PREMIJER NAM ‘MAŽE OČI’? Kovačević tvrdi: ‘Martina Dalić je žrtvovana…’

Autor: Snježana Vučković

Pravnik i bivši saborski zastupnik Pero Kovačević, nije iznenađen ostavkom Martine Dalić i smatra kako je sve samo igra hrvatskog premijera Andreja Plenkovića:

“Andrej Plenković je očito spašavajući sebe bio prisiljen žrtvovati Martinu Dalić. Premijer je još u petak uz nju čvrsto stajao i nije dopuštao bilo kakvu mogućnost njezine smijene. On je očito shvatio da je ‘afera Hotmail’ poprimila takve razmjere da je opravdano dovela u pitanju i njegovu politička i drugu odgovornost. Naime, nakon objavljivanja novih mailova iz te afere, više je nego vidljivo da je i sam premijer očito bio redovito obavještavan o svim potezima Martine Dalić i njezine “družbe” izravno ili putem svog ureda”, izjavio je za naš portal Pero Kovačević koji već neko vrijeme ustraje u tvrdnji da je premijer otpočetka u sve bio upućen:

“Konačno smo dobili saznanja o nekim stvarima o kojima se javno spekuliralo vezano za korespondenciju Martine Dalić. To govori puno o tome kako ova Vlada funkcionira, ali i kako ova država funkcionira te kako se dužnosnici općenito ponašaju. Treba biti svjestan i reći da je Vlada morala nešto napraviti vezano uz Agrokor te zakonom neke stvari definirati što je u redu. No, ovdje je vidljiva jedna informacija zbog koje se u uređenim državama završava u zatvoru, a to je da dužnosnici Vlade svoje poslovne i druge tajne dilaju s interesnim krugovima, a nakon toga ti razni lobiji na teret države i hrvatskih građana zarađuju veliki novac”, izjavio je Kovačević prije pet dana.