Predsjedničin ‘čovjek’ udara po Plenkoviću: Evo zašto svi pričaju o njenoj tehničkoj Vladi

U hrvatskom medijsko-političkom svijetu rijetke su slučajne situacije pa je tako teško za povjerovati da se nesuđeni ministar obrazovanja Boris Jokić oglasio baš ovih dana s tvrdnjom da mu je tu poziciju nudila aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Nakon što je Jokić načeo ovu temu, pridružio mu se i dio medija progovarajući o tehničkoj vladi koju je predsjednica trebala predložiti još 2015.godine, a koja bi državu vodila do novih izbora, u slučaju da nitko nije uspio skupiti parlamentarnu većinu.

Okolnosti su u to doba doista bila takve da je trebalo voditi računa o stabilnosti države, no svakako je zanimljiv popis imena koja su se našla na listi šefice države, jer neodoljivo podsjećaju na Vladu nacionalnog jedinstva. Premijer je prema pisanju medija trebao biti Damir Vanđelić, predsjednik uprave Croatia osiguranja, nekadašnji zaposlenik Adrisa, koji se podsjetimo, spominjao i kao mandatar prije Tihomira Oreškovića. Uz to, dotični je trebao obnašati i dužnost ministra gospodarstva.

Vanjske poslove preuzeo bi Mate Granić, posebni savjetnik predsjednice, dok je Nikola Brzica savjetnik u tvrtki MSAN trebao biti ministar obrane, predstojnica Ureda predsjednice i ondašnja šefica kabineta Anamarija Kirinić trebala je voditi ministarstvo unutarnjih poslova. Šefica Neovisnih za Hrvatsku Bruna Esih, trebala je biti zadužena za ministarstvo socijalne skrbi, a resor obrazovanja pripisivan je Jokiću.

Ministarstvo pravosuđa u predsjedničinoj vladi trebalo je pripasti varaždinskoj odvjetnici Ljiljani Levatić-Uskoković, a profesorica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Danijela Mihalić Gračan trebala je voditi ministarstvo turizma. Književnica Milana Vuković Runjić pristala je biti ministrica kulture, a Mario Zovak, predstojnik Klinike za kirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice, ministar zdravstva.

Savjetnik predsjednice za unutarnju politiku, Mate Radeljić, trebao je biti ministar uprave, a Zdravko Marić ministar financija. Davorko Vidović, SDP-ov veteran, trebao je biti ministar rada i mirovinskog sustava, ali u tom slučaju nije htio izaći iz stranke, a sadašnja državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, Nataša Mikuš Žigman, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU.

Miroslav Božić, nekadašnji državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, a sada savjetnik Uprave tvrtke Viro, trebao je biti ministar poljoprivrede, a Jadranka Juriša, direktorica gospodarsko-interesnog udruženja Hrvatski cestar, ministrica prometa. Nakon što su informacije o predsjedničinoj tehničkoj vladi puštene u javnost, duhovi su se uskomešali i u aktualnoj Vladi premijera Andreja Plenkovića.

I dok će neki reći kako su uzrok tom Plenkovićevom komešanju stvarne predsjedničine ambicije za preuzimanjem Vlade, u doglednoj budućnosti, oni upućeniji vjeruju kako je ovo još jedan okidač za sukobe između Banskih dvora i Pantovčaka. A krivca za to vide u predsjedničinom savjetniku za unutarnju politiku Mati Radeljiću, koji mjesecima predsjednicu huška na Vladu te je sukobljava s premijerom pokušavajući joj tako, između ostaloga, stabilizirati rejting, što mu je ako je suditi po posljednjim anketama i pošlo za rukom.

Ono što pak obični puk koji promatra političke zavrzlame treba zabrinuti jest činjenica da je odnos između Grabar-Kitarović i Plenkovića sve zategnutiji. Iako se doimalo kako su nedavno nakon sastanka tijekom krize s ruskim ambasadorom djelovali kao da vode sličnu politiku, razmiricama između njih ne nazire se kraj. Predsjednica je tako svojedobno, na Badnjak, premijera pozvala na red te ga neizravno prekorila da nije čovjek od naroda te da prestane insinuirati o hibridnom ratu.

Uvrede koje dopiru od Grabar-Kitarović razljutile su premijera, a njegovi najuži suradnici iz Vlade pitaju se dolaze li te otrovne strelice zaista od predsjednice ili ih na premijerovu adresu ispaljuje Radeljić, kojemu pak u Uredu predsjednice leđa drži Mate Granić, čovjek koji je zaslužan za političku karijeru Grabar Kitarović i kojemu ova neizmjerno vjeruje. Radeljića se u političkim krugovima povezuje i s bivšim predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom pa izvori bliski aktualnom premijeru strahuju da upravo stoga izaziva sukobe na relaciji predsjednica-premijer, kako bi osigurao povratak Karamarka, što je ovaj uostalom nedavno i javno najavio. No, to su informacije koje se ne mogu smatrati relevantnima.

Inače, na službenim stranicama predsjedničina Ureda može se pronaći Radeljićeva štura, ali nadasve zanimljiva biografija, jer riječ je o čovjeku koji je u 17 godina uspio promijeniti čak devet radnih mjesta. Zanimljivo, Radeljić je kratki dio radnog vijeka proveo u privatnom sektoru pa se za njega može reći da je pravi HDZ-ov partijski čovjek. Nakon što 2001. završava splitski Pravni fakultet, pronalazi posao na HTV-u kao novinar-reporter i komentator, no iste godine prelazi na TV Slavonije i Baranje gdje tri godine radi kao glavni urednik. Već 2004. godine prelazi u Ministarstvo obrane na mjesto načelnika Službe za odnose s javnošću, da bi već iduće godine postao pomoćnik ministra u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Ali, ni tu se ne zadržava dugo već iste godine postaje direktor Zavoda za stanovanje u Osijeku, da bi 2013. godine postao direktor Osječke televizije, a iste te godine postaje i pročelnik Ureda gradonačelnika Grada Osijeka, e da bi 2014. postao savjetnik u Komori, odakle prelazi u Ured predsjednice, gdje se zadržao do danas.

Radeljića je Grabar-Kitarović navodno upoznala u jesen te izborne 2014. godine, kada je osvanuo u njezinu izbornom timu. Preporučio joj ga je osobno Karamarko, što je bilo veliko iznenađenje s obzirom na to da je Radeljić prethodno uporno i javno lobirao da HDZ-ov kandidat za predsjednika države bude njegov tadašnji šef, gradonačelnik Osijeka Ivica Vrkić.

Navodno mu je zadatak u kampanji bio predstavljanje predsjedničina programa prema javnosti, a odmah po pobjedi na izborima Grabar Kitarović povjerava mu savjetovanje za unutarnju politiku. Stoga se posljednjih tjedana sve glasnije spekulira o Radeljićevoj krivici za sukobe predsjednice i premijera, a sve je navodno počelo u Opatiji na 25. Savjetovanju Hrvatskog društva ekonomista, gdje je kao počasna uzvanica predsjednica nemilosrdno iskritizirala vladinu gospodarsku politiku. Neočekivani govor iznenadio je i samoga premijera, baš kao i niz drugih predsjedničinih nadasve neočekivanih poteza pa se stoga spekulira kako je Radeljić počeo načimati Plenkovića, s kojim ciljem i zbog čega ponajbolje znade on sam.