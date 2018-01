Ribari: ‘Slovenci stvaraju etničko čišćenje uz granicu!’

Autor: dnevno.hr

Daniele Kolec, predsjednik udruge profesionalnih ribara “Mare Croaticum”, uključio se telefonom u emisiju na N1 te je ispričao kakvo je stanje na morskoj granici Hrvatske i Slovenije.

“Primijetili smo da slovenske ribarice ne prelaze crtu razgraničenja. Uvjerili su nas da se ne trebamo bojati, kod nas nema te drame kao ’91. kada su ljudi gubili kuće od agresora, slovenska policija ne prijeti naoružana, već nas jednostavno upozorava. Hrvatska politika je sada odlučnija i situacija na terenu je puno bolja nego prije par godina”, rekao je Kolec.

“Ako sa Slovencima ne budemo postupali istom mjerom kako oni postupaju s nama nikada nećemo riješiti taj problem. To što stvaraju etničko čišćenje uz granicu je velika sramota, to nije u redu. Ako pričamo o suživotu do toga nije trebalo doći, trebalo se dogovoriti na dobrobit građana”, smatra Kolenc.

Komentirao je i akciju Petra Janjića, koja je u međuvremenu otkazana.

“Ja se nisam tome protivio ali sam upozorio da bi to bilo logistički teško. On se obratio krivim ljudima, trebao je doći s delegacijom branitelja i razgovarati s nama. To što je htio napraviti je teško, žao da su ga neki napadali i vrijeđali”, dodao je Kolenc.

“Mi u jesen najbolje lovimo kada krene list, pa u proljeće sipa. Sada će biti mrtva sezona od mjesec, dva, tako je i ljeti. Zanima me kako će se Slovenci ponašati tijekom ljeta kada krene turistička sezona, hoće li zaustavljati jahte i glisere na novoj granici. Može biti da će za turiste biti drugačija pravila nego za ribare, mi već 20 godina njih trpimo”, zaključio je Daniele Kolec.