PROCURILI NOVI MAILOVI Plenković nije dobio nijedan mail, ali se zato sastao tri puta s Borg grupom ?!

Autor: dnevno.hr

U javnost su ponovo procurili mailovi iz afere ‘vruća pošta’ navode da se premijer Plenković najmanje tri puta susreo s ‘Borg grupom’ te da je iz hodograma aktivnosti te skupine vidljivo je da su Plenkoviću prezentirali prijedlog da savjetnici za Vladu rade besplatno, a naplaćuju se preko Agrokora.

Smatra se kako je Plenković znao tko su pravi pisci zakona jer se s njima susreo tjedan dana prije nego što će vlada donijeti taj zakon.

U utorak je premijer, na upit o tome osjeća li se odgovornim u aferi “Hotmail”, odgovorio negativno, ističući da nijedan e-mail nije bio poslan njemu.

Zaista, on nije dobio nijedan mail, no jest njegova savjetnica, na službenu adresu, svega par sati prije usvajanja Lex Agrokora. Na to je premijer kazao da je normalno da njegova savjetnica za pravna pitanja u tjednu kada se donosi zakon ima na svojem e-mailu nacrt zakona i da o njemu daju mišljenje mjerodavna ministarstva, navodi N1.

Nakon dvije kaznene prijave koje su zbog afere Hotmail, odnosno aktivnosti tzv. grupe Borg, protiv bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić podnijele stranke Slobodna Hrvatska i Živi zid rad na tom slučaju preuzima Uskok, neslužbeno se doznaje u srijedu u Državnom odvjetništvu.

Same prijave su podnesene zagrebačkom Općinskom državnom odvjetništvu, no kako se u njima u sumnju dovodi postupanje državne dužnosnice njihove će navode istražiti Uskok.

Državno odvjetništvo cijelu aferu prati od objave prvih spornih e-mailova, a istražuje i sadržaj dokumentacije, odnosno SMS-ova, koju je Državnom odvjetništvu proslijedio HHO i ured predsjednice Republike.

U rasvjetljavanje afere Hotmail uz državno odvjetništvo i policiju koja analizira sporne poruke uključena je i SOA, čiji je čelnik ranije potvrdio da daju „punu potporu” policiji i Državnom odvjetništvu koje treba dati „konačni lijek”.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić izjavila je u ponedjeljak da je u dogovoru s premijerom Andrejom Plenkovićem podnijela neopozivu ostavku na svoju dužnost jer je zbog Agrokora postala uteg i teret premijeru, Vladi, HDZ-u i vladajućoj većini.

Iako je Martina Dalić, prilikom podnošenja ostavke, kazala da očekuje da se istraži način na koji su mailovi dospjeli u javnost, dosad nitko nije podnio takvu prijavu.