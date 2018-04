Provokativni Dragan Markovina: Pročitajte kako je komentirao prosvjed u Splitu

Autor: dnevno.hr

Povjesničar Dragan Markovina, o prosvjedu protiv Konvencije koji se održava u SPlitu.

Prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, koji se nakon Zagreba održava i u Splitu, izazvao je pomalo očekivano lavinu komentara i nadmetanja. A o njemu se u kolumni za Telegram.hr oglasio i povjesničar sa splitskom adresom, čelni čovjek Nove ljevice Dragan Markovina, analizirajući ono što bi taj događaj trebao donijeti tome gradu. Kako ističe nije teško pretpostaviti ono što će se događati.

”Riva će omogućiti prosvjednicima da se malo švogaju i osjete moćnije i prihvaćenije, nego u Zagrebu, ali će rezultat biti isti. Konvencija će svakako biti izglasana, a toga su svjesni i sami organizatori okupljanja. Stoga im čitava ova histerija ponajprije služi kao pokazna vježba za daljnje akcije.

No, najtužnije od svega je to što će se u nacionalnim medijima i široj javnosti Split opet ispostaviti kao grad slučaj i sredina koja služi kao idealan poligon za mrcvarenje od strane radikalne desnice i klerikalnih organizacija. Za to je puno više zaslužna duboko ukorijenjena percepcija javnosti i činjenica da su takve stvari u tom gradu puno vidljivije, nego negdje drugdje.

Taj kontrast osunčanog mediteranskog grada, turističke sezone koja je već počela, sa značajnim brojem stranaca i ogromne autodestruktivne energije koja će se izliti po gradu je nešto što je jako teško shvatiti ikome tko istinski voli život i ljude”, poručio je Markovina, između ostaloga.

Inače, Markovina je i bez ovih navoda prilično osebujan tip, što uostalom potvrđuje i njegova šarolika biografija. Prema vlastitom priznanju probao je marihuanu, u javnom prostoru deklarirao se kao ateist, a uz to nije ljubitelj pokojnog predsjednika Franje Tuđmana.

No, zato je sklon bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću. Markovina je u više navrata govorio da Tuđman nije zaslužio izloženo poprsje te se prisjećao civilizacijskog sloma 90-ih u Splitu uslijed djelovanja ‘Tuđmanovih tajkuna’, činjenice da ratni logor Lora nije procesuiran, ali ističe i cijenu spomenika, kao i da se radi o ‘nesuvremenosti dizanja figurativnih spomenika u 2013. godini’.

Svojedobno je Markovina neslavno vodio kampanju za gradonačelnika Splita te se tada izjasnio kao ateist koji je javnosti priznao i da je probao marihuanu.

”Republika Hrvatska je stvorena za vrijeme ZAVNOH-a. Njezin prvi predsjednik je bio Vladimir Nazor. Pod legalnim zakonom SFRJ i Socijalističke Republike Hrvatske svatko je imao pravo raspisati referendum o izlasku iz jugoslavenske federacije i po tom zakonu sasvim legalno se to i dogodilo. Dakle, laž je da je Tuđman stvorio Hrvatsku i to nema nikakve veze ni s čim. Možemo navoditi da je to predsjednik koji je raspisao referendum i izveo Hrvatsku iz jugoslavenske federacije. Ustvari, to ničim ne može zasjeniti činjenicu užasa buđenja fašizma, ustaštva, gospodarskog kriminala, agresije na BiH… ne znam gdje bih mogao početi, a gdje stati s nabrajanjem svih zala Tuđmanovog režima”, objasnio je jedne prigode ovaj povjesničar koji je titulu stekao u Zagrebu, gdje je diplomirao, magistrirao i doktorirao.

Markovina je zapravo rođeni Mostarac, porijeklom s Korčule.