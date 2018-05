SADA POSTOJE I DOKAZI: HNB više NIJE u vlasništvu Hrvatske?! Uskoro nam OTIMAJU i šume i vode te SLAVONIJU I BARANJU!

Autor: Damir Kramarić

Nakon što je profesor Lovrinović u Saboru prošli tjedan upozorio na alarmatnu činjenicu da se danas ne zna tko je vlasnik Hrvatske narodne banke, jer je pravnim smicalicama iz Zakona o HNB-u izbačena stavka da je Republika Hrvatska vlasnik središnje banke(!), te nakon što su mediji iz mailova Martine Dalić i suradnika doznali za mračni plan prodaje Hrvatske, odnosno za tajni plan rasprodaje cijele državne imovine, zatim za potajnu izmjenu Zakona o koncesijama, odnosno za ortačko udruživanje onih koji su osmislili kako se dokopati i struje i vode i šuma i zemlje…, nameće se pitanje kako uopće spasiti ono što još nije opljačkano od zločinačke skupine koja namjerava sve oteti, a koja kontrolira, prema svemu sudeći, aktualnu izvršnu vlast, kao što je kontrolirala i prethodne vlade .

Lovrinović je predložio 11 izmjena Zakona kako bi djelovanje HNB-a bilo transparentnije i odgovornije te kako se HNB više ne bi mogao ponašati kao država u državi (što je i dovelo do uništenja gospodarstva i građana – jer su lihvarski krediti, ubitačno visoke zatezne kamate, pogodovanje uvozu i gaženje domaće proizvodnje, sumnjivi krediti u franku, krediti ilegalnih austrijskih zadruga… – opustošili i osiromašili Hrvatsku).

No, saborski Odbor za financije i proračun – odbio je prošli tjedan predložene izmjene Zakona o HNB-u!

Lovrinović je kasnije primijetio da su i HDZ-ovi, ali i SDP-ovi zastupnici, glasali protiv predloženih izmjena te da su tako i jedni i drugi pokazali da čvrsto štite interese banaka, na uštrb hrvatskih nacionalnih interesa i na štetu hrvatskih građana.

Tjednik Express je, u isto vrijeme, objavio da je ‘skupina Borg’, odnosno kartel koji stoji iza njih, osim kreiranja Lex Agrokor, izmijenio potajno čak i Zakon o koncesijma, pa se koncesije Agrokora, nakon izmjene zakona, mogu prenijeti i na druge pravne subjekte, odnosno na one koji će ovladati Agrokorom.

Novi vlasnici dobivaju plodnu zemlju uz granicu sa Srbijom

Novi vlasnici, piše Expres, ovladat će tako ogromnim površinama plodne i strateški važne zemlje uz istočnu granicu Hrvatske sa Srbijom! Mogu, ako žele, gurnuti poljoprivredne tvrtke u stečaj te posve isprazniti Slavoniju i Baranju! Mogu tako srušiti i Vladu RH. Planirali su, osim toga, na sličan način ovladati i hrvatskim šumama, vodama, plažama… Poznato je, povrh svega, da je skupina Borg bila autor prevarantske zamisli o ‘kupnji Ine’, samo kako bi se prodao strateški važan HEP!

Sve što vrijedi su, pojednostavljeno rečeno, namjeravali opljačkati, odnosno enormno bogaćenje omogućiti onima koji stoje iza njih!

O tim prestrašnim činjenicama razgovarali smo sa stručnjacima koji su i ranije upozoravali da će se dogoditi ovo što se sada događa, a koje su u medijima glavne struje tada proglašavali teoretičarima zavjere, ili neozbiljnim znanstvenicima i analitičarima (što najviše govori o tome za koga u stvari rade takvi mediji).

HNB je sam sebi pisao zakone!

”Važno je naglasiti da su sve izmjene Zakona o HNB-u predlagali ljudi iz HNB-a. Sami sebi su krojili pravila?! Ministarstvo financija, čija je dužnost predlagati izmjene zakona o HNB-u, ništa nije činilo. Bili su tek poštari, koji su prijedloge HNB-a proslijeđivali u Sabor. HNB je pisao zakone, onako kako odgovara interesnim skupinama. No, vrhunac skandala zbio se 2008. godine kada su potajno, preko noći, iz zakona izbacili dio koji je govorio o tome tko je vlasnik Hrvatske narodne banke. U Zakonu iz 2001. pisalo je da je temeljni kapital HNB-a od 2,5 milijarde kuna uplatila Republika Hrvatska, kao vlasnik središnje banke. No, 2008. netko je to izbacio iz zakona!”, upozorava, u razgovoru za Dnevno.hr, profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i saborski zastupnik dr. sc. Ivan Lovrinović.

Dodaje potom da im je namjera bila maknuti Republiku Hrvatsku iz vlasništva nad HNB-om, kako bi HNB mogla biti država u državi.

Premijer vrlo nervozan, pitanje ga izbacilo iz takta

”Hrvatska narodna banka danas ne odgovara nikome, Sabor ne raspravlja o radu te institucije, Državna revizija ne smije doći u HNB…, što znači da se monetarna vlast otela kontroli te postala nadređena svima ostalima. Pitam se, je li skupina Borg odgovorna i za to? Ispada da pojedinci određuju sudbinu svih nas. Upitao sam premijera namjerava li Vlada, nakon svega, preuzeti konce, ili će i dalje vladati ‘skupina Borg’, odnosno ‘duboka država’. Plenković je izbjegao odgovoriti, no vidjelo se da je vrlo nervozan, da ga je pitanje itekako izbacilo iz takta”, naglašava čelnik stranke Promijenimo Hrvatsku.

Zaključuje riječima da se sada svi mogu uvjeriti u činjenicu da HNB uistinu nije ni hrvatska, ni narodna, ni banka, o čemu on, kao i još neki stručnjaci, govore već godinama.

Je li ovdje doista riječ o zločinačkom planu da se HNB odvoji od države kako bi se interesna skupina enormno obogatila kroz lihvarske kamate, enormne zatezne kamate, ilegalne kredite u švicarsiom franku, kredite ilegalnih austrijskih zadruga…, te nije li to potvrda da Hrvatskom vladaju interesne skupine koje same pišu zakone, koje kontroliraju i vladu i monetarnu politiku i pravosuđe, a koje nastoje opljačkati i uništiti sve, ne mareći za građane, upitali smo geostratega i geopolitičkog analitičara, admirala Davora Domazeta Lošu.

‘Plenkovića doveli da bi monetarna vlast mogla biti izvan RH’

”Upravo tako! I nije u pitanju samo HNB, već i Agrokor te sve drugo. Riječ je o zločinačkom planu, o kojem sam odavno govorio. Upozoravao sam da je Agrokor monstrum iza čijeg nastanka stoji kapital londonskog Citya i dinastije Karađorđević, a koji će srušiti Hrvatsku. No nitko se nije obazirao na ta upozorenja. Danas zato imamo alarmantno ugroženu nacionalnu sigurnost, dok o monetarnoj sigurnosti i pravnoj sigurnosti uopće ne možemo govoriti, jer one niti ne postoje. Znamo li da svaka država stoji na tri glavna stupa: nacionalnoj sigurnosti, monetarnoj i pravnoj sigurnosti, jasno je da se Republika Hrvatska opasno nakrivila, odnosno da je već, praktički, srušena, jer joj je ostala samo jedna od tri noge”, ističe Davor Domazet Lošo.

Tumači potom da se nacionalnu sigurnost temelji na oružanim snagama, koje osiguravaju teritorijalni integritet, ali i na mnogim drugim čimbenicima.

”Moneterni i pravni suverenitet su ugroženi jer posebne grupe pišu zakone koji se odnose na monetarnu vlast, a uz pomoć tih zakona kasnije se bogate upravo ti koji su pisali zakon. Tim grupama upravljalju iz Bruxellesa. Banka za poravnanje u Švicarskoj kontrolira HNB, a ne Hrvatski sabor. Hrvatski novac nije u Hrvatskoj, već vani. Od tog novca izdaju se lihvarski krediti koji uništavaju gospodarstvo i građane. Hrvatska je prodala sve svoje zlatne rezerve! Mi donosimo zakon da se donose koncesije koncesija! Upravo se u tajnosti donose izmjene zakona prema kojima će interesne skupine moći preuzeti i hrvatske šume! U takvoj situacija, Plenković i njegova izdajnička oligarhija glasaju protiv izmjena zakona o HNB-u! Zašto? Pa zato jer su i dovedeni u izvršnu vlast da bi držali monetarnu vlast izvan Hrvatske i bez Hrvatske. Zato se HNB i ponaša kao država u državi.”, nabraja Davor Domazet.

Prisvajanjem HEP-a prisvojili bi i vodu!

Ističe potom da su sada naumili prisvojiti HEP, jer osim energije, prisvajanjem HEP-a prisvojili bi i vodu!

”Suprug ministrice vanjskih poslova stoji iza tvrtke koja na jezeru Peruča želi graditi termo elektranu na plin, kakvu nitko u svijetu više ne gradi. No, krajnji je cilj dokopati se središta najvećeg bazena pitke vode u Europi, što je upravo Peruča. Ostajemo, dakle, i bez vode i bez šume i bez plodne zemlje. Sada imamo i dokaze za to, a tih dokaza će biti sve više i više. Taj sustav u Hrvatskoj je prisutan duže od dvadeset godina, a metastazirao je nakon 2000. godine. Toliko je ojačao da iz sjene izlazi na svjetlo dana. I što u takvoj situaciji radi premijer? Saziva Sabor HDZ-a, samo da skrene pažnju”, primjećuje geostrateg Domazet.

Na kraju ponavlja da postoji rješenje ovog problema, a to je, prema njegovim riječima, raspisivanje referenduma na kojem bi građani mogli cijeli teritorij Hrvatske proglasiti ekološkim dobrom, nakon čega bi se morao uspostaviti i pravni i monetarni suverenitet.

”Mi smo jedina zemlja koji ima pravo proglasiti cijeli svoj teritorij ekološkim dobrom, prema Stockholmskoj deklaraciji iz 1972. godine. Kada bi to učinili, morali bi donijeti potpuno nove zakone, kojima bi se zaštili od pljačke i otimačine koja se upravo događa”, zaključuje geopolitički analitičar, admiral Davor Domazet Lošo.