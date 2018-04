Poznati pravnik za Dnevno otkriva tko je SPASIO Šešelja: ‘Ovo je tragikomedija’

Pravnik i bivši saborski zastupnik Pero Kovačević za naš se portal osvrnuo na desetogodišnju kaznu koja je izrečena Vojislavu Šešelju putem nasljednika Haškog suda, takozvanog Mehanizma za međunarodne kaznene sudove. Iako osuđen, Šešelj neće provesti niti dana u zatvoru, budući da je deset godina već odslužio. Prema riječima našeg sugovornika riječ je o još jednom međunarodnom cirkusu i smijuriji.

”Ostaje tu jedna činjenica da je u svemu tome, Šešelju dobro pomogla Carla del Ponte s obzirom na optužnicu i način na koji je ona bila sročena, ali i s obzirom na sve što se događalo u tome suđenju. Objektivno i pravno gledano ta optužnica Carle del Ponte koja je bila podnesena protiv Šešelja i koja je bila namijenjena za vojni vrh bivše JNA-odnosno vodstvo Srbije, znači tu prije svega mislim na Hadžića, Kadijevića i bivšeg šefa obavještajne službe Vasiljevića, oni su zajedno s Miloševićem bilo mozak te cjelokupne operacije vezano za sve što je rađeno na području Hrvatske i BiH”, podsjeća naš sugovornik napominjući kako je kazna koja je izrečena Šešelju ogromna farsa.

Pravnik ističe kako je osobno pratio suđenja u Haagu te je između ostaloga u sudnice ulazio i tijekom suđenja Šešelju. ”On je u biti izrugivao sud, osobito tužiteljicu. On se baš izrugivao, tvrdeći da tužiteljica ne razumije ono što on govori. On se i dan danas izruguje, ali ostaje činjenica da je Hrvatska (za koju znamo kako se ponašala u svim predmetima pa i slučaju Šešelj), njega 1991. u Belom Manastiru uhitila pa smo ga pustili, nakon toga ga je Vojni sud osudio na četiri i pol godine zatvora zbog huškanja i svega ostaloga što je radio na području istočne Slavonije i Baranje pa smo ga potom 1998. godine abolirali. Najveća je tragikomedija u tome što je on baš danas osuđen radi tog huškanja, a to je ono za što ga je Hrvatska oslobodila. Prema tome, Hrvatska je tu svoj stav rekla. Nakon toga DORH je tu kao nešto počeo raditi, proširivati istrage, ali ništa od toga”, navodi Kovačević. Uspoređujući presude izrečene Hrvatima, uključujući i onu generalu Slobodanu Praljku s onima koje su u Haagu izrečene Srbima stvar je jasna, smatra naš sugovornik.

”General Praljak je i u postupku i u žalbenom pobio sve one dijelove navoda iz prvostupanjske presude za koju ga je tužiteljstvo teretilo, ali nažalost ti argumenti nisu uopće uzimani u obzir. Sad dolazimo do slučaja Šešelj i vidimo da je to stvarno lakrdija, bilo bi korektnije da se taj slučaj vratio na ponovno suđenje, ali nisu jer postoji nekakav pritisak vanjski pa ‘ajmo nešto napraviti’ na to mi to liči na koncu”, napominje Kovačević oštro prozivajući hrvatsku stranu kao krivca za ovakav epilog.

”Hrvatska vlast kriva je puno. Nisu poduzimane ni pravne, ni političke, ni diplomatske mjere vezano za suđenje u Haagu, ali vezano i za to da se širi istina o onome što se događalo na ovim prostorima. Kao saborski zastupnik više sam puta pokušavao, ali zahvaljujući HDZ-ovcima i SDP-ovcima moji prijedlozi nisu prošli, Hrvatska je dopustila Savi Štrpcu, Carli del Ponte i Mesiću da pišu povijest Domovinskog rata. Ja sam tek 2004. godine iz trećeg puta uspio oformiti Hrvatski memoralni centar Domovinskog rata, to dovoljno govori o tome, jer hrvatske vlasti tome su se protivile, ali eto Sanader je morao pristati jer je to bio jedan od uvjeta da mi glasujemo za proračun za 2005.godinu. A koliko se tu kasnilo za time, vidjeli smo i sami da je Centar uvezao arhivno tkivo u jednu posebnu cjelinu, da smo to napravili devedesetih godina bila bi to jedna posve druga priča. Evo, to je jedan od konkretnih primjera hrvatske politike, da ne govorim o onome da su Praljkove knjige htjeli proglasiti šundom, i tako dalje”, zaključio je Pero Kovačević.