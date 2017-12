ŠERBEDŽIJA O SUSRETU S TITOVOM JOVANKOM: ‘Htio sam s njom popiti kavu, mislio sam da je zapravo – zatvorenica’

Autor: dnevno.hr

"I tako sam došao do nje, ona je pila kavu, ja viski, i pričala mi je o svom životu i svemu i ja sam to zapisao", ispričao je Šerbedžija

Rade Šerbedžija bio je gost Pressinga N1 televizije, gdje je među ostalim govorio i o jednom neobičnom susretu – s Jovankom Broz. Taj je susret Šerbedžija opisao i u svojoj knjizi “Poslije kiše”.

Ispričao je pritom anegdotu koja se dogodila mnogo prije tog sastanka. Rekao je da se u to vrijeme aktivno družio s Andrejem Popovićem, kamermanom, i Sonjom Savić.

“Sonja Savić, ona je jedna nevjerojatna umjetnica i čovjek, posebna i savršena je bila… I tako smo jednom, malo zaneseni vinom, razgovarajući o nepravdama i politici, zaželjeli da upoznamo gospođu Jovanku Broz, za koju smo mi mislili da je ona zapravo – zatvorenica…

Istjerujući pravdu, mi smo s njom htjeli popiti kavu. I onda smo došli jedne noći, zvonili smo, došli su neki iz osiguranja, i otjerali nas, bez obzira na to što su me prepoznali… To je bilo osamdeset i neke… A onda, devedesetih godina, kad sam otišao iz Beograda, i kada sam se vratio 1996/97. na koncert u Beogradu u Sava Centru, koji je bio rasprodan – dva koncerta za jednu večer – sjećam se da su htjeli neki sumnjivi tipovi zabraniti koncert… Jer su se bojali da ću nešto pričati, a ja nisam, ja sam samo pjevao, doduše sa studentima, podržavajući studentske proteste…

I onda sam ja dobio poziv od Jovanke Broz, da bi željela da je posjetim… I tako sam došao do nje, ona je pila kavu, ja viski, i pričala mi je o svom životu i svemu i ja sam to zapisao”, ispričao je Šerbedžija.