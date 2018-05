RASULO: Mikulić ‘misli’ da ima većinu u Skupštini Grada Zagreba

Autor: Hina

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) opovrgnuo je u ponedjeljak tvrdnje nekih gradskih zastupnika da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nema više većinu u Skupštini te poručio da, koliko on zna, imaju većinu.

Na pitanje kako komentira tvrdnje nekih gradskih zastupnika da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nema većinu, Mikulić je rekao da ga to čudi, da ne zna koji su to zastupnici i da su to vjerojatno oni zastupnici koji ne čine većinu.

“Mi smo, rekao sam u više navrata, sjedili kad smo potpisivali koalicijski sporazum, sjedimo i u međuvremenu kada trebamo razgovarati o nekim stvarima zajedno i sjedit ćemo ubuduće. Prema tome, u najmanju ruku, ako većine nema, onda je primjereno da se sastanemo pa da vidimo je li imamo ili nemamo većinu. Koliko ja znam, koliko imam informacija, mi većinu imamo”, izjavio je predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić novinarima u stanci skupštinske sjednice.

Po koalicijskom sporazumu većinu u Gradskoj skupštini čine stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, HDZ i Neovisni za Hrvatsku.

Na pitanje kako komentira da danas, treći dan 11. sjednice Gradske skupštine, za razliku od dva prethodna dana, gradski zastupnici jako brzo prolaze točke dnevnoga reda, Mikulić je rekao da u “trećem pokušaju to sad ide puno bolje”.

Sjednica je počela 26. travnja i nastavljena 2. svibnja, kada ju je predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) morao prekinuti zbog nedostataka kvoruma. “Danas je ponovno nastavak, treći puta po istoj sjednici. Idemo danas relativno brzo i to je dobro, to je za pohvaliti. Znači, vidi se da je za pojedine točke veći interes, a za neke manji”, rekao je.

Upitan znači li to da će 11. skupštinska sjednica sigurno završiti možda već u popodnevnim satima, Mikulić je rekao da ništa u životu nije sigurno, ali “možemo se nadati da bi sjednica trebala završiti u neko primjereno vrijeme danas tijekom popodnevnih sati, nadam se ne prekasno”. Gradski zastupnici su u 12,35 sati bili na 33. točki dnevnog reda, od njih ukupno 54.