PRESEDAN Strabag priprema udar na Pelješki most, prijeti li RH gubitak EU sredstava?

Autor: dnevno.hr

Kako saznaje Jutarnji list, austrijska tvrtka Strabag i konzorcij koji čine talijanski Astaldi i turski Ictas tijekom sljedećih će nekoliko dana Upravnom sudu podnijeti tužbe protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) koja je odbila njihove žalbe na odabir kineske kompanije China Road and Bridge Corporation za gradnju Pelješkog mosta.

Navedene tvrtke će žalbe podnijeti svaka zasebno, a Strabag će od Upravnog suda zatražiti donošenje privremene mjere kojom bi se do odluke suda odgodilo potpisivanje ugovora između Hrvatskih cesta i kineske kompanije te izvršenje ugovora. Ukoliko Upravni sud donese privremenu mjeru, planirani radovi na gradnji Pelješkog mosta mogli bi biti zaustavljeni na razdoblje od četiri mjeseca pa čak do dvije godine.

Presedan

Prema pisanju Jutarnjeg lista, ovo je presedan i da nikada niti jedna kompanija nije putem Upravnog suda tražila zaustavljanje radova na nekom infrastrukturnom državnom projektu.

Ukoliko bude sud o žalbi Strabaga odlučivao po hitnom postupku, cijeli bi proces mogao trajati između 4 i 6 mjeseci, a u suprotnom postupak bi trajao između godine i pol i dvije godine.

Sugovornici Jutarnjeg lista tvrde kako je razlog za traženje donošenja privremene mjere moguća šteta koja prijeti Hrvatskoj zbog činjenice da postupak nije proveden u skladu sa zakonom ili direktivom, što može rezultirati oduzimanjem bespovratnih sredstava koje je Hrvatska dobila za ovaj projekt.

Podsjećamo, Republika Hrvatska dobila je za izgradnju Pelješkog mosta od Europske Unije oko 1,7 milijardi kuna bespovratnih sredstava.

Ukoliko bude DKOM podnio žalbu Višem upravnom sudu na ovakvu eventualnu odluku Upravnog suda, ona ne bi odgodila primjenu privremene mjere.

Ako sud odbije izdati privremenu mjeru, postoji nekoliko pravnih scenarija koje Strabag može pokrenuti. U ovom trenutku se ne zna hoće li talijanski Astaldi i turski Ictas također podnijeti zahtjev za privremenom mjerom, međutim eventualno izdavanje privremene mjere ne bi samo zaustavilo sve radove na mostu na određeno vrijeme nego bi moglo ugroziti financiranje gradnje od Europske komisije.

Prema pravilima, Hrvatska iz Operativnog programa promet odobrena sredstva za Pelješki most mora povući do 31. siječnja 2022., do kada mora nastati i trošak. Postoji mogućnost produljenja povlačenja sredstava za godinu dana. Međutim, u slučaju da se cijeli postupak na Upravnom pa, u slučaju žalbi, i na Višem upravnom sudu odulji više od godine dana, realna je opasnost da Hrvatska ostane bez sredstava EU za financiranje mosta.

Isti argumenti kao i žalba

Strabag će u svojoj tužbi Upravnom sudu navesti iste one argumente protiv odluke o izboru kineskih izvođača koje su naveli i u žalbi DKOM-u, navodi Jutarnji list.

U žalbi je Strabag tvrdio kako je kineski ponuđivač koristio dampiške cijene i što Narodna Republika Kina ima veliki interes za ulazak na tržište Europe.

Prema pisanju Jutargnje, Strabag će tražiti od suda poništenje odluke o odabiru i ako to sud prihvati, Hrvatske ceste imat će dvije opcije – donijeti odluku o odabiru jednog od sljedeće rangiranih ponuđača ili objaviti da su sve ponude preskupe i poništiti natječaj. Drugi ponuđivači Astaldi i Ictas će se pak žaliti na odluku da njihova bankovna garancija koju je izdala hrvatska podružnica Erste banke nije prihvaćena jer je ocijenjeno da nema dovoljni bonitet. U Astaldiju naglašavaju kako je garanciju za tu bankovnu garanciju dala Erste Austrija te tvrde da je njihova garancija pravovaljana. Međutim, DKOM je obje žalbe na izbor izvođača odbacio.

Smatra se kako je ovo iznenađujuć potez tvrtke koja je u posljednjih nekoliko godina najjača građevinska tvrtka u Hrvatskoj koja ima puno dogovorenih poslova s državom, uključujući i most Čiovo.

Međutim, u medijima postoji stav kako sve ovo ima dublji politički kontekst, naime Strabag imaju zajedničke poslove s tvrtkom Euro-Asfalt čiji vlasnik je povezan s Bakirom Izetbegovićem, članom Predsjedništva BiH i jednim od glavnih protivnika gradnje Pelješkog mosta, piše Jutarnji list.