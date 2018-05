Seksi dame koje su uzdrmale estradu i političare: Ovo su najpoznatije hrvatske ‘ljubavnice’

Ljubavni život hrvatskih estradnjaka, složit ćete se, izrazito je pikantan. Jedni se vole, drugi se ne vole, a treći vole zaviriti u tuđe dvorište. Upravo ti koji vole zaviriti u tuđe dvorište znajući da kući imaju supruge posebno su zanimljiva kategorija. Izdvojili smo one koji su svojim burnim ljubavnim životom punili medijske stupce.

Nataša Janjić i Joško Lokas

Njihova ljubav bila je zabranjena i tajna jer kada su se upoznali, ova popularna glumica bila je u vezi s Antonijem Nuićem, dok je bivši voditelj i producent bio u braku s Ivanom Silom. No, kemija je ipak bila jača, a par koji se nedavno razveo jer su Nataši, prema pisanju medija, smetala Joškova djeca spetljao se 2008. tijekom snimanje serije Mamutica.

Svoju ljubav pokušali su čak i demantirati, ali uhvaćeni su na djelu te snimljeni dok su izmjenjivali strastvene poljupce ispred Natašine zgrade. Zbog mlade glumice, Joško se u siječnju 2009. odselio od supruge i dvoje male djece. Nataša je ostavila Antonija Nuića s kojim je bila četiri godine u vezi i s kojim je kupila stan. Doznavši da mu supruga čeka treće dijete, Joško se ipak vratio Ivani. No, unatoč tome što mu je supruga čekala dijete, Joško se ipak odlučio razvesti te svoj život nastaviti s Natašom.

Boris Novković i Iva Višošević

Popularni pjevač u slikaricu Ivu Višošević zaljubio se 2011. godine dok mu je tadašnja supruga Lucija bila trudna s drugim sinom. Boris je na svom Facebook profilu nedavno priznao da je i ljubav između njega te deset godina mlađe žene okončana.

Ivu je upoznao na snimanju spota za pjesmu “Ni na nebu ni na zemlji”, gdje je Iva došla s prijateljicom Lanom Petanić koja je glumila u spotu. Pjevač je početkom 2012. otkrio svoje osjećaje i razveo se nakon devet godina braka, ali se i dalje s velikom ljubavlju brinuo za sinove Nou i Bona. Djeca su živjela tjedan dana kod njega, a tjedan kod bivše supruge.

Kristijan Ugrina i Tamara Punda

Nakon devet godina braka popularni glumac Kristijan Ugrina zaljubio se u splitsku frizerku Tamaru Pundu, napuštajući suprugu Kseniju Marinković, inače jednu od naših najnagrađivanijih glumica.

”Oprostila sam mu sve. Imam svoj život, on ima svoj i nemam se više što ljutiti. No, u vrijeme dok smo se rastajali, to mi je prilično teško palo. Previše sam se opustila kao žena. Potpuno sam mu vjerovala – što je bila velika pogreška. Nisam znala da je on cijelo vrijeme, tijekom našeg braka, imao paralelni život. U nekim trenutcima sam sumnjala, činilo mi se da nešto nije u redu s nama, no on bi mi govorio da umišljam. Tako da smo se mi emocionalno razdvojili mnogo prije samog razvoda” rekla je jedne prigode glumica za svojeg, danas bivšeg, supruga.

Zrinka Cvitešić i Hrvoje Rupčić

Nakon jedanaest i pol godina braka u kojem je rođeno dvoje djece, ljubavi Hrvoja i Tine Rupčić presudila je njegova afera sa Zrinkom Cvitešić. Supružnici su se nakon pokušaja mirenja na koncu ipak odlučili za razvod, a glumica Zrinka i glazbenik Hrvoje upoznali su se dok su zajedno pripremali predstavu “Opera za tri groša” u zagrebačkom kazalištu Komedija.

”Vrijeme je da napokon izađem iz ove sapunice u koju sam uvučena protiv svoje volje”, izjavila je Tina, privodeći svoj brak kraju. Inače, Hrvoje i Zrinka danas više nisu u vezi, a ona je sreću pronašla u zagrljaju nogometaša Nike Kranjčara.

Ana Šarić i Tomislav Karamarko

Lijepoj Ani bivši predsjednik HDZ-a nije uspijevao odoljeti jer s njome je vezu započeo dok je bio u braku s bivšom suprugom. Prema nekim tvrdnjama, njihova veza počela je najkasnije 2007. godine kada je on bio na mjestu šefa SOA-e. Od supruge Enise razveo se tek 2011.

Dakle, njihova ljubavna veza trajala je dok je on bio oženjen i to minimalno četiri godine. U tom razdoblju, Karamarko je postao ministar unutarnjih poslova, a u novinarskim i političkim krugovima njihov je odnos bio javna tajna. Premda se danas na Facebooku mogu pronaći fotografije Ane s Karamarkovom kćeri iz prvog braka, prema pisanju portala tjedno.hr taj odnos nije uvijek bio idiličan.

Kako bi otopila srce Karamarka koji ostavlja dojam pomalo krutog tipa, Ana je prema navodima ovoga medija slala prijeteća pisma te prijetila objavljivanjem kompromitirajućih fotografija. Danas Ana Šarić i Tomislav Karamarko nemaju što skrivati. Iako je 2012. službeno objavio da se razveo godinu ranije, on i Ana prvi su put zajedno viđeni tek u kolovozu 2013. u Puli. Nakon toga ih se često viđa zajedno, a nedavno su se vjenčali i dobili kćerkicu.