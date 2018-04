Rođeni sa ‘zlatnom žlicom’: Limuzine, šampanjac, izlasci – ovako žive djeca hrvatskih milijunaša

Autor: Iva Međugorac

Demografija, gospodarska kriza, nezaposlenost, briga o mladima, neki su ovo od najponavljanijih pojmova među predstavnicima hrvatske političke elite. No, osim što ih papagajski repliciraju, rijetki su oni predstavnici političke elite koji su se konkretno pozabavili ovim pojmovima te pokušali riješiti problematiku koja se oko njih nagomilava. Da je tome tako svjedoči rijeka mladih hrvatskih obitelji, i pojedinaca koji svoju sudbinu pokušavaju graditi daleko od naše male, političke bare u kojoj prioritete imaju djeca političara, i tajkuna, daleko od zemlje u kojoj biti podoban, znači biti uspješan. Ne dotiče to međutim nikoga previše, jer ne žive svi mladi u Hrvatskoj loše, jer politika se pobrinula za to da Hrvatska jednima bude majka, a drugima maćeha pa djeca bogatih poduzetnika koji su imetak stjecali pod sumnjivim okolnostima, svakodnevno pokazuju svoju taštinu.

Zlatna hrvatska mladež, sa zlatnim žlicama u ustima, pokazuje kako su najveća životna dostignuća osim bjesne vožnje u ‘ćaćinom autu’, luksuzna ljetovanja i slikanje za društvene mreže- možda bi slika bila drugačija, da su se za svoje luksuze oznojili, radeći primjerice u Konzumu. No, . No, bez previše muke svoje carstvo je izgradio Ivica Todorić, jedan od onih čiji život ovih dana puni medijske stupce zbog rasula u Agrokoru, oko kojega se uskomešala cijela nacija, a i šire… Dok obitelji zaposlenika u Todorićevom carstvu strahuju za opstanak, straha za njegovu obitelj nema. Todoriću se se dobro podmazali. Iako im je imovina blokirana, vrijedi se podsjetiti na sav taj raskoš, osobito u vrijeme kada revne hrvatske institucije dočekuju ‘pater familiasa’ Ivicu da dođe iz Londona, nakon čega bi se trebalo provjeriti ‘di su pare’.

Todorići su inače pasionirani ljubitelji luksuza, što uostalom dokazuju Kulmerovi dvori na brijegu u Šestinama, u kojima je cijela obitelj pronašla utočište. O načinu stjecanja dvorca mnogo je toga odavno rečeno, ali je i dobro znano koliko su trome hrvatske institucije, te koliko su (ne)ovisne. Impresivno imanje prostire se, inače, na 5500 četvornih metara, a sami dvorac na jedan kat, dugačak je 54 metra i središnji je objekt imanja. Iz predvorja na kat vode spiralne stube, a namještaj u dvorcu pomno je biran u Hrvatskoj i u inozemstvu. Prizemlje dvorca krasi niz salona, vinski podrum, ogromne garaže i lift. Todorićeva obitelj dvorac je nastanila prije desetak godina, a članovi Ivičine obitelji rasprostranjeni su po zasebnim krilima zdanja. Dobro upućeni svjedoče kako je garaža Todorićevih impresivna i ogromna, a u njoj su limeni ljubimci koji oduzimaju dah. Stariji Ivičin sin Ante, veliki je ljubitelj porschea, štoviše znanci ga opisuju i kao – kolekcionara. U garaži ih ima nekoliko, a među njima i porsche cayenne kojega vozi Todorićeva supruga Vesna, koja je izradila i personalizirane tablice na kojima stoji – VT.

Kada je o voznom parku riječ, priča ne staje u garaži.

Obitelj najbogatijeg Hrvata dičila se i helikopterom Bell 427 i jahtom Janom, a osim toga Todorići su bili i kraljevi nekretnina, osobito onih za odmor.

Tako treba spomenuti vilu u Medveji kod Opatije, ali i kuću u Gorskom kotaru, znanu kao – Čarobna koliba. Todorići su si ”kolibu” priuštili nakon što su ondje proveli nekoliko odmora, a riječ je o imanju koje se prostire na 8000 kvadrata. Sama kuća velika je 200 metara četvornih i sagrađena od ručno obrađenih trupaca smreke i jele, dok pod krase porculanske pločice. I namještaj u kolibi ručno je izrađen, a dašku luksuza pridonose i sauna, podno grijanje, kamin i bazen. Todorići vole ljeta provoditi na upitno stečenom otočiću Smokvici nedaleko Rogoznice, a još uvijek posjeduju i staru kuću na Pantovčaku, iz koje su se preselili u Kulmerove dvore.

U rijetkim javnim nastupima, Ivica Todorić je sebe opisao kao radoholičara, ali zaboravio je spomenuti kako rado svaki vikend provede u Garjevici, jer je strastveni ljubitelj lova. Tamo je odlazio svojim helikopterom, u društvu prijatelja i poslovnih partnera.

Ako govorimo o proslavama, e, tek tada Todorići ne štede! Primjerice, vjenčanje Ante Todorića i hrvatske misice Martine Novosel, upriličeno je za tristotinjak gostiju, a je tom prigodom odjenula posebno dizajniranu vjenčanicu koju je kasnije zamijenila Versaceovom haljinom, a za atmosferu su se pobrinuli Stavros, Jole i bend Kužiš stari moj.

Da ne štedi na svojoj voljenoj, Ante je pokazao kada je Martini organizirao rođendansku proslavu u Dubrovniku. U staroj gradskoj jezgri iznajmio je luksuzni restoran Gil’s, a za 50-ak ljudi koji su gostovali na tulumu, rezervirao je sobe u hotelu Excelsior, pa se priča kako je za tu proslavu iskeširao pola milijuna kuna. Ante Todorić, stariji je Ivičin sin koji je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, te magistrirao na temu financija. Postao je izvršni predsjednik za poslovnu grupu maloprodaju u Agrokoru po okončanju studija, a dosad je bio dopredsjednik čitavog koncerna Agrokor.

Društvene mreže utočište su Ive Todorić Balen, a na njima objavljuje fotografije svojih druženja s poznatim prijateljicama – Severinom i Andreom Čermak. Todorićeva kći Iva u brak je s Hrvojem Balentom, menadžerom tvrtke, uplovila 2004., a svadba je organizirana u zagrebačkom Westinu gdje su uzvanici, njih 350, uživali u skupim vinima i plodovima mora. Iva i Hrvoje godinama su bili u vezi, a za najsvečaniji dan u životu, Todorićeva kći jje vjenčanicu dala ručno šivati u Italiji.

Nekadašnja direktorica Agrokorova marketinga jedna je od autorica vode u boci s porukom, a za sebe kaže da je velika vjernica koja rado posjećuje Međugorje. Iva voli javno kazivati o sebi pa je tako javnost svjedočila i njezinom gubitku kilograma, nakon podvezivanja želuca. Diplomirana ekonomistica sa suprugom Hrvojem ima troje djece – Taru, Ivana i Antu, a kao djevojčica radila je u obiteljskom stakleniku sortirajući i pakujući cvijeće. U javnosti se slikala i kada je poznati turski glumac Onur posjetio Hrvatsku, odnosno Konzumove supermarkete, te je tada u medijima otkrila detalje iz svojega života. „Kada sam bila mala, željela sam biti teta u vrtiću, a kada sam odrasla shvatila sam da bih mogla imati i svoj vrtić.

Međutim, roditelji su me usmjerili da završim fakultet i tako nekako je ta ideja nestala“, rekla je u intervjuu za Večernji list, dodajući da je radila i na blagajni u Konzumu. Štoviše, tom je prigodom priznala da svi Agrokorovi direktori jednom mjesečno rade u Trgovini, a njezina obitelj radi 24 sata na dan. Progovorila je tada Iva i o životu u očevu dvorcu. „Lagala bih kad bih rekla da mi u dvorcu nije ugodno, ali iskreno, najljepši mi je vrt pod Sljemenom u kojemu mi je najveće veselje kada vidim Antinu i svoju djecu kako trče po njemu i uživaju“, kazala je Iva, nastavljajući da svoju djecu hrani Ledovom smrznutom hranom, jer preko tjedna nema vremena za kuhanje.

I mlađi Todorićev sin Ivan, zanimljiv je javnosti. Diplomirani ekonomist bio je predsjednik NO Agrokora, a prije imenovanja na tu poziciju u medijima je slovio kao pravi playboy kojega se moglo sresti u noćnim izlascima i na raznim zabavama duž jadranske obale. Bio je poznat i po vezi s poznatom pjevačicom Lanom Jurčević. Nakon prekida s Lanom, Ivan se skrasio u zagrljaju srpske manekenke, Milice Mihajlović, koja navodno ne uživa simpatije Todorićeve supruge, ali nju za to nije odveć briga, obzirom da sve rjeđe iz Zagreba odlazi u Beograd, ali i obzirom na to da su nedavno vezu učvrstili rođenjem djeteta. Na popisu tajkuna koji su imetak zgrnuli 90-tih pod upitnim okolnostima, među prvima se nerijetko spominje Dukatov šefer Luka Raić. Kada se novac i imetak steknu lako, tada ih je lakše i trošiti, u skladu s time i Lukini sinovi ne štede.

Ovaj vlasnik farmaceutske tvrtke, tako je svojedobno na odmor u azijski resort poveo sinove Brrunu, Luku i Frana. Noćene u dvokrevetnoj sobi ondje stoji 28 tisuća kuna, međutim Rajići su se odlučili za boravak u ekskluzivnoj vili u kojoj im se pridružila i Lukina sestra Ivana, s obitelji. Odmor na kojega su se ‘prebacili’ privatnim avionom, začinili su dočekom Nove godine u hotelskom kompleksu 4season, s pet zvjezdica, a Rajić na popratnim aktivnostima u odmaralištu nije špara. Tako su djeca uživala ispijajući koktele, a Luka i Fran borili su se s profesionalnim boksačima, čije su snimke pokazivali gdje drugdje doli na Instagramu. Luku je otac počastiio zabavom u streljani, a s obzrom na to da u hotelskom kompleksu rade vrhunski svjetski kuhari, uživali su i u jastozima, kavijaru i šampanjcu. Sinovi Luke Rajića, i inače preferiraju šampanjac, pa su se na društvenim mrežama znali hvaliti fotografijama Don Perignona od 1500 kuna, s kojim se zaljevaju, prilikom izlaska u noćne klubove. Rajićevi sinovi, na istim tim mrežama prezentirali su i kolekcije satova, a sin Luka ne srami se mota koji mu je životna nit vodilja- Stay Rich od Die Por (ostani bogat, ili umri siromašan). Očev imenjak hvali se i selfijima u privatnim avionima, slikama skupih automobila pokušavajući razagnati koju jurilicu odabrati, a jedne je prigode pozirao među jastucima presvučenim Versaceovom jastučnicom, dok je nosio krznenu bundu te u ruci držao ‘kubanku’.

”Kada me pitaju što je život, ja im kažem da je to kada staviš gume za Volkswagen na bijelu kožu novog Mercedesa koji u Hrvatskoj košta 330 tisuća eura”, riječi su ovo Joška Keruma. Je li potrebno reći da se radi o sinu nesuđenog splitskog gradonačelnika Željka Keruma? Zgodna je priča i o Hrvoju Žužiću. Sin tajkuna Željka Žužića, prvog čovjeka Soliduma, izazvao je prometnu nesreću u kojoj je poginula 19-godišnja Ružica Pavić, dok je teško ozlijeđen i njezin dečko Hrvoje Matijašević. Hrvoje Žužić je toga kolovoza 2006. godine nesreću je izazvao pod utjecajem alkohola, a za počinjeno djelo dobio je kaznu od pet godina zatvora. Zanimljivo je da je i prije kobnog dana, Žužić junior imao 19 prometnih prekršaja, a spekuliralo se da su zataškani zbog majke, inače utjecajne sutkinje na velikogoričkom sudu.Ivan Primorac, sin jednog od najbogatijih Hercegovaca, Marijana Primorca, teškog 60 milijuna eura, kao maloljetnik je bez vozačke dozvole BMW-om Z3 usmrtio dvije 16-godišnje Makaranke. No, sud mu je umanjio kaznu uz obrazloženje da – potječe iz obitelji društveno prihvatljivog položaja…

Sjećate li se Josipa Katalenića? Pjevača koji je najveću slavu stekao zbog povezivanja s pedofilijom? Sin je utjecajnog krapinskog moćnika Dragutina Katalenića, pa postoji mogućnost da su mu stoga oproštene tri prometne nesreće u kojima je ozlijedio pješakinju. Napravio je tako Josip i 18 prometnik prekršaja, prijetio novinarima, a pištoljem je nasrnuo i na maloljetnika. Podsjetiti valja i na obitelj Petrač, jer su i otac i sin odgovarali zbog istog kaznenog djela, što je raritet u hrvatskim okvirima, po kojem su poznati još i Gucići, obzirom da se osim Josipa u sudskim spisima provlačilo i Zvonimira i Antu i to sve u domeni gospodarskog kriminala.I Kristijan Marić, sin ”Sokola Marića” svoje je grijehe platio nekoliko tisuća kuna jer je vozeći moćni porsche cayman, izazvao prometnu nesreću pod utjecajem alkohola. Tom prigodom oglasio se i tata, kazujući da je dobro što je sin bio u tako moćnom, zaštićenom autu, jer bi inače izgubio glavu.