PRAVAŠI, HDZ-OVCI I SDP-OVCI MASOVNO PRELAZE U ŽIVI ZID: ‘Ideologiju stavljamo sa strane, vrijeme je da riješimo prave probleme’

Autor: Snježana Vučković

Od prve četiri hrvatske političke stranke na ljestvici, tri su zabilježile međumjesečni pad. Samo Živi zid zabilježio je međumjesečni rast izborne podrške sa 1,5 postotnih bodova, rezultat je najnovije analize.

I u usporedbi s lanjskim rezultatom, opet je najveći dobitnik Živi zid s 5,1 postotnih bodova što je, obzirom na dosadašnji rejting i imidž ove stranke, pravo iznenađenje.

Podrška dojučerašnjih “neprijatelja”

Stranka sastavljena od mladih ljudi koji su svoju karijeru počeli graditi aktivističkim pristupom rješavajući probleme “na cesti” sprječavanjem nasilnih deložacija ovršenih građana, u startu je prikupila simpatije mladih naraštaja, lišenih ideoloških prijepora a opterećenih ekonomskim i socijalnim pritiscima.

Na simpatije članova ostalih stranaka, a posebno vodećih koji su ih smjesta proglasili “bezidejnim populistima” i ljudima koji svoje ideje temelji na utopiji, Živi zid nikako nije mogao računati. No, analizirajući političku scenu u kojoj su turbulencije i previranja izražajnije nego ikad, to se ipak dogodilo i slobodno se može nazvati fenomenom. U Živi zid posljednjih je mjeseci došlo do masovnog prelaska dojučerašnjih pravaša, HDZ-ovaca i SDP-ovaca. I to ne bilo kakvih članova, nego izrazito proaktivnih. Iako Živi zid bilježi propuste kao što su neizjašnjavanje o Istanbulskoj konvenciji, nesudjelovanje u posljednjem prosvjedu protiv Ovršnog zakona, pa sve do kritiziranja Sinčićevog kredita, popularnost ove stranke buja i to na posve neočekivan način. Zašto u ovom slučaju govorimo o fenomenu? Zato što je riječ o članovima stranaka koje imaju izrazito različite i nepomirljive ideologije, a koje su, tvrde, spremni staviti sa strane kako bi se pozabavili rješavanjem prioriteta:

Pravaš: Neću izdati pravaška načela, ali imamo većih problema

“Tužna je spoznaja kad shvatiš nakon 26 godina uzaludnost politike stranke kojoj pripadaš, nakon toliko prodaja i izdaja doneseš odluku o apsolutnom odustajanju i osjetiš takvo olakšanje. Moji ideali su bili slobodna i prosperitetna Hrvatska a nikako primitivna i zatucana udbodesnicarska državica, nesuverena i bez cilja! Ne osjetiti ovaj povjesni trenutak i pomoći onima koji imaju realnu šansu za napraviti promjene, bio bi za mene propust života! Ponosan sam jer sam devedesetih kao 16-ogodišnjak donosio ispravne odluke za razliku od mnogih koji se danas srame jer su kalkulirali. Dajem potporu ekipi iz ŽZ bez ikakvih primisli i interesa! Uvjeren sam da nisam pogriješio jer i sam pokušaj traženja bolje Hrvatske za mene je izvrstan. To što se Živom zidu priključuju razni pojedinci iz različitih političkih opcija i različiti ideoloških smjerova smatram dobrom platformom i naglašavam da ću kao pravaš umrijeti i nikad neću izdati pravaska načela, ali smatram da su u zemlji najvažnija ekonomska pitanja građana te samim tim moramo prihvatiti riješavanje takvih problema!”, izjavio je za Dnevno.hr dugogodišnji dužnosnik na najvišim funkcijama HSP-a, poznati pravaš s Neretve, Denis Šešelj.

HDZ-ovac: To je ta mladost koja želi promjene

Uz brojne članove HDZ-a koji više uopće ne kriju da su od svoje stranke izgubili sva očekivanja, a koji se zbog mlake i vrludave politike premijera Andreja Plenkovića okreću trećoj opciji, oglasio se i Stjepan Šterc:

“Još uvijek sam član HDZ-a ali možda se učlanim u Živi zid. Nema tu nikakve mistike, prevažna je to problematika za hrvatsku budućnost kako se ne bi govorili o njoj i na kongresu Živog zida kojoj sam nazočio. Trebali ste vidjeti tu mladost i tu želju za promjenama u Hrvatskoj. Ivan Vilibor Sinčić me oduševio kao osoba i kao političar. Iznimno je racionalan i smiren. Nakon što sam ga gledao i slušao u Nedjeljom u 2 zaključio sam da taj mladi čovjek doista može biti u dogledno vrijeme premijer. A što se tiče vlade, Živi zid je prva izraženija politička snaga u Hrvatskoj koja tvrdi kako će prekinuti niz formiranja stranačkih vlada, ali potvrđuju i spremnost formiranja stručne vlade”, izjavio je jedan od osnivača HDZ-a, Stjepan Šterc.

SDP-ovac: Jedini su stali uz sirotinju

I članovi SDP-a, stranke na izdisaju u kojoj su jedini događaji međusobna prepucavanja, dižu ruke od ove opcije i to, kako kažu, najviše zahvaljujući Davoru Bernardiću koji nije smogao snagu ni sposobnost za ozbiljnije opozicioniranje:

“Kao prvo, mladi su i sa srcem su ušli u politiku. Jedini su stali uz radnike, sirotinju, ovršene,…

Svi mi sutra možemo biti ovršeni, ne zanima ih tko je četnik, tko ustaša, tko partizan. To je prošlost. U redu, ima stavova s kojima se i ne slažem, ali oni uče u hodu i prihvaćaju pogreške. Njihov jedini problem je što su ih okružili politički lešinari koji žele iskamčiti dio kolača za sebe. Meni to ne treba i zato se i neću kandidirati za ikakvu funkciju, no moraju biti oprezni. Moj zadnji motiv podrške Živom zidu jest što sam kao dugogodišnji član SDP-a u njemu otkrio puno pokvarenjaka kojima treba stati na rep. Što se tiče ideoloških različitosti u Živom zidu, simbole rata ćemo brzo prevladati. Osim toga, oni koji na tome budu inzistirali, neće opstati u stranci”, kazao nam je jedan od do nedavno najvećih simpatizera i promicatelja SDP-a koji do službenog prelaska želi biti anoniman, a čiji su podatci poznati redakciji.

A što misli Pernar?

Na naš upit kako objašnjava slijevanje ideološki potpuno različitih osoba u Živi zid, Ivan Pernar je kratko odgovorio:

“Svi žele biti s pobjednicima, s onima koji dominiraju… Malo tko želi biti gubitnik, takva je ljudska priroda.”