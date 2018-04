ZAMJERIO SE KRIVIMA? Proglasili ga tehnološki viškom, a njegov projekt sat vremena kasnije dobio milijune

Autor: dnevno.hr

Dugogodišnji zaposlenik Razvojne agencije Karlovačke županije Karle Mili Sokolović saznao je od direktora Viktora Šegrta kako je reorganizacijom u poduzeću postao tehnološki višak, međutim samo sat vremena kasnije saznalo se kako je Karli odobren projekt u vrijednosti od 1,8 milijuna kuna čiji je autor upravo Mile Sokolić, piše Jutarnji list.

Naime, Sokolić posljednjih 15 godina radi u Županiji na poslovnima europskih integracija, a od osnivanja Razvojne agencije realizirao je desetke projekata i bio mentor mnogobrojnim svojim kolegama. Međutim, Sokolović je isto tako upozoravao na probleme u Razvojnoj agenciji, prozivajući Šegrta, ali i karlovačkog župana.

“Četiri župana su se promijenila u ovih 15 godina, sa svima sam surađivao, ali župan Jelić odlučio je da više nisam dovoljno dobar. Zaista mi nije jasno zašto. Možda ću doznati ovih dana. Iz onoga što se događa zadnju godinu proizlazi iduće: ako radiš u sistemu kojim zapovijeda HDZ ili druga stranka, moraš biti bespogovorno lojalan HDZ-u, tj. županu, bez obzira na to koliko sve to bilo suprotno normalnom poimanju organizacije posla u tom sektoru. Vidim da stvari ne idu u dobrom smjeru. To što oni rade je ludost, nitko se ne bavi organizacijom posla, oni ne koriste društvu ni zajednici na pravi način”, izjavio je Sokolović.

“U skladu s Pravilnikom o radu obavili smo razgovor s djelatnicima i obavijestili ih o promjenama u organizacijskom poslovanju i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa zakonskim odredbama i procedurom,” odgovorio je direktor Šegrt na pitanje zašto je Sokolić postao tehnološki višak. A na ranije Sokolićeve optužbe na njegov loš odnos prema zaposlenicima i narušene međuljudske odnose te prijetnje otkazima, kazao je da nije tako odgojen, pozivajući sve koji imaju bilo kakva saznanja o toj temi da ga što prije prijave nadležnim institucijama kako bi se pokrenula istraga, a s time se složio i njegov nadređeni, župan Jelić.