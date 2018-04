‘Propjevao’ radnik Plodina: ‘Blagajnice čiste usrane WC-e, zakidaju nas na plaćama…’

Autor: dnevno.hr

Budući da uskoro kreće turistička sezona, te mnogobrojni kontinetnalci priliku za posao vide na Jadranu, na adresu našega portala javio se jedan građanin koji je imao iskustva s radom u supermarketu Plodine u nadi da će njegovo iskustvo nekome koristiti. Kako kaže, nije odveć točna tvrdnja koja se spominje u oglasu za posao, a u kojem Plodine nude stimulativna primanja svojim zaposlenicima.

”Zaboravite na to sve. Radili vi blagdanom ili u noćnoj smjeni, plaća će biti 5000kn i ni lipe više. Sve nabrojeno što oni nude već je obračunato u tu plaću, tako da nema nade za veću plaću ako ste više vremena proveli radeći u noćnoj smjeni.To su sve laži”, ističe naš sugovornik obazirući se i na oglase u kojima se za posao obećava 40-satni radni tjedan. ”Kakav je to 40-satni radni tjedan, ako se radi šest dana u tjednu po osam sati”, pita se naš sugovornik uz opasku kako je to još jedna od zabluda. Prema njegovim riječima, blagajnice obavezno dolaze ranije te ostaju duže radi obračna, koji se znade oduljiti, budući da se radi o ogromnim iznosima.

”Što se tiče putnog troška, koji je također naveden u oglasima, on će vam biti isplaćen samo ako budete ustrajni u tome, jer će vam poslovođa reći da to tražite od Zavoda za zapošljavanje”, priča nadalje naš sugovornik. Po njemu, posebno teško posao pada blagajnicama, koje su primorane biti i čistačice.

”Blagajnice moraju čistiti posrani WC trgovine, jer nisu u stanju zaposliti bar jednu, ili dvije čistačice. Ako imate manjka u blagajni, morate dati iz svoga džepa. A ako imate viška to si ne možete uzeti. Višak iz blagajne služi poslovođi i zamjenici poslovođe da si kupuju kekse, čokolade, kave”, žali se bivši djelatnik, a usred sezone kada je unutar trgovine velika gužva, što zbog kupaca, što zbog manjka radnika kada u posjet dolaze rukovodeći nastaje velika prisila. ”Svi moraju na brzinu čistiti i uljepšavati trgovinu, kako bi se prikrilo pravo stanje trgovine koje je blago rečeno katastrofa”, navodi ovaj nezadovoljni djelatnik kojemu je plaća poseban ‘trn’ u oku, jer unatoč svom naporu i trudu, u Plodinama nema bonusa.

”Prošle godine na razgovoru za posao mi je rečeno da će plaća biti 5000 kuna, da bi na kraju za travanj bilo isplaćeno 4000 kuna. Poslovođa je prema vama OK, ali to ovisi o tome kako mu se svidite. Ako radite svom silom, tada će se još više tražiti od vas. S tim da vam hrana nije plaćena, a smještaj je užasan. U sobi bude hrpa ljudi, nema mira, privatnosti tako da morate trpiti kad se neke osobe seksaju pored vas.

Ako si hoćete nešto skuhati na raspolaganju su vam dvije električne radne plohe koje se nalaze u sklopu kuhinje. Na raspolaganju vam je i jedna perilica rublja na 20-ak ljudi, a ako ona prestane raditi i dok je majstori ne poprave odjeću perete na ruke. Zabranjeno je pušenje, dok to pravilo za poslovođu i zamjenike ne vrijedi. Pola blagajni usred sezone uopće ne radi, a ti radiš u uvjetima u kojima ništa ne funkcionira.

Kada radite na blagajni tjeraju vas na pauzu već u 7 sati ujutro ili već od 15h kada radnite drugu smjenu, i onda do kraja smjene pregladnite koliko više ne možete izdržati.

Kada odete na pauzu i usred pauze nastane gužva na blagajnama, dolaze po vas na pauzu da se vratite na blagajnu. Recite vi meni dali je vrijedno više ikada otići raditi u Plodine sezonski, za bijedu od plaće koja vam ostane nakon što potrošite i na osobne potrebe, da bi na kraju sezone direktori i šefovi dobili nove automobile? Znači za veće plaće se nema, a za nove aute od preko 100000kn se ima? Tipično hrvatski. Škrto i bahato”, zaključio je naš sugovornik.