PUPOVAC: ‘Nove izbore žele oni koji imaju opasne političke ciljeve’

Jedan od partnera HDZ-a, SDSS-ov Milorad Pupovac prokomentirao je aferu Hotmail, koja je rezultirala ostavkom potpredsjednice Vlade te zahtjeve oporbe za prijevremenim izborima.

Na pitanje kako komentira ostavku Dalić, Pupovac je odgovorio:

‘Koalicijski partneri su obvezni voditi računa o stabilnosti i političkoj kredibilnosti Vlade. Rukovođeni time, neki od partnera, među kojima i SDSS, smatrali su da se mora napraviti, ono što se mora napraviti. Voljeli bismo da do toga nije došlo, ali opterećenje je postalo preveliko i to je bio potez koji je trebalo učiniti’ kazao je Pupovac u intervju Expressu.

Opozicija ponekad mora govoriti ono u što ne vjeruje previše. Sasvim sam siguran da ima mnogo onih koji govore “izbori” i “ostavka Vlade” sad, a mole Boga da do toga ne dođe. Osim onih koji su se za to već pripremili ili se pripremaju da preuzmu vlast, a koji imaju debelu pozadinu koja nije političko-stranačka nego je druge vrste. A to je druga priča’, kazao je Pupovac na pitanje kako gleda na oporbu.

Pupovac je upitan na koga konkretno misli kazao “Na one koji se pokrivaju kritikom politike, a zapravo imaju vrlo netransparentne i opasne političke ciljeve”.