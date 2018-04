PRESUDILA IM VJERA? Miješani brak HDZ-a i HNS-a pred raspadom!

Autor: Snježana Vučković

Koalicijski partneri HDZ i HNS u nekoliko su navrata pokazali neslaganje oko određenih zakonskih akata, no pod okriljem „dobrobiti” Hrvatske i sačuvanjem Vlade (čitaj, vlastitih fotelja), te su sitne različitosti prebrodili.

No, čini se kako će budućnosti ovog političkog partnerstva, a samim time i naše države, presuditi temeljne razlike ovog neprirodnog dvojca, a to su stanovišta o vjerskim pitanjima i njihova bitnost u svakodnevnom životu hrvatskog građanina.

Usiljeno dobar odnos ovih dvaju stranaka, bitno je narušio novi Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona za koji bi, između ostalog, i HNS morao dati zeleno svijetlo. No, čini se kako do toga ipak neće doći.

“HNS nije dobio konačni i usuglašeni Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona. Kada je u pitanju najava da će se kroz novi Obiteljski zakon uvesti obrazovanje djece u skladu s vjerskim uvjerenjima roditelja, HNS ima jasan stav: mi smo sekularna država, vjera se uči u vjerskim zajednicama, ne u školama. Pitanje obrazovanja ne može se definirati Obiteljskim zakonom, već zakonima iz resora obrazovanja. HNS smatra da se u školama isključivo uče sadržaji koji su: znanstveno utemeljeni, metodički prilagođeni dobi i pluralistički prikazani”, poručili su iz HNS-a.

Obzirom da smo se dosad navikli na premijerovu tvrdoglavost, za pretpostaviti je da Andrej Plenković izmjenom dijelova koji muče HNS neće niti pokušati podilaziti svom koalicijskom partneru, te da će ovo njihovo zadovoljstvo zapravo iskoristiti za definitivan razlaz kako bi na ponovne izbore izašao s IDS-om i HSS-om koji se HDZ-u otvoreno nude za suradnju.

Raspadajuća oporba premijeru u potpunosti olakšava zadatak, a jedan od onih koji mu čine najveću uslugu je oporbeni lider Davor Bernardić. Upravo on je izjavom kako je „Miletić Plenkovićev glasnogovornik” napravio žestok razdor među oporbenim strankama;

„Bernardić je na čelu najjače oporbene stranke. Njegova jučerašnja izjava je ozbiljna. Što ju više slušam, to više shvaćam ozbiljnost te izjave. On je trebao kroz tu izjavu ne napadati Amsterdamsku koaliciju. Ne treba tražiti probleme u oporbi. Trebao je kao čelnik najjače oporbene stranke pitati HDZ što to on radi, kuda vodi ovu zemlju. A sada premijer mirno gleda što se događa u oporbi. Njemu je najbolje da uopće ne napada oporbu kada ima na čelu oporbene stranke gospodina Bernardića”, rekla je među ostalim Mrak Taritaš s čime se u potpunosti složio Krešo Beljak, čelnik stranke koja se sve više spominje u kontekstu novog koalicijskog partnera HDZ-A na koju premijer, navodno, itekako računa.