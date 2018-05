Putin otvara ‘orijaški’ most koji Krim spaja s ostatkom Rusije

Autor: Hina

Vladimir Putin će pustiti u promet cestovni dio mosta sa četiri traka uz koji će se poslije izgraditi željeznički dio s dvije pruge

Ruski predsjednik Vladimir Putin otvara u utorak orijaški most koji će Krim povezivati s Rusijom i smanjiti prometnu izoliranost poluotoka što ga je Moskva anektirala 2014. godine. Krimski most, dug 19 km, ide preko Kerčkog prolaza koji Azovsko more razdvaja od Crnog i povezuje poluotok Kerč, na Krimu s Tamanskim poluotokom na jugu Rusije.

Izgradnju mosta koja je počela u veljači 2016., ruska država je povjerila tvrtki milijardera Arkadija Rotenberga koji je Putinov partner u džudu. Po uredbi objavljenoj na mrežnoj stranici vlade, Strojgazmontaž je trebao završiti most do prosinca 2018. po cijeni koja nije smjela biti veća od 2,9 milijarda eura po tadašnjem tečaju. No tijekom posjeta u ožujku, nekoliko dana prije pobjede na predsjedničkim izborima, Putin je zatražio da most bude gotov već u svibnju “kako bi se ljudi mogli njime koristiti tijekom ljeta”.

Krim je popularna turistička destinacija među Rusima i ruski turisti su jedan od glavnih izvora prihoda tog poluotoka poznatog po plažama i planinama koje se ruše u Crno more. Most će biti otvoren za automobile i autobuse od 16. svibnja, priopćio je Kremlj. Vlakovi će prometovati od kraja 2019. Visina mosta na glavnom luku je 35 m, a najveća dopuštena brzina 120 km/h u povoljnim vremenskim uvjetima, objavila je ruska novinska agencija RIA Novosti.

Krimski most treba smanjiti zemljopisnu i gospodarsku izoliranost Krima koji je Rusija u ožujku 2014. pripojila svom teritoriju nakon intervencije ruskih specijalnih snaga i referenduma o aneksiji koji su Kijev i Zapad ocijenili “nezakonitim”. Izgradnjom Krimskog mosta je narušena teritorijalna cjelovitost Ukrajine, ocijenio je Sud pravde Europske unije.

U prigodi posjeta gradilištu u ožujku Putin je istaknuo da su posljednji ruski car Nikolaj II. i Hitler u Drugom svjetskom ratu također htjeli podići most između Krima i Rusije, ali je prvog spriječio Prvi svjetski rat, a drugog bombardiranje. “A vi, vi ste uspjeli. To je sjajno”, rekao je tada radnicima. Most “nije samo jedini takav u našoj zemlji, nego i u svijetu”, istaknuo je.