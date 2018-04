‘Sendvič-vrijeme’: Red kiše, red sunca, a zatim se valja pripremiti za temperature neuobičajene za ovaj dio godine

Bit će malo magle, više vjetra, pa opet oblaka i kiše, a u četvrtak i gdjekoje munje

Kasnoproljetni ugođaj neba prošaranog oblacima upotpunjavat će i iznadprosječno visoka temperatura, primjerenija sredini svibnja, a ne travnja. Pritom će u većini krajeva, i na kopnu i u primorju, najčešće kiše, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, biti od četvrtka poslijepodne do petka prijepodne, te ponovno u nedjelju, vjerojatno i ponedjeljak. Osim prevladavajućeg juga, na Jadranu će prolazno biti i bure i tramontane, slabijih u petak i subotu, a vjerojatno jačih na sjevernom Jadranu u nedjelju.

Srijeda – većinom suho, barem djelomice sunčano…

U istočnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, ujutro uglavnom u Posavini i maglovito. Vrlo je mala vjerojatnost gdjekoje kišne kapi. Uz tiho ili samo slab vjetar najniža temperatura bit će od 8 do 10 °C., a najviša između 21 i 23 °C.

Samo malo manje iznadprosječno toplo sa slabim vjetrom bit će i u središnjoj Hrvatskoj, također uz nadmetanje oblaka i sunca, ujutro i mjestimične magle, osobito uz rijeke.

Jutarnja je magla i sumaglica moguća i u nekim nizinama gorske Hrvatske i u unutrašnjosti Istre, pa i mjestimice na sjevernom Jadranu. Još je vjerojatnija gdjekoja kišna kap, a gotovo sigurna češća i obilnija kiša kasno navečer, te osobito u noći na četvrtak. Uz tiho ili slab vjetar, samo ponegdje na otvorenome i umjereno jugo, jutarnja temperatura zraka bit će od 5 do 10 °C, uz more 11 do 14 °C, a poslijepodnevna između 17 i 20 °C.

Još toplije, i do 23 °C, uz pretežno sunčano vrijeme bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je ujutro moguća sumaglica i magla. Jugo će biti slabo, samo na otvorenome mjestimice i umjereno, a more većinom malo valovito.

I na jugu Hrvatske stabilno, sunčano, povremeno i vedro, uz najprije tiho ili sa slabim vjetrom, pa poslijepodne prema otvorenom moru i umjerenim jugom. Temperatura zraka ujutro najniža od 12 do 15 °C, u unutrašnjosti oko 9 °C, a poslijepodne između 20 i 23 °C.

Od četvrtka do ponedjeljka – promjenljivo, relativno toplo…

I u nastavku tjedna relativno toplo, pri čemu na kopnu u subotu, pa i veći dio petka, suho te barem djelomice sunčano, a najoblačnije, uz kišu, ponegdje vjerojatno i munje i gromove – od četvrtka poslijepodne do petka ujutro, te ponovno tijekom nedjelje, kada je aktivnosti na otvorenome, za koje treba suho vrijeme, najbolje odgoditi.

I na Jadranu u četvrtak nestabilno, uz kišu, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, već ujutro na sjevernom Jadranu, do večeri i na jugu. U petak u početku još mjestimična kiša pa razvedravanje, uz gdjegdje umjerenu buru i tramontanu, a većinom najtoplije poslijepodne bit će u najsunčaniju subotu. Potkraj ovog tjedna i početkom novoga opet promjenljivo, ali i dalje iznadprosječno toplo. Koliko? Možda je najvidljivije na grafikonima prosječne i prognozirane najniže i najviše temperature u privitku.

HAK: Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u Istri i Hrvatskom primorju

Kolnici su jutros mjestimice vlažni i skliski u Istri i Hrvatskom primorju. Mogući su odroni. Hrvatski autoklub (HAK) vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog požara na vozilima prekinut je promet na Jadranskoj magistrali kod Jadranova (DC8). Obilazak: Jadranovo-Hreljin-Križišće; te na državnoj cesti DC60 u mjestu Krivodol.

Zbog prometne nezgode na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Okučani i Nova Gradiška na 155. +500 km u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Na brojnim dionicama autocesta, državnih i ostalih cesta u tijeku su radovi izgradnje ili obnove kolnika te košnje pa se vozače moli za strpljenje i razumijevanje. Tijekom dana, posebice u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, zbog radova na Jadranskoj magistrali (DC8) i privremene regulacije prometa, vozi se u usporeno, u koloni na ulasku u Split iz smjera Solina, Dugopolja i Kaštela.

Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila poziva se da im prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također se podsjeća da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Trajekti i katamarani plove redovito.