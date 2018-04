Poznati SDP-ovac ‘opako’ o Thompsonu: ‘Neke pjesme nisu primjerene pogotovo…’

Autor: dnevno.hr

”Pojavu treba osuditi, a druga Sabu spasiti”, govorio je svojedobno primorsko-goranski župan iz SDP-ovih redova Zlatko Komadina, braneći postupak svog vukovarskog kolege Željke Sabe koji je odslužio čak i zatvorsku kaznu zbog političke korupcije, nakon što je otkriveno da je pokušao podmititi HDZ-ovu vijećnicu. Kada je Sabo odležao, SDP-ovci su mu odlučili dati još jednu priliku pa su ga vratili u vukovarski ogranak svoje stranke.

Drug Komadina, ovih je dana u jednom od svojih javnih nastupa vrednovao umjetnički opus hrvatskog glazbenika Marka Perkovića Thompsona čiji je nastup zabranjen u Kostreni, da bi ga načelnik te općine ponovno najavio nedugo nakon javnog bunta.

Župan Komadina kazao je kako se zalaže za slobodu umjetničkog izražavanja, ali u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Zanimljivo kako se Komadina za poštivanje zakona zalaže kada je u pitanju Thompson, dok bi istodobno druga Sabu spašavao od istih tih hrvatskih zakona. ”Nisam pobornik gospodina Thompsona u određenom dijelu pjesama koje koketiraju s određenom ikonografijom, koja je službeno zabranjena u Hrvatskoj, makar on, što se mladosti tiče, ima i dobrih pjesama. Neke pjesme nisu primjerene, pogotovo ikonografija i mislim da ih, dok se tako odvijaju koncerti, na ovom prostoru ne bi trebalo biti”, rekao je Komadina.

Naglasio je kako je ovaj prostor ne samo multikulturalan već i multietičan, ali i da nije prostor podjela niti prizivanja zloduha prošlosti. Thompsonov doprinos u Domovinskom ratu cijeni, jednako kao i ostalih branitelja, ali naglašava kako to ne daje nikakva posebna prava nikome. Prema njegovom mišljenju koncert može zabraniti vlasnik objekta, a to je u Thompsonovom slučaju općina, no napominje kako je komunalno društvo koje upravlja tim objektom potpisalo ugovor s glaznenikom pa nagađa da se sada boje tužbe.