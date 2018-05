RAZBIJAMO VELIKU MREŽU: Je li ovo čovjek koji je Dalićkine mailove pustio u medije?

Kako su mailovi koji dovode u izrazito neugodnu poziciju kako premijera Andreja Plenkovića, tako i ministricu gospodarstva Martinu Dalić dospjeli u javnost, jedno je od pitanja na koje odgovor još uvijek nije ponuđen, a koje nedvojbeno intrigira javnost. No, dakako svaka hrvatska gospodarsko-politička priča, pa tako i ova ima nešto dublju pozadinu.

Nije nikakva novost da hrvatski političari prilikom pisanja zakona konzultiraju eksperte te je tako i u neformalnoj radnoj skupini s kojom se Dalić konzultirala sudjelovalo čak pet eksperata. Među njima, našla su se tri imena bliska potpredsjednici Vlade, te zato i ne čudi podatak kako ih je upravo ona predložila. Riječ je o Tomislavu Matiću, prvom čovjeku Texo Managmenta iz kojega je na čelnu poziciju u Agroor stigao Ante Ramljak, koji je također u timu eksperata za konzultacije sudjelovao na prijedlog ministrice, a uz to njen prijedlog bio je i Tonči Korunić. S druge pak strane svoje ljude za konzultacije imali su i Mostovci, koji su u to vrijeme bili djelom Vlade. a imena koja su oni stavili na ovu nadasve moćnu listu su ona Branimira Bricelja i Zorana Besaka, nesuđenog člana Uprave Etične banke, koji je također jedan od kreatora lex Agrokor.

Briceljevo ime spominjalo se kao ono potencijalnog povjerenika za Agrokor, premda je riječ o čovjeku koji dolazi iz farmaceutske industije, budući da je riječ o bivšem direktoru razvoja u Plivi, koji je radio i za britanski Lamda Partners, te američki Dava Pharmaceutilas. Svi su ovi ljudi, bez obzira na to tko ih je predložio u ekspertni tim spominjani u mailovima, a jednako tako i Mostovi stručnjaci cijelo su vrijeme upoznavani o svakom potezu.

No, kada puca koalicija između HDZ-a i Mosta, spomenuti Besak napušta tu neformalnu radnu skupinu te se uskoro razilazi i sa Goranom Jerasom, nakon što je Hrvatska narodna banka odbila dati licencu Etičnoj banci koja nije uspjela skupiti potreban temeljni kapital za pokretanje. No, svi mailovi koji su cirkulirali između stručnjaka koji su kreirali lex Agrokor ostali su na serveru Etične banke. Jeras je kasnije s Ladislavom Turčinovićem koji je u neformalni tim i predložio Mostove kadrove, lobirao, a neke tvrtke navodno čak i ucjenjivao zbog odbijenice koju je dobio od HNB-a, a kada mu ništa od toga nije špopošlo za rukom u javnost je pustio mailove koji kompromitiraju kako vladajuće, tako i one koji su u dogovorima sudjelovali. Znakovito je kako je medij koji je prvi objavio mailove prozivajući Dalić, u vrijeme kada je Etičnoj banci odbijeno davanje licence vrlo žestoko, pomalo lobistički branio Etičnu banku.