Razrednica iz pakla oživjela Krležinu Baraku 5.b

Autor: 7dnevno.hr

Kada je slavni hrvatski pisac Miroslav Krleža ispisivao ispisivao “Baraku pet be” zasigurno nije znao kako će agonija i teško stradavanje hrvatskih ratnika koji su poslani na klaonicu Galicije 70 godina poslije doživjeti živu, ali jednako okrutnu izvedbu. Žrtve, doduše, neće biti ratni stradalnici i vojnik Vidović koji s teškim ozljedama čeka smrt nego učenici koje razrednica već danima drži zatočene na svojim satima i prisiljava ih na sudjelovanje u okrutnim razrednim događanjima.

U atmosferi straha, odmazde i cinkarenja opsjednuta razrednica istjeruje neke interese mučki zlorabeći djecu u razredu. Učenici su prisiljeni na gledanje neprimjerenih sadržaja koji se prikazuju na školskom projektoru. Pod tim se misli na prethodno smontirane snimke dijela učenika iz razreda, odnosno sadržaja koje se putem lažnih profila emitiraju preko jedne društvene mreže. Razrednica je prethodno zadužila dva učenika koji uživaju njezino apsolutno povjerenje i zaštitu da kreiraju te lažne profile, uporabe lica stvarnih učenika iz razreda te da na njihova lica smontiraju obnažena tijela. Takve foto-montaže ne samo da su dobila tuđa obnažena tijela nego čak imaju i smontirane prljave poruke koje preko mreže razmjenjuju sa svojim stvarnim identitetima.

Budući su foto-montaže nevješte i svakom laiku je jasno kako ne pripadaju stvarnim učenicima, razrednica je naložila da se tijela zamagle, tobože u interesu zaštite djece. Takav neviđen zločinački performans razrednica provodi danima bez ikakvih sankcija jer su institucije sustava trome i nitko ne izlazi operativno na teren – u školu – da izuzme dokazni materijal.

Bestijalne optužbe razrednice protiv učenika

Osim emitiranja krajnje degutantnih i neprimjerenih sadržaja, razrednica je opsjednuta davanjem dodanih zadataka pojedinim učenicima. Tako umjesto literarnih sastavaka učenici se zlorabe za najprljavije denuncijacije drugih učenike, objekata njezine mržnje i brutalnosti. Razrednica skuplja te uratke u fasciklu i najavljuje kako će te pisane tvorevine koristiti kao dokaz da su pojedini učenici zločinci. Pritom previđa kako samim tim skuplja dokaze protiv sebe same. Naime, kada bi te naručene i prljave konstrukcije i proslijedila institucijama bio bi to nepobitni dokaz protiv nje same, odnosno da je dopustila da djeca budu izložena neprimjerenim i brutalnim sadržajima bez ikakvog filtriranja i pedagoškog nadzora. Naime, zlorabljena djeca u te uratke protiv drugih učenika moraju ugrađivati kvalifikacije koje je sama osmislila, a one uključuju optužbe da pojedini učenici kradu, upotrebljavaju zabranjene supstance, “tverkaju” na WC-u, nose nepripadajuće predmete u donjem rublju, kradu u DM-u i slično.

No, razrednicu očito ima teških zdravstvenih problema koje odgovorni u školi ne žele prepoznati jer dijele istu interesnu stranu. Doznajemo kako je razrednica u prljavim obračunima protiv učenika dobila potporu odgovorne osobe u školi koja vjeruje kako će tako osmišljena zloporaba i mučenje djece uroditi plodom te da će djeca zanijemiti od straha i mučne sate neće prijaviti nikome – pa čak niti roditeljima.

Kako bi im pokazala da se ne šali, razrednica je čak osobno gurnula niz stube jednog učenika koji joj je posebno na tapeti. Snimku mračnog događaja snimila je na mobitel učenica iz razreda no, nažalost, ostala je bez dokaznog materijala jer je učenica koju razrednica obožava kao svoju doušnicu, dojavila za snimku pa je mobitel oduzet prije kraja nastave, a snimka izbrisana. No, kada bi se institucije sustava željele pozabaviti zaštitom učenika pod nastavom, odnosno izaći iz svojih toplih i udobnih fotelja, te se odmaknuti od zone komfora ispred računala, mogli bi lako ući u trag dokaznom materijalu. Dovoljno bi bilo samo pohoditi školu u vrijeme kada razrednica zatoči učenike na svom satu, ući u njezin kabinet i zateći strašni prizor modernog mučenja učenika bestijalnim foto-montažama na projektoru.

Zlostavljačica oduzima dokazni materijal

Razrednica je zbog svih mučenja učenika dobila i svoj profil na društvenoj mreži. Tamo učenica koja kriomice snimi fotografiju razrednice u sceni nasilja nad jednim učenikom ponekad uspije i objaviti svoje tajno snimljene dokaze. Naime, razrednici je više puta dojavljeno kako su njezine prljave radnje snimljene, no, nažalost uspijevala je ući u trag mobitelima. Uređaje je potom oduzimala od učenice i brisala dokazni materijal uz komentar: “Hoćeš da ja dobijem otkaz”, ili “Sada si pred ukorom”. Učenica bi se pravdala da nije htjela snimiti scenu nego da se kamera slučajno okrenula dok je nešto podešavala na mobitelu. Tu nije kraj nevoljama učenika. Razrednica je čak sklona podmetati tuđe stvari učenicima koji su joj na tapeti a sve u funkciji da iste nedužne učenike optuži za krađe kako bi stvarne aktere takvih događanja u školi zaštitila. Učenici su primijetili da je na početku školske godine razrednica imala skromni mobitel a sada ima jedna od najskupljih mobitela.

Nažalost, situacija je takva da razrednica s očitim poteškoćama može provoditi svoj okrutni i prljavi performans jer unatoč prekrasnom vremenu nitko ne želi pohoditi sate razrednice već od ranije poznate policiji po neprimjerenim metodama. U Hrvatskoj se nažalost uvijek pita tko je zakazao tek kada se nešto tragično dogodi u fizičkom smislu. No, što će biti s psihom i dušama učenika koji prolaze mučki dril razrednice – zlostavljačice s potencijalnom opasnošću da nakon isteka sata skončaju na stubama, teško je i zamisliti. Postavlja se pitanje tko nadzire profesore koji se pozdrave sa zdravim razumom i tko će odgovarati za njihove propuste u sustavu koji nema jasno definiranu niti preventivu niti zonu penaliteta.