bilo što da bi ga se uklonilo”, zaključuje Cvrtila.