Sinčić optužio HDZ i SDP za korupciju pa izjavio: Nema šanse da ćemo ikad s njima surađivati

Autor: dnevno.hr

Na predstavljanju svog poljoprivrednog programa u Zagrebu, predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić komentirao je i aktualna politička zbivanja. Odgovornima za korupciju smatra HDZ i SDP s kojima, tvrdi – neće razgovarati o suradnji.

“Živi zid će biti u oporbi do trenutka dok ili sam ne osvoji vlast ili ne nađe suradnju s nekom drugom opcijom”, kazao je. Na pitanje koja bi to opcija mogla biti odgovorio je: “Ona koja nije ušla u Sabor ili sudjelovala u vlasti”. “Mnogo se političkih opcija javlja zadnjih godina, prava je renesansa – nikad se ne zna kako se to može okrenuti”, dodao je Ivan Vilibor Sinčić.