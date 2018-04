RAT BIJESNI U HSP-u dr. Ante Starčević: Predsjednik Niče izbacio potpredsjednicu Vukelić iz stranke

Autor: dnevno.hr

Rat unutar HSP dr. Ante Starčević ne jenjava. Je li napokon došlo do kulminacije? Čini se da jest, no očekuje se i reakcija suprotstavljene strane.

Predsjednik stranke Hrvoje Niče poslao je priopćenje za javnost u kojem ističe kako je dosadašnja potpredsjednica Vukelić isključena iz stranke. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Zbog djelovanja suprotno Statutu te nepoštivanja odluka Predsjedništva HSP AS, a temeljem prijave od strane člana Predsjedništva stranke Darija Hegela uz prethodnu suglasnost Predsjedništva za pokretanje stegovnog postupka, Časni sud HSP AS izvijestio je kako je iz stranke isključio dosadašnju dopredsjednicu dr. sc. Vlatku Vukelić. Svako buduće predstavljanje Vlatke Vukelić kao članice HSP AS bit će kazneno djelo lažnog predstavljanja! Na ovu odluku bivša dopredsjednica ima pravo žalbe Časnom sudu.

Dosadašnja dopredsjednica sudjelovala je na konferenciji za novinare u Osijeku gdje je javnost izravno obmanula predstavljajući suradnju HSP AS sa strankom DESNO, a koju je predsjednik te stranke Ante Đapić nazvao koalicijom. Takvim javnim istupom u neposrednom prisustvu isključenog bivšeg glavnog tajnika, dr. sc. Vukelić izravno je djelovala protivno odlukama Predsjedništva HSP AS koje je jednoglasno 24.03.2018. u Zagrebu odlučilo kako HSP AS na nacionalnoj razini neće ulaziti u koalicije dok se za to ne stvore potrebiti uvjeti. Isto tako, bivša dopredsjednica izravno je pokušala obmanuti Ministarstvo uprave tvrdeći kako je Statut stranke u Virovitici usvojen nelegalno iako je isti na Saboru stranke sama predstavila i za isti glasovala.

Bivša dopredsjednica kontinuirano je i zlonamjerno obmanjivala javnost kako iza vodstva HSP AS stoji vladajuća stranka premda je upravo ona u izravnim odnosima s HDZ-om s kojim je u oporbi u koaliciji na razini Grada Sisak što je raritet na političkoj sceni i dobra podloga za politološka istraživanja. Umjesto da se kroz samostalno djelovanje u gradskoj vijećnici bori za svaki domoljubni glas stanovnika Siska, bivša dopredsjednica dopustila si da bude poslušna ‘glasnogovornica’ sisačkog HDZ-a!

Dijalog unutar svake stranke itekako je poželjan i predstavlja jedan od postulata demokracije, no nepoštivanje usvojenih stranačkih odluka put je u anarhiju koju HSP AS neće tolerirati. Stranačke odluke neće se donositi u kavanama, restoranima ili nekim trećim mjestima već isključivo i jedino na stranačkim tijelima u kojima, svojom voljom, već mjesecima aktivno ne sudjeluje bivša dopredsjednica stranke koja se nije odazivala sjednicama Predsjedništva niti se za svoje izostanke ikada ispričala.

S obzirom kako je bivša dopredsjednica stranke bila i predsjednica Podružnice Sisak, s danom 24.04.2018. Podružnica Sisak službeno je raspuštena te će do imenovanja novog vodstva sisačkih starčevićanaca koordinator podružnice biti predsjednik Županijskog vijeća HSP AS i član Predsjedništva stranke mr. sc. Tomislav Dujmenović.”