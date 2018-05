Poznati ekspert otkriva ‘najprljaviji’ detalj slučaja Dalić: ‘Zbog ovog se završava u zatvoru’

Pravnik i bivši saborski zastupnik Pero Kovačević za naš je portal prokomentirao mailove Martine Dalić koji su procurili u javnost, a u kojima se potvrđuje kako je premijer Andrej Plenković, suprotno njegovim izjavama znao za sve što se zbiva u Agrokoru, jednako tako doznalo se i tko su ljudi koji su kreirali famozni lex Agrokor.

”Prvo, konačno smo dobili saznanja o nekim stvarima o kojima se javno spekuliralo vezano za korespondenciju Martine Dalić. To govori puno o tome kako ova Vlada funkcionira, ali i kako ova država funkcionira te kako se dužnosnici općenito ponašaju. Treba biti svjestan i reći da je Vlada morala nešto napraviti vezano uz Agrokor te zakonom neke stvari definirati što je u redu. No, ovdje je vidljiva jedna informacija zbog koje se u uređenim državama završava u zatvoru, a to je da dužnosnici Vlade svoje poslovne i druge tajne dilaju s interesnim krugovima, a nakon toga ti razni lobiji na teret države i hrvatskih građana zarađuju veliki novac”, zabrinuto komentira naš sugovornik.

Prema njegovim riječima, Hrvatska po svemu sudeći nije uređena država pa se i nakon objave ove dokumentacije ništa posebno neće dogoditi. ”U prvi mah i premijer i Dalić pravili su se da ništa ne znaju, a ovo što se doznalo pokazuje da su oni od početka involvirani u cijeli taj sustav. Martina Dalić morala bi dati ostavku, ili biti smijenjena. Svakodnevno dobivamo informacije o tome zašto se daju ostavka u uređenim državama”, naglašava Kovačević podsjećajući na primjer švedske političarke koja je podnijela ostavku nakon što je otkriveno da je službenom karticom platila najlonke.

”Već je bilo elemenata da Martina Dalić i Ramljak daju ostavku, nažalost to se kod nas ne događa”, kaže pravnik te napominje kako se slučaj ministrice gospodarstva i premijera Plenkovića ne može uspoređivati sa situacijom kada je bivši premijer Milanović preko medija smijenio tadašnjeg ministra financija Slavka Linića. ”Između njih je postojao dublji sukob koji je Milanoviću dobrodošao da se obračuna s Linićem zbog prozivki na račun Milanovićeva brata, vidjeli ste kasnije što se s time događalo. Mislim da je to najviše prevagnulo, jer naši dužnosnici samo govore da rade za narod i transparentno, a situacija je posve drugačija, jer da nije i Plenković i Dalić podnijeli bi ostavku. Vidljivo je danas i kakva nam je kilava oporba, ali i kako ova Vlada kao ni jedna do sada koristi laž kao sredstvo političkog dijaloga”, zaključuje Kovačević.