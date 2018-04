Rojs: Jandroković nema ‘onu mušku stvar’! Prvi put je u živo sreo četnika, i zbrisao

Osebujni hrvatski general Ljubo Ćesić Rojs, koji je nejavno najavio svoj ponovni politički angažman, za naš je portal prokomentirao skandal kojega je Vojislav Šešelj priredio predstavnicima hrvatske vlasti, tijekom posjeta Beogradu, kada je ujedno osvkrnuo i hrvatsku zastavu. Kako kaže, Šešelj se prema njemu sasvim sigurno ne bi tako ponio. ”Ja bih drugačije postupio. Znači, ne bih se pokupio i otišao u Hrvatsku, nego bi ostao tamo i očitao im lekciju svima u glavu. Ponio bi se stojički, pa ako treba neka me i ubiju. Ma koga će ubiti u vražiju mater, to je sve šaka jada. Na ovakav način podviti rep i pobjeći, ja ne bih postupio tako. To je razlika između predsjednika Sabora i mene kako bih postupio. Drugo, ako je istina da je on ušao unutra i psovao ustašku majku, ja bih mu prišao i puka’ bi mu tri triske’. Kao treće, tu pričaju da je gaženo po hrvatskoj zastavi i paljeno, da je bilo pet ljudi iz osiguranja, da je on i taj njegov kolega nisu je dali. To nije točno. Tu se radi isključivo o dogovoru. Ovo je sve dogovoren scenarij. To meni smrdi na neki dogovor, evo napraviti ćemo mi mali incident, vi odite natrag, pokupite se. Tako ćete malo u narodu podići interese, evo vi branite interese, nije vam lako. I sad naknadnu pamet ima Vučić i očitava se”, skeptičan je Rojs.

On pak vjeruje kako na ovaj napad treba uzvratiti istom mjerom. ”Ako su oni primitivni, oni se ponašaju tako kako se ponašaju, a vratiti istom mjerom znači ne pozivati ih više u Hrvatsku, mi smo bez njih živjeli ovih 20 i nekoliko godina pa možemo i dalje. Ne trebaju oni nama, već mi trebamo njima iz razloga što bi im prema najavama naših političara trebali pomoći oko ulaska u EU. Ako oni to ne žele, onda neka jasno kažu da ne žele, da oni teže prema tome da idu prema Rusiji i spajaju se potpuno u drugom pravcu, oni idu prema istoku, a mi smo ušli u EU i članica smo NATO-a. Nemamo mi što za njima letati, a na takav način poslati poruku onima koji našima očito iznad drže neki kišobran, pa guraju te naše da moraju otići na takve sastanke poslati poruku nemojte nas više slati, odite vi pa se s njima dogovarajte. A dozvoliti da nam omalovažavaju državu? Nema toga Boga kome bih to dozvolio, niti bih se ponašao tako primitivno poput njih. To je sramotno”, oštro poručuje general.

Za njega hrvatski političari su jedno veliko ništa, te podsjeća kako se čak i Zoran Milanović konkretnije ponašao od aktualne vlasti po pitanju zaštite nacionalnih interesa. ”Ja sam rekao, Milanović kada smo mi članovi Hrvatskog generalskog zbora upozorili njega da dokumentacija deklasificirana ide u Sarajevo, on se tada digao ‘na zadnje noge’ i rekao od sutra više ne ide ništa od dokumenata, koje je razmjenjivalo Državno odvjetništvo, svima je dobro poznato u to vrijeme da su svu dokumentaciju koju smo mi dobivali iz Srbije, iz BiH, ona je bila zacrnjena, ono što bi moglo njih kompromitirati, a mi smo skinuli gaće do gola, i slali sve što su oni tražili. I više. Prema tome problem je u tim našim ja bih rekao trećerazrednim političarima, koji samo gledaju da su oni negdje tu neke face, riješavaju samo sebe, a nitko ne vodi brigu o općem, sveukupnom interesu i dobru”, kaže Rojs zgrožen ne brigom za hrvatske interese, od strane hrvatskih političara.

”Umjesto da je Jandroković pokazao da ima onu mušku stvar, on se pokupio i otišao, ali nije ni čudo. Nije bio u ratu, ja ništa ne ogovaram. Ovo je prvi put da on vidi četnika u živo, nije bio u ratu, nije osjetio miris baruta, nije bio nigdi’ na prvoj crti, i prvi put kad je vidio četnika koji trabunja nešto par metara dalje od njega, on se pokupio i bris s autima za Zagreb. Ja se tako ne bih ponašao, drugi put će biti još žešći jer će reći ovo su plašljivci, samo malo klepnuti nogom i oni će bježati. E vidite da je tu bio netko od branitelja koji su vodili postrojbe taj se ne bi pomakao s mjesta pa neka puca, kao što su pucali u Radića. Morate biti na žrtvu za svoju domovinu i svoj hrvatski narod, ali očito da oni koji nisu bili spremni za žrtvu u Domovinskom ratu, nisu to spremni niti danas. Šta ćete od njih očekivati danas? Ništa”, odgovara Rojs sam na svoje pitanje. Žalosti ga, takvo ponašanje kojim će se javnost baviti danima, umjesto da se priča o mnogo značajnijim temama. ”On ko’ fol prijeti Pupovcu, ma sve je to dogovoren scenarij. Ma ništa, šta. Oni su svi šaka jada. Šta ima Šešelj psovati ustašku majku, ja ne znam kome je on to psovao. Ako je itko iz ustaškog gnijezda to je Vojislav Šešelj, jer Jandrokovića su svi bili partizani, a Šešeljevi preci su bili svi u ustašama. On je Hrvat i ne može to sakriti”, podsjeća naš sugovornik.

Naši političari, prema njemu trebali su povući hrvatskog veleposlanika iz Beograda na konzultacije. ”Ako postoji dogovor da se napravi scenarij, zašto bi povlačili diplomata, to je dogovor sa Srbima, sve je to igrokaz”, zaključuje Rojs.