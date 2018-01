PRIPREMITE SE NA VRIJEME: Nova pravila od danas vrijede i u prometu

Autor: dnevno.hr

Nakon dvije godine nova vozila za osposobljavanje kandidata morat će na tehnički pregled. A umjesto na vozilima dosadašnje starosti od sedam godina polaznici će moći učiti i na vozilima starima deset godina

Na snagu su od 1. siječnja 2018. stupila nova pravila u prometu. Cijena vozačkih ispita će znatno pojeftiniti, dok će se teže kažnjavati kršenje prometnih pravila. HRT javlja kako je do kraja ove godine polaganje vozačkog ispita stajalo oko 7200 kuna, a sada autoškole same mogu odrediti cijenu koja sada može biti niža i za više od tisuću kuna.

Strože kazne

Od danas vrijede i strože kazne, posebice za mlade vozače. Vozačka dozvola će se poništiti onim vozačima koji u dvije godine skupe devet kaznenih bodova, te će isti na ponovno polaganje vozačkog ispita morati pričekati dvije godine. Vozačima starijima od 24 godine, policija će poništiti vozačku dozvolu nakon što prikupe 12 kaznenih bodova



Nova pravila za kupce rabljenih automobila. Više neće biti potrebe ići u poreznu upravu, kod javnog bilježnika i na policiju Od danas će se sve moći obaviti na jednom mjestu. Još jedan novitet jest kako će se od sada puno jednostavnije obaviti prijenos vlasništva nad vozilom, i to uz predočenje prometne dozvole i kupoprodajnog ugovora, koji ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika u svakoj stanici za tehnički pregled vozila.

Usluge sudskih vještaka postat će nepotrebne, čak i kod procjene vrijednosti kod oštećenih vozila.

“Mi smo sada imali mogućnost da se od strane sudskog vještaka procjenjuje realna vrijednost rabljenog vozila, pri čemu se uzimaju u obzir kilometraža, opće stanje vozila, stanje na tržištu, pogotovo ako je vozilo oštećeno, što je bilo nekakva relacija da se ispravno procjenjuje porez na temelju realne vrijednosti vozila”, pojasnio je sudski vještak u razgovoru za HRT.

Uvodi se nova porezna pristojba

Pristojba će se prema novoj uredbi o tarifama računati samo na temelju starosti vozila i snage motora, bez obzira na oštećenja. Osim toga ukida se porez na prijenos vlasništva od pet posto, dok se uvodi pristojba koja bi trebala biti dosta jeftinija. Vlada je prošlog tjedna uredbom utvrdila sam iznos te naknade, a kreće se od jedne kune po kilovatu (KW) za automobile starosti od 21 do 30 godina do 50 kuna po KW za aute do jedne godine.

Nema više tehničkog za nove automobile

Prva registracija novog vozila trebala bi pojeftiniti oko 250 kuna jer se od 1. siječnja 2018. ukida tehnički pregled za potpuno nove automobile. Naime, prošlog su tjedna iz Ministarstva financija najavili kako bi sredinom siječnja moglo doći i do promjena u oporezivanju prilikom nabave novih automobila.